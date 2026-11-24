Ferenc pápa 2019-ben Csíksomlyóra is ellátogatott
Fotó: Beliczay László
A néhai Jorge Mario Bergoglio feljegyezte, hogy érsekként és pápaként is találkozott az ördöggel, és katolikus egyházfőként hosszabb lelki válságot élt át – hangoztatta Victor Emanuel Fernandez bíboros, Ferenc pápa kedden megjelent naplójának szerkesztője.
2026. november 24., 16:182026. november 24., 16:18
2026. november 24., 20:322026. november 24., 20:32
A Ferenc pápa személyes naplója címmel a világ több mint kilencven országában egyszerre megjelent könyv több mint harminc év feljegyzéseit tartalmazza, 1992-től a pápa 2025-ben bekövetkezett halála előtti hónapokig – írja az MTI.
A kiadást gondozó Victor Emanuel Fernandez, a Hittani Kongregáció prefektusa szerint Ferenc pápa
Feljegyzései szerint Ferenc pápa kétszer még Buenos Aires érsekeként látta meg az ördög tűznyelvre emlékeztető, „fenyegető és egyben lenyűgöző” szemét, ami „csábító, kíváncsiságra invitáló jelenlét” benyomását keltette.
Harmadik alkalommal – már pápává választása után – az „erősen hörgő” hangját is meghallotta.
Utóbbit Ferenc pápa 2021. január 21-én jegyezte fel hangsúlyozva, hogy ebből benne „valami megmaradt, mint egy lenyomat”. A naplóból kiderül, hogy az egyházfő két évig tartó „lelki válságot” élt meg, amelynek 2022 karácsonyán lett vége.
– írta Ferenc pápa azonban még 2024 augusztusában is.
Victor Emanuel Fernandez a Corriere della Sera című napilapnak azt mondta, „a pápa hatalma nem csak a (vatikáni) kúrián belüli, a nemzetközi kapcsolatokra is vonatkozik. És az számára erős kísértést képviselt (…), semmi nem utalt arra, hogy a hatalomtól megszállott ember volt (…), belső dologról volt szó. Félelemről, hogy ördögi ponthoz érkezik.
A bíboros a Vatican News hírportálnak hozzátette: a napló Ferenc pápa „szívét mutatja be, segít a lelkét megismerni”.
Elmondta, hogy a spanyol nyelvű feljegyzéseket más dokumentumokkal Ferenc pápa adta át neki: „amikor elolvastam a naplót, meglepődtem, sokk alá kerültem, mivel olyan információk voltak benne, amelyeket soha nem hallottam korábban, nem pletykák, hanem lényeges adatok az ember és lelke megismerésére”.
Megjegyezte, napi szinten találkozott Ferenc pápával, mégsem érezte, hogy az egyházfő lelki válságban volt.
A kézzel írt naplóba 2013. február 12-én feljegyezte XVI. Benedek lemondását, és nagyon rövid bejegyzés tudatja, hogy
Victor Emanuel Fernandez úgy nyilatkozott, Ferenc pápa azért nem tért vissza sosem a hazájába, Argentínába, mivel úgy értesült, hogy a szélsőjobb „tervez valamit ellene”.
„Titkosszolgálati információk birtokában volt. Tudták, hogy ha (Argentínába) megy, valamit szervezni akartak ellene. Ez nem az egója miatt jelentett problémát: Ferenc bármilyen támadást elviselt, mindig azt mondta, „megérdemlem”. Attól félt, hogy egy botrány nem tesz jót az argentín népnek” – fejtette ki Victor Emanuel Fernandez. Hozzátette: Jorge Mario Bergoglio a nacionalista szélsőjobbnak és a neoliberális iránynak is „közös ellensége” volt, „számukra az egyház szociális doktrínája elviselhetetlen”.
Az egyszerre olasz, spanyol angol, francia, portugál nyelven megjelent napló első nyilvános bemutatója november 28-án lesz a milánói Book City vásáron.
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