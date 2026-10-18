Összecsapások kísérték a francia nagyvárosokban a megélhetési problémák elleni tüntetéseket

Százezrek vettek részt szombaton a francia nagyvárosokban a megélhetési problémák elleni tiltakozásul az egykori sárgamellényesek és a diákok által meghirdetett felvonulásokon.

Székelyhon 2026. október 18., 09:302026. október 18., 09:30 2026. október 18., 09:312026. október 18., 09:31

Eközben ultrabaloldali csoportok országszerte összecsaptak a rendfenntartókkal. középületeket támadtak meg, gyújtogattak, üzleteket fosztogattak. Hirdetés A szervezők szerint országszerte 800 ezren, Laurent Nunez belügyminiszter tájékoztatása szerint 550 ezren vonultak utcára, közülük Párizsban 110 ezren. A tárcavezető esti sajtótájékoztatóján elmondta:

mintegy négyszáz ultrabaloldali rendbontót vettek őrizetbe országszerte.

Párizsban a fő demonstráció, a „drágulás” elleni menet a tervezett időpontban, fél 3 órakor elindult a République térről annak ellenére, hogy a tér másik oldalán egész nap folytatódtak az összecsapások a rendőrök és több száz csuklyás rendbontó között – olvasható az MTI szemléjében. Holy fucking shit. Paris right now, this evening. Police vehicles try to escape with destroyed tyres. https://t.co/hMBZkT2MRL — Kosher (@koshercockney) October 17, 2026 A „rendszer megdöntését” és a „Bastille elfoglalását” hirdető, sárgamellényesekből, középiskolásokból és egyetemistákból, valamint klímaaktivistákból és antifasisztákból álló menet a rendőrség által engedélyezett útvonalon, északi irányba, békésen haladt a Clichy térre. A rendőrség azonban megtiltotta a demonstrációkat a miniszterelnöki és a köztársasági elnöki hivatal környékén. Az anarchisták Párizsban „teljes utcákat módszeresen feldúltak” – mondta a BFM hírtévében Emmanuel Grégoire szocialista polgármester, aki szerint

a fővárosban történt erőszak, gyújtogatások és fosztogatások mérlege „óriási mértékű”.

Tűz volt a déli Limoges polgármesteri hivatalában, az épület a rendőrség tájékoztatása szerint teljesen legégett, valamint a francia Alpokban található Grenoble központjában és a közép-franciaországi Lyon főterén található turisztikai hivatalban. Feketébe öltözött rendbontók elfoglalták a prefektus irodáját a délnyugati Bordeaux-ban,

behatoltak a déli Marseille és az északi Lille polgármesteri hivatalába, ahol irodákat fosztottak ki és gyújtogattak.

Marseille belvárosában tucatnyi üzletet kifosztott a rendőrség szerint 7-8 ezer ember, ahogy Bordeaux-ban is. A déli Nizzában is tucatnyi üzletet kifosztottak feketébe öltözött emberek, akik buszmegállókat és három önkormányzati rendőrségi járművet is megrongáltak. Este a városi ügyész, Damien Martinelli megerősítette, hogy körülbelül negyven embert vettek őrizetbe. Tucatnyi tüntető megsérült, köztük egy ember súlyosan egy belvárosi betört kirakatüveg darabjaitól. ⚠️???? À REGARDER JUSQU'À LA FIN JE NE PEUX PAS DÉCRIRE CE QUE JE VIENS DE VIVRE À MARSEILLE. #17octobre https://t.co/F8bLimtd7y — confrontation française (@confrontfr) October 17, 2026 A közép-franciaországi Saint-Etienne-ben

egy demonstráló kezét letépte egy rendőrségi gránát, amelyet felvett a földről, miután a rendvédelmi szervek a tüntetők közé dobták az oszlatáshoz.

„Nincs helye az erőszaknak (…) mindannyian összefogunk a káosz szítóival szemben, akik kizárólag az intézményeink lerombolására törekednek, és akadályozzák azokat, akik békésen fejezik ki követeléseiket” – írta Emmanuel Macron az X közösségi oldalon. Aucune place pour la violence dans notre République. Ceux qui ont cassé, attaqué les préfectures comme les commerces, pillé jusqu’à nos mairies, seront poursuivis et punis. Aux forces de l’ordre, garantes du droit à manifester, je dis le soutien de la Nation. Nous ferons tous bloc face aux semeurs de chaos, qui ne cherchent qu’à abattre nos institutions et empêchent ceux qui expriment pacifiquement leurs revendications de le faire. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 17, 2026 Sébastien Lecornu miniszterelnök eközben kijelentette, hogy a rendvédelmi erők „rendkívüli intenzitású erőszakkal néztek szembe”. Gérald Darmanin igazságügyminiszter arra kérte az ügyészeket, hogy „rendkívül határozott” bírói fellépést kérjenek a Franciaország több városában történt erőszak elkövetőivel szemben.

Példátlan súlyosságú városi erőszak történt ma, és még mindig tart”

– írta a tárcavezető az X-en. Az igazságügyminiszter kifejezetten kérte az előzetes letartóztatás indítványozását azok ellen, akik „rendőröket, tűzoltókat, középületeket és üzleteket” támadtak meg. Hat hónappal az elnökválasztás előtt a rendbontásokat a jelöltek is elítélték.

A jobboldal és a középpártok „a legnagyobb szigorúságot” követelik a hatóságoktól, míg a baloldal egy része megkérdőjelezte a kormány rendfenntartási stratégiáját. A felmérések szerint jelenleg legesélyesebbnek számító jelölt, Marine Le Pen szerint „a jogos társadalmi követeléseket ismételten túszul ejtette a szélsőbaloldal, és Jean-Luc Mélenchon képviselőinek beszédei, akik az erőszakot legitimálva, a rendet elnyomásnak, a rendetlenséget pedig jogként kezelve, az országot a káoszba akarják taszítani”. The looting in Paris today.. France riots https://t.co/lzz3sLLB80 — Open Source Intel (@Osint613) October 17, 2026 A szélsőjobboldali jelölt azt kérte a franciáktól, akik szerinte „már nem bírják tovább harapófogóban a hatalom megszorításai és a lázadás aktivistái között”, hogy

még néhány hónapig tartsanak ki, mielőtt pártja, a Nemzeti Tömörülés „megszabadítja őket Emmanuel Macron mérgező politikájától, és megvédi őket a szélsőbaloldali erőszaktól”.

Korábban a belügyminiszter is a felmérésekben jelenleg a második helyen álló szélsőbaloldali jelöltet okolta azért, hogy anarchista csoportok rátelepededtek a gazdasági nehézségek elleni tüntetésekre. „Akik osztoznak a harcunkban, azoknak semmi keresnivalójuk a fosztogatásban, a rombolásban” – válaszolt szombat este Jean-Luc Mélenchon, aki elutasította az erőszakot. A szociáldemokrata Raphaël Glucksmann – aki vasárnap megnyerte a baloldali előválasztást és támogatja a középiskolások követeléseit – az X-en kijelentette, hogy jelenleg „a köztársaságot támadják”, míg a Zöldek országos titkára és elnökjelöltje Marine Tondelier – aki jelen volt délután a párizsi tüntetésen – elítélte a „Franciaország-szerte tapasztalható rombolást”.