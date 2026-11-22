Vitatja a Szemerja-Görgő Közbirtokosság egy Sepsiszentgyörgy közeli, 5,7 hektáros terület közhasznúvá nyilvánítását, mert attól tart, hogy a város később kisajátítaná azt. A konfliktus középpontjában a tervezett parkolóhoz kapcsolódó bérleti díj és a korábbi együttműködés megromlása áll.

Bodor Tünde 2026. november 22., 17:192026. november 22., 17:19

Közösségi oldalán adott hangot aggodalmának Csákány László közbirtokossági elnök, miszerint Sepsiszentgyörgy egy októberi tanácsi határozattal azért nyilvánította közhasznúvá az előpataki út mentén levő, 5,7 hektáros területet, hogy később kisajátíthassa azt. Amennyiben ez bekövetkezne,

magyar emberek vennék el más magyar emberek területét

– fogalmazott Csákány, hozzátéve, hogy a közbirtokosság még mindig nem kapta vissza teljes mértékben az államosításkor elvett tulajdonát. Hirdetés Az ügy előzményeihez tartozik, hogy a közbirtokosság 2025-ben együttműködési megállapodást kötött az önkormányzattal egy olyan területre, amelyen a város parkolót szeretne építeni.

A parkolót a közelben tervezett szabadidős övezet, tanösvény és egy magánberuházó által kivitelezett kalandpark látogatói használnák.

A szerződés szerint a közbirtokosság hozzájárul ahhoz, hogy az övezeti területrendezési terv és több más tanulmány elkészülhessen, a későbbiekben pedig felülépítési engedélyt is adna a városnak, miután egy külön szerződésben rögzítik a terület bérleti díját.

Csákány László, a Szemerja-Görgő Közbirtokosság elnöke Fotó: Csákány László Facebook

Jelenleg főként a bérleti díj a vita tárgya. A kínált összeg Csákány szerint nagyon távol áll a piaci ártól és attól is, amit más bérlők hasonló területért fizetnek. Mint fogalmazott,

az erdőtulajdonosok egyévi tulajdonjog után nem kapnak annyi pénzt, hogy egy órai parkolást kifizessenek Sepsiszentgyörgyön”.

A polgármesteri hivatal ugyanakkor nem adhat annál többet, mint amit a hivatásos értékbecslő megállapított. Csákány szerint ezt most már azzal sem lehet ellensúlyozni, hogy a közbirtokosság is felkéri a maga szakértőjét egy másik felmérésre, mivel a terület értékét jelentősen csökkenti a közhasznúvá nyilvánítás, melyről októberben döntött a helyi képviselő-testület.

Csákány László értelmezése szerint erre azért volt szükség, hogy a területet később kisajátíthassák, mert a város nem akar méltányos bért fizetni érte.

A hivatalos magyarázat szerint viszont ezt a mezőgazdasági minisztérium által megszabott eljárás miatt kell megtenni ahhoz, hogy a terület rendeltetését külterületből szabályozott belterületté változtassák.

Fotó: Tuchiluș Alex

Az elnök azt is elmondta, miért bizalmatlan az önkormányzattal szemben: „azért nincs bizalmunk az önkormányzatban, mert 26 évvel azután, hogy megjelent az egykor államosított javaink visszaszolgáltatásának kötelezettségéről szóló törvény, 12 hektárt még mindig nem kaptunk vissza.

Az egykori területek beépültek, az eredeti helyükön nem adhatók vissza, de a városnak azóta már megoldást kellett volna találnia.”

A közbirtokosság elnöke szerint éppen e terület közelében, illetve a Szemerja-patak völgyében más övezeteket fontosabb lenne közhasznúvá nyilvánítani. Ilyen lenne az a terület, ahol a kalandpark épül, és ahol a várost ellátó egykori kutak voltak, hiszen a víz stratégiai fontosságú egy település számára. Ugyancsak ide tartozna a Szemerja-patak völgyének városhoz közeli szakasza is, amely szerinte már most is piknikövezetként működik, nem pedig eredeti rendeltetésének megfelelően, legelőként.

A szóban forgó tanácsi határozatot a közbirtokosság megóvta, és az ügyet akár a közigazgatási bíróságra is hajlandó elvinni