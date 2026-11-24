Fotó: MTI/Hegedüs Róbert
Kárpátaljára utazik kedden Magyar Péter miniszterelnök, ahol tárgyal Volodimir Zelenszkijjel, Ukrajna elnökével, és találkozik a magyar közösség vezetőivel.
A kormányfő a Facebook-oldalán azt is bejelentette, hogy útjára Orbán Anita külügyminiszter is elkíséri, akivel több magyar intézményt is meglátogatnak. Megjegyezte, hogy 2015 óta először látogat magyar miniszterelnök Ukrajnába – számolt be az MTI.
Magyar Péter hétfőn az Országgyűlésben támogatásáról biztosította a kárpátaljai magyarokat és az Oroszország által megtámadott ukrán népet. A kormányfő jelezte, rövidesen Kárpátaljára látogat.
A politikus úgy fogalmazott,
Közölte: a kormány Ukrajna felé is határozottan szóvá teszi a magyar iskolák, a magyar nyelvhasználat, a magyar oktatás ügyét, számonkérik a magyar közösségnek tett vállalások teljesítését.
Magyar Péter azt mondta,
„Ez rövidesen megváltozik és 2024 után immár megválasztott magyar miniszterelnökként visszatérek Kárpátaljára és személyesen viszem el a magyar testvéreinkhez az anyaország támogató üzenetét” – fogalmazott.
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