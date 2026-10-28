Terrortámadás történt Izrael belgrádi nagykövetségénél, lelőtték az elkövetőt

Fotó: Szerbiai rendőrség
Késsel támadt egy feltehetően kiskorú személy az izraeli nagykövetséget őrző rendőrre Belgrádban szerdára virradó éjszaka, a rendőr lelőtte a támadót.
2026. október 28., 12:552026. október 28., 12:55
2026. október 28., 12:582026. október 28., 12:58
A szerb belügyminisztérium terrorcselekménynek minősítette a történteket, és a legmagasabb, vörös fokozatra emelte a terrorfenyegetettségi készültséget az országban.
Ivica Dačić ügyvezető belügyminiszter tájékoztatása szerint a támadás éjfél után negyedórával történt.
A rendőr könnyebb sérüléseket szenvedett.
A belügyminiszter közölte, hogy a támadó személyazonosságát egyelőre nem sikerült megállapítani, de a hatóságok feltételezése szerint a nyugat-szerbiai Sabacból származhatott.
Ivica Dačić szerint a biztonsági szolgálatok már korábban figyelemmel kísérték a támadót, akit az eddigi információk alapján az Iszlám Állam terrorszervezethez kötnek.
Ez a rendőri jelenlét és az ellenőrzések megerősítését jelenti a kiemelt biztonsági jelentőségű létesítményeknél, az infrastrukturális objektumoknál, valamint azokon a helyszíneken, ahol nagyobb tömegek gyűlhetnek össze.
A támadás körülményeinek feltárása érdekében nyomozás indult.
Nem ez az első támadás Izrael belgrádi nagykövetségének őrzését ellátó rendőr ellen. 2024 júniusában egy számszeríjjal felfegyverzett férfi súlyosan megsebesített egy rendőrt a diplomáciai képviselet előtt. A rendőr akkor is viszonozta a támadást, és lelőtte az elkövetőt.
A szerb hatóságok azt az esetet is terrorcselekménynek minősítették.
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