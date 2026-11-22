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Fotó: Tuchiluș Alex
Szolgálatban lévő rendőrt ütött el egy személygépkocsi Neamț megyében, miközben a rendőr a kijelölt gyalogátkelőhelyen kelt át az úton. A férfi lábsérülést szenvedett és kórházba szállították.
2026. november 22., 18:352026. november 22., 18:35
2026. november 22., 18:352026. november 22., 18:35
A baleset vasárnap délelőtt történt a Neamț megyei Szágna településen, csángó területen.
A rendőrség elsődleges vizsgálatai szerint a hatósági személy „a kijelölt gyalogátkelőhelyen haladt át az úton, amikor egy személygépkocsi elütötte. Az autót egy 69 éves, bukaresti férfi vezette” – írja a News.ro hírportál a Neamț Megyei Rendőr-főkapitányság közlésére hivatkozva.
Az ütközés következtében a rendőr a jobb lábán sérült meg, egy mentőegység átvette, majd kórházba szállította, ahonnan később hazaengedték.
A balesetben érintett sofőrt és a rendőrt is alkoholszondával ellenőrizték, az eredmények mindkét esetben negatívak voltak. Az ügyben gondatlanságból elkövetett testi sértés gyanújával büntetőeljárás indult. A balesetet okozó sofőr vezetői engedélyét bevonták.
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