Fotó: Tuchiluș Alex
A meteorológusok előrejelzése szerint csütörtökön és pénteken az ország legnagyobb részében vegyes csapadékra, havazásra és heves szélre lehet számítani.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) szerint csütörtök 2 órától péntek délelőtt 10 óráig a régiók többségében csapadékos lesz az idő, a nyugati és délnyugati területeken helyenként 15–30 liter csapadék eshet négyzetméterenként.
Először főként esőre kell számítani, de csütörtök hajnaltól előbb Olténia és Munténia dombvidékén, estefelé és éjszaka pedig Erdély keleti és Moldva északi felében
A hegyekben, főként 1400 méter fölött havazni fog, 5–10 centiméteres vastagságú hóréteg rakódhat le. Az ország délnyugati, északkeleti területein és a hegyvidéken ónos esőre, jegesedésre lehet számítani.
Ugyanakkor a szerdáról csütörtökre virradó éjszaka és csütörtökön heves szélre lehet számítani a Bánságban, valamint helyenként Dél-Erdélyben és Dobrudzsában. A széllökések sebessége elérheti a 40–60 kilométert óránként, de a hegyekben a 60–80 kilométert is – ismerteti az előrejelzést az Agerpres.
Az ANM szerdán kiadott elsőfokú riasztása értelmében havazás és hóviharok várhatók csütörtökön a hegyekben, főként az 1400 méter fölötti térségekben.
A szakemberek szerint csütörtök reggel 5 és este 8 óra között a Déli- Kárpátokban és a Bánsági-hegységben havazás várható, azonban a nagy sebességű, 60–70 kilométer/órás, a magashegyi régiókban pedig 90–110 kilométer/órás széllökések miatt
10–15 centiméteres hóréteg rakódhat le, a Déli-Kárpátok nyugati részében pedig akár 25 centiméteres is.
Az előrejelzés szerint a Bánság déli részén szintén heves, 50–70 kilométer/órás széllökésekre kell számítani.
A következő megyék hegyvidéke érintett a meteorológusok szerint: Prahova, Brassó, Dâmbovița, Argeș, Szeben, Vâlcea, Fehér, Hunyad, Gorj, Mehedinți és Krassó-Szörény.
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