Fotó: Craiovai regionális útügyi igazgatóság/Facebook
A havazás és a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt hétfő délelőtt 10 óra 30 perctől lezárták a forgalom elől a Transzalpina (67C jelzésű országút) magashegyi út Obârșia Lotrului és Curpăt közötti, 18 kilométeres szakaszát – tájékoztatott a craiovai regionális útügyi igazgatóság (DRDP).
A korlátozás az időjárási körülmények javulásáig marad érvényben.
A meredek, kanyargós útszakaszon különösen
– írja az Agerpres az útügyi igazgatóságra hivatkozva.
A hóeltakarítást a havazás megszűnése után folytatják, amint az időjárási körülmények lehetővé teszik a biztonságos munkavégzést.
A hatóság arra kéri a gépkocsivezetőket, hogy tartsák be a korlátozást, és ne próbáljanak behajtani a lezárt útszakaszra.
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