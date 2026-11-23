Országos egyeztetéssorozatot indít a Szociáldemokrata Párt (PSD), hogy ismertesse a lakossággal és a polgármesterekkel a kisebb települések önkéntes összevonásának előnyeit.

Székelyhon 2026. november 23., 14:102026. november 23., 14:10

Az önkormányzatok önkéntes összevonását szabályozó sürgősségirendelet-tervezetet pénteken közvitára bocsátották – közölte az Agerpres Sorin Grindeanu pártelnök bejelentése nyomán, Hozzátettee, hogy a javaslatról szóló egyeztetéseket kedden kezdik el Suceava megyében. Grindeanu hangsúlyozta, hogy

a reformot a lakossággal együttműködve, nem pedig annak akarata ellenére kívánják végrehajtani.

„Polgármesteri hivatalokat vonunk össze, nem a településeket szüntetjük meg”– fogalmazott. Hozzátette, hogy

a helyi közösségek megőriznék identitásukat,

a közszolgáltatások könnyebben elérhetővé válnának, a személyazonosító okmányok érvényben maradnának, a folyamatban lévő beruházások pedig folytatódnának. Hirdetés A pártelnök azt is közölte, hogy a közigazgatási-területi átszervezés nyomán létrejövő megyék vagy régiók számáról még nem döntöttek. Hangsúlyozta, hogy a reformot nyilvános egyeztetések és

objektíven mérhető szempontok alapján kívánják kidolgozni, a lakosság érdekeit helyezve előtérbe.

Nyilatkozatában Grindeanu rámutatott arra is, hogy a helyi közigazgatás és a központi államapparátus reformját decentralizációnak kell követnie. A PSD elnöke hangsúlyozta, hogy a három reformot nem lehet egyszerre végrehajtani:

előbb el kell végezni a közigazgatási-területi átszervezést, ezt követően racionalizálni kell az állami intézményrendszert,