Aktivált robbanószerkezet és egy haláleset egy EU-tagállam fővárosának központjában

Robbanószerkezettel vetett véget életének egy ember kedd reggel Zágráb központjában, a Mimara Múzeum közelében. A rendőrség elsődleges megállapításai szerint öngyilkosság történt, a robbanásban más nem sérült meg – jelentette a helyi sajtó.

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A robbanás nem sokkal reggel kilenc óra előtt történt a Roosevelt téren. A helyszíni értesülések szerint az áldozat személyazonosságát egyelőre nem állapították meg, a robbanás idején pedig senki más nem tartózkodott a közvetlen közelében – írja az MTI.

A zágrábi rendőrség az Index.hr hírportálnak megerősítette, hogy a múzeum előtti füves területen holttestet találtak. Közlése szerint