Fotó: Facebook/Sorin Grindeanu
Országos egyeztetéssorozatot indít a Szociáldemokrata Párt (PSD), hogy ismertesse a lakossággal és a polgármesterekkel a kisebb települések önkéntes összevonásának előnyeit.
Az önkormányzatok önkéntes összevonását szabályozó sürgősségirendelet-tervezetet pénteken közvitára bocsátották – közölte az Agerpres Sorin Grindeanu pártelnök bejelentése nyomán, Hozzátettee, hogy a javaslatról szóló egyeztetéseket kedden kezdik el Suceava megyében. Grindeanu hangsúlyozta, hogy
„Polgármesteri hivatalokat vonunk össze, nem a településeket szüntetjük meg”– fogalmazott. Hozzátette, hogy
a közszolgáltatások könnyebben elérhetővé válnának, a személyazonosító okmányok érvényben maradnának, a folyamatban lévő beruházások pedig folytatódnának.
A pártelnök azt is közölte, hogy a közigazgatási-területi átszervezés nyomán létrejövő megyék vagy régiók számáról még nem döntöttek. Hangsúlyozta, hogy a reformot nyilvános egyeztetések és
Nyilatkozatában Grindeanu rámutatott arra is, hogy a helyi közigazgatás és a központi államapparátus reformját decentralizációnak kell követnie. A PSD elnöke hangsúlyozta, hogy a három reformot nem lehet egyszerre végrehajtani:
és csak ezután lehet áthelyezni a döntési jogköröket az újonnan létrejövő megyékhez. Szerinte egy korszerű államnak csak a szabályozási és az ellenőrzési feladatokat kell megtartania
Erős hőmérséklet-ingadozások és szinte mindennapos csapadék várható a következő két hétben az ország nagy részén – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) november 23. és december 6. közötti előrejelzéséből.
A benzin literenkénti ára 9 lej, a gázolajé pedig 10,5 lej alá csökkent, miután a piacvezető OMV Petrom hétfőn délben 7 banival mérsékelte az üzemanyagok árát. Utoljára négy jónappal ezelőtt, július végén tankolhattunk hasonló áron benzint.
Több mint 15 órája tart a brassópojánai szállodában kitört tűz oltása, a helyszínen több mint 100 tűzoltó dolgozik.
Lehavazott a Libán-tetőn, ahol így már téli útviszonyok között kell közlekedniük az autósoknak. A 138-as megyei út hegyvidéki szakasza ilyenkor rendszeresen nehezebben járható, ezért újra felmerült a kérdés, mennyire biztonságos az áthaladás.
A havazás és a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt hétfő délelőtt 10 óra 30 perctől lezárták a forgalom elől a Transzalpina (67C jelzésű országút) magashegyi út Obârșia Lotrului és Curpăt közötti, 18 kilométeres szakaszát.
Havazásra, hóviharokra és erős szélre figyelmeztető sárga és narancssárga jelzésű riasztásokat adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). A figyelmeztetések az ország több mint felét érintik, és kedd estig maradnak érvényben.
A belföldi turizmust ösztönző új adókedvezmény a civil szervezetek támogatásait veszélyeztetheti – figyelmeztet a Concordia Munkáltatói Szövetség. A tervezet szerint a cégek 1600 lej értékű üdülési utalványokat vonhatnának le a nyereségadójukból.
Mintegy 150 embert menekítettek ki a brassópojánai szállodából, ahol vasárnap este tűz ütött ki. A lángok körülbelül 2000 négyzetméteres területre terjedtek ki, de személyi sérülés nem történt.
A Máramarosi-havasokon át Romániába jutott két ukrán állampolgárt mentettek ki vasárnap a hegyimentők, zord időjárási körülmények között.
Tűz ütött ki vasárnap este egy brassópojánai szállodában. A lángok az épület tetőterében és homlokzatán csaptak fel, mintegy 300 négyzetméteres területen. Négy megyéből, köztük Háromszékről is tűzoltókat riasztottak a helyszínre.
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