A terület, melynek közhasznúvá nyilvánítását vitatja a közbirtokosság
Fotó: Tuchiluș Alex
Vitatja a Szemerja-Görgő Közbirtokosság egy Sepsiszentgyörgy közeli, 5,7 hektáros terület közhasznúvá nyilvánítását, mert attól tart, hogy a város később kisajátítaná azt. A konfliktus középpontjában a tervezett parkolóhoz kapcsolódó bérleti díj és a korábbi együttműködés megromlása áll.
Közösségi oldalán adott hangot aggodalmának Csákány László közbirtokossági elnök, miszerint Sepsiszentgyörgy egy októberi tanácsi határozattal azért nyilvánította közhasznúvá az előpataki út mentén levő, 5,7 hektáros területet, hogy később kisajátíthassa azt. Amennyiben ez bekövetkezne,
– fogalmazott Csákány, hozzátéve, hogy a közbirtokosság még mindig nem kapta vissza teljes mértékben az államosításkor elvett tulajdonát.
Az ügy előzményeihez tartozik, hogy a közbirtokosság 2025-ben együttműködési megállapodást kötött az önkormányzattal egy olyan területre, amelyen a város parkolót szeretne építeni.
A szerződés szerint a közbirtokosság hozzájárul ahhoz, hogy az övezeti területrendezési terv és több más tanulmány elkészülhessen, a későbbiekben pedig felülépítési engedélyt is adna a városnak, miután egy külön szerződésben rögzítik a terület bérleti díját.
Csákány László, a Szemerja-Görgő Közbirtokosság elnöke
Fotó: Csákány László Facebook
Jelenleg főként a bérleti díj a vita tárgya. A kínált összeg Csákány szerint nagyon távol áll a piaci ártól és attól is, amit más bérlők hasonló területért fizetnek. Mint fogalmazott,
A polgármesteri hivatal ugyanakkor nem adhat annál többet, mint amit a hivatásos értékbecslő megállapított. Csákány szerint ezt most már azzal sem lehet ellensúlyozni, hogy a közbirtokosság is felkéri a maga szakértőjét egy másik felmérésre, mivel a terület értékét jelentősen csökkenti a közhasznúvá nyilvánítás, melyről októberben döntött a helyi képviselő-testület.
A hivatalos magyarázat szerint viszont ezt a mezőgazdasági minisztérium által megszabott eljárás miatt kell megtenni ahhoz, hogy a terület rendeltetését külterületből szabályozott belterületté változtassák.
Fotó: Tuchiluș Alex
Az elnök azt is elmondta, miért bizalmatlan az önkormányzattal szemben: „azért nincs bizalmunk az önkormányzatban, mert 26 évvel azután, hogy megjelent az egykor államosított javaink visszaszolgáltatásának kötelezettségéről szóló törvény, 12 hektárt még mindig nem kaptunk vissza.
A közbirtokosság elnöke szerint éppen e terület közelében, illetve a Szemerja-patak völgyében más övezeteket fontosabb lenne közhasznúvá nyilvánítani. Ilyen lenne az a terület, ahol a kalandpark épül, és ahol a várost ellátó egykori kutak voltak, hiszen a víz stratégiai fontosságú egy település számára. Ugyancsak ide tartozna a Szemerja-patak völgyének városhoz közeli szakasza is, amely szerinte már most is piknikövezetként működik, nem pedig eredeti rendeltetésének megfelelően, legelőként.
– ismertette Csákány László.
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