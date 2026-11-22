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Fotó: Haáz Vince
Jelentős fennakadásokra számítanak a belgiumi repülőterek hétfőn, a légiforgalmi irányítási szolgáltatások közel teljes leállítása miatt a járatok többségét törölték – írja az MTI a Le Soir című, franca nyelvű belga napilap internetes oldalán vasárnap közzétett beszámolóra hivatkozva.
2026. november 22., 16:562026. november 22., 16:56
2026. november 22., 16:572026. november 22., 16:57
A belga repülőterek dolgozóit tömörítő három fő szakszervezet országos sztrájkja miatt a brüsszeli Zaventem repülőtér jelentős fennakadásokra számít működésében, a légiforgalmi irányítás egyes munkatársai részt kívánnak venni az országos tüntetésen is – olvasható a repülőtér honlapján.
A hétfőn 7 és 21 óra között tervezett munkabeszüntetés idején a légi forgalom előreláthatólag szinte teljesen megbénul, ami közel 60 ezer induló és érkező utast érint a belga főváros nemzetközi repülőtéren.
A dolgozói megmozdulással a szakszervezetek a belga kormány megszorító intézkedései elleni tiltakoznak, mert véleményük szerint azok munkahelyek elvesztésével, a megélhetési költségek emelkedésével és a vásárlóerő csökkentésével fenyegetnek.
A légiforgalmi irányítás hétfőn csak a „létfontosságú minimális szolgáltatásokra” korlátozódik, nevezetesen vészhelyzetekre és más, a biztonság szempontjából kiemelten fontos járatokra.
A sztrájkkal és a várható fennakadással kapcsolatban a román külügyminisztérium is tájékoztatást adott ki, azt ajánlva a román állampolgároknak, hogy a járatok helyzetéről közvetlenül a légitársaságoknál érdeklődjenek. Ugyanakkor a legfrissebb információk a Brüsszel-Zaventem és a Charleroi repülőterek hivatalos honlapjain is elérhetők.
A román külügyminisztérium tájékoztatja az Olaszországban tartózkodó, az országon átutazó vagy oda utazni szándékozó román állampolgárokat, hogy 2026. november 21–22-én több sztrájkot is terveznek.
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