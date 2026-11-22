Jelentős fennakadásokra számítanak a belgiumi repülőterek hétfőn, a légiforgalmi irányítási szolgáltatások közel teljes leállítása miatt a járatok többségét törölték – írja az MTI a Le Soir című, franca nyelvű belga napilap internetes oldalán vasárnap közzétett beszámolóra hivatkozva.

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A belga repülőterek dolgozóit tömörítő három fő szakszervezet országos sztrájkja miatt a brüsszeli Zaventem repülőtér jelentős fennakadásokra számít működésében, a légiforgalmi irányítás egyes munkatársai részt kívánnak venni az országos tüntetésen is – olvasható a repülőtér honlapján. A hétfőn 7 és 21 óra között tervezett munkabeszüntetés idején a légi forgalom előreláthatólag szinte teljesen megbénul, ami közel 60 ezer induló és érkező utast érint a belga főváros nemzetközi repülőtéren.

A főként fapados – többek között a Marosvásárhelyről és Kolozsvárról induló – járatokat kiszolgáló charleroi-i repülőtér úgy az érkező, mint az induló járatok jelentős részének törléséről tájékoztatott.