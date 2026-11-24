Kárpátaljára utazik kedden Magyar Péter miniszterelnök, ahol tárgyal Volodimir Zelenszkijjel, Ukrajna elnökével, és találkozik a magyar közösség vezetőivel.

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A kormányfő a Facebook-oldalán azt is bejelentette, hogy útjára Orbán Anita külügyminiszter is elkíséri, akivel több magyar intézményt is meglátogatnak. Megjegyezte, hogy 2015 óta először látogat magyar miniszterelnök Ukrajnába – számolt be az MTI.

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Magyar Péter hétfőn az Országgyűlésben támogatásáról biztosította a kárpátaljai magyarokat és az Oroszország által megtámadott ukrán népet. A kormányfő jelezte, rövidesen Kárpátaljára látogat.

A politikus úgy fogalmazott,