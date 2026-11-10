Aktivált robbanószerkezet és egy haláleset egy EU-tagállam fővárosának központjában

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Fotó: Székelyhon
Robbanószerkezettel vetett véget életének egy ember kedd reggel Zágráb központjában, a Mimara Múzeum közelében. A rendőrség elsődleges megállapításai szerint öngyilkosság történt, a robbanásban más nem sérült meg – jelentette a helyi sajtó.
2026. november 10., 12:352026. november 10., 12:35
2026. november 10., 12:392026. november 10., 12:39
A robbanás nem sokkal reggel kilenc óra előtt történt a Roosevelt téren. A helyszíni értesülések szerint az áldozat személyazonosságát egyelőre nem állapították meg, a robbanás idején pedig senki más nem tartózkodott a közvetlen közelében – írja az MTI.
A zágrábi rendőrség az Index.hr hírportálnak megerősítette, hogy a múzeum előtti füves területen holttestet találtak. Közlése szerint
A helyszínre nagy erőkkel vonult ki a rendőrség, a történtek körülményeinek tisztázására helyszíni szemlét indítottak.
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