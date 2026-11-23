A havazás és a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt hétfő délelőtt 10 óra 30 perctől lezárták a forgalom elől a Transzalpina (67C jelzésű országút) magashegyi út Obârșia Lotrului és Curpăt közötti, 18 kilométeres szakaszát – tájékoztatott a craiovai regionális útügyi igazgatóság (DRDP).

Székelyhon 2026. november 23., 12:102026. november 23., 12:10

A korlátozás az időjárási körülmények javulásáig marad érvényben. A meredek, kanyargós útszakaszon különösen Hirdetés

nagy a veszélye annak, hogy a járművek elakadnak a hóban, és nincs mobilhálózati lefedettség a térségben