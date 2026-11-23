Havazásra, hóviharokra és erős szélre figyelmeztető sárga és narancssárga jelzésű riasztásokat adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). A figyelmeztetések az ország több mint felét érintik, és kedd estig maradnak érvényben.

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A meteorológusok szerint hétfőn 10 órától kedden 20 óráig az ország nagy részén csapadék várható. A hegyvidéken és Moldva északi részén főként havazni fog, Máramarosban, Erdélyben és a dombvidékeken az esőt fokozatosan havas eső, majd havazás váltja fel. Az ország többi részén többnyire eső várható. A hegyekben 10–20 centiméteres, a központi és az északi országrész egyes dombvidékein 2–6 centiméteres hóréteg alakulhat ki.

a Nyugati- és a Déli-Kárpátokban, valamint a Kárpát-kanyarban a havazás, a hóviharok és az erős szél miatt. Az érintett térségekben 5–10 centiméteres hóréteg alakulhat ki, a széllökések sebessége pedig elérheti az óránkénti 60–90 kilométert, hófúvásokat okozva.

Ugyanebben az időszakban a Déli-Kárpátokban és a Kárpát-kanyarban, 1700 méter fölötti magasságban narancssárga jelzésű hóviharriasztás lesz érvényben. A széllökések sebessége itt elérheti a 100–120 kilométert óránként, a látótávolság pedig 50 méter alá csökkenhet.

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Ugyancsak hétfőn 10 órától kedden 2 óráig sárga jelzésű szélriasztás lesz érvényben Olténia nyugati és déli részén, Munténia délnyugati és keleti térségében, Erdély nagy részén, Moldva központi és déli részén, valamint Dobrudzsában. A széllökések sebessége elérheti az óránkénti 50–70 kilométert.

Kedden 2 és 10 óra között sárga jelzésű hóviharriasztás lesz érvényben a Déli-Kárpátokban és a Kárpát-kanyarban. Bár csak gyenge havazás várható, a szél sebessége elérheti az óránkénti 60–90 kilométert.

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