Terrortámadás történt Izrael belgrádi nagykövetségénél, lelőtték az elkövetőt

Késsel támadt egy feltehetően kiskorú személy az izraeli nagykövetséget őrző rendőrre Belgrádban szerdára virradó éjszaka, a rendőr lelőtte a támadót.

Székelyhon 2026. október 28., 12:552026. október 28., 12:55 2026. október 28., 12:582026. október 28., 12:58

A szerb belügyminisztérium terrorcselekménynek minősítette a történteket, és a legmagasabb, vörös fokozatra emelte a terrorfenyegetettségi készültséget az országban. Ivica Dačić ügyvezető belügyminiszter tájékoztatása szerint a támadás éjfél után negyedórával történt.

A feltehetően kiskorú elkövető két késsel, Allah akbar kiáltással támadt rá a diplomáciai képviseletet őrző rendőrre, aki szolgálati fegyverével lelőtte.

A rendőr könnyebb sérüléseket szenvedett. A belügyminiszter közölte, hogy a támadó személyazonosságát egyelőre nem sikerült megállapítani, de a hatóságok feltételezése szerint a nyugat-szerbiai Sabacból származhatott. Ivica Dačić szerint a biztonsági szolgálatok már korábban figyelemmel kísérték a támadót, akit az eddigi információk alapján az Iszlám Állam terrorszervezethez kötnek.

A történtek miatt a belügyminiszter elrendelte a terrorfenyegetettségi készültség legmagasabb, vörös fokozatának bevezetését.