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Összecsapások kísérték a francia nagyvárosokban a megélhetési problémák elleni tüntetéseket

• Fotó: Luc Aufret/X

Fotó: Luc Aufret/X

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Százezrek vettek részt szombaton a francia nagyvárosokban a megélhetési problémák elleni tiltakozásul az egykori sárgamellényesek és a diákok által meghirdetett felvonulásokon.

Székelyhon

2026. október 18., 09:302026. október 18., 09:30

2026. október 18., 09:312026. október 18., 09:31

Eközben ultrabaloldali csoportok országszerte összecsaptak a rendfenntartókkal. középületeket támadtak meg, gyújtogattak, üzleteket fosztogattak.

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A szervezők szerint országszerte 800 ezren, Laurent Nunez belügyminiszter tájékoztatása szerint 550 ezren vonultak utcára, közülük Párizsban 110 ezren.

A tárcavezető esti sajtótájékoztatóján elmondta:

mintegy négyszáz ultrabaloldali rendbontót vettek őrizetbe országszerte.

Párizsban a fő demonstráció, a „drágulás” elleni menet a tervezett időpontban, fél 3 órakor elindult a République térről annak ellenére, hogy a tér másik oldalán egész nap folytatódtak az összecsapások a rendőrök és több száz csuklyás rendbontó között – olvasható az MTI szemléjében.

A „rendszer megdöntését” és a „Bastille elfoglalását” hirdető, sárgamellényesekből, középiskolásokból és egyetemistákból, valamint klímaaktivistákból és antifasisztákból álló menet a rendőrség által engedélyezett útvonalon, északi irányba, békésen haladt a Clichy térre. A rendőrség azonban megtiltotta a demonstrációkat a miniszterelnöki és a köztársasági elnöki hivatal környékén.

Az anarchisták Párizsban „teljes utcákat módszeresen feldúltak” – mondta a BFM hírtévében Emmanuel Grégoire szocialista polgármester, aki szerint

a fővárosban történt erőszak, gyújtogatások és fosztogatások mérlege „óriási mértékű”.

Tűz volt a déli Limoges polgármesteri hivatalában, az épület a rendőrség tájékoztatása szerint teljesen legégett, valamint a francia Alpokban található Grenoble központjában és a közép-franciaországi Lyon főterén található turisztikai hivatalban.

Feketébe öltözött rendbontók elfoglalták a prefektus irodáját a délnyugati Bordeaux-ban,

behatoltak a déli Marseille és az északi Lille polgármesteri hivatalába, ahol irodákat fosztottak ki és gyújtogattak.

Marseille belvárosában tucatnyi üzletet kifosztott a rendőrség szerint 7-8 ezer ember, ahogy Bordeaux-ban is.

A déli Nizzában is tucatnyi üzletet kifosztottak feketébe öltözött emberek, akik buszmegállókat és három önkormányzati rendőrségi járművet is megrongáltak. Este a városi ügyész, Damien Martinelli megerősítette, hogy körülbelül negyven embert vettek őrizetbe. Tucatnyi tüntető megsérült, köztük egy ember súlyosan egy belvárosi betört kirakatüveg darabjaitól.

A közép-franciaországi Saint-Etienne-ben

egy demonstráló kezét letépte egy rendőrségi gránát, amelyet felvett a földről, miután a rendvédelmi szervek a tüntetők közé dobták az oszlatáshoz.

„Nincs helye az erőszaknak (…) mindannyian összefogunk a káosz szítóival szemben, akik kizárólag az intézményeink lerombolására törekednek, és akadályozzák azokat, akik békésen fejezik ki követeléseiket” – írta Emmanuel Macron az X közösségi oldalon.

Sébastien Lecornu miniszterelnök eközben kijelentette, hogy a rendvédelmi erők „rendkívüli intenzitású erőszakkal néztek szembe”.

Gérald Darmanin igazságügyminiszter arra kérte az ügyészeket, hogy „rendkívül határozott” bírói fellépést kérjenek a Franciaország több városában történt erőszak elkövetőivel szemben.

Idézet
Példátlan súlyosságú városi erőszak történt ma, és még mindig tart”

– írta a tárcavezető az X-en. Az igazságügyminiszter kifejezetten kérte az előzetes letartóztatás indítványozását azok ellen, akik „rendőröket, tűzoltókat, középületeket és üzleteket” támadtak meg.

Hat hónappal az elnökválasztás előtt a rendbontásokat a jelöltek is elítélték.
A jobboldal és a középpártok „a legnagyobb szigorúságot” követelik a hatóságoktól, míg a baloldal egy része megkérdőjelezte a kormány rendfenntartási stratégiáját.

A felmérések szerint jelenleg legesélyesebbnek számító jelölt, Marine Le Pen szerint „a jogos társadalmi követeléseket ismételten túszul ejtette a szélsőbaloldal, és Jean-Luc Mélenchon képviselőinek beszédei, akik az erőszakot legitimálva, a rendet elnyomásnak, a rendetlenséget pedig jogként kezelve, az országot a káoszba akarják taszítani”.

A szélsőjobboldali jelölt azt kérte a franciáktól, akik szerinte „már nem bírják tovább harapófogóban a hatalom megszorításai és a lázadás aktivistái között”, hogy

még néhány hónapig tartsanak ki, mielőtt pártja, a Nemzeti Tömörülés „megszabadítja őket Emmanuel Macron mérgező politikájától, és megvédi őket a szélsőbaloldali erőszaktól”.

Korábban a belügyminiszter is a felmérésekben jelenleg a második helyen álló szélsőbaloldali jelöltet okolta azért, hogy anarchista csoportok rátelepededtek a gazdasági nehézségek elleni tüntetésekre.

„Akik osztoznak a harcunkban, azoknak semmi keresnivalójuk a fosztogatásban, a rombolásban” – válaszolt szombat este Jean-Luc Mélenchon, aki elutasította az erőszakot.

A szociáldemokrata Raphaël Glucksmann – aki vasárnap megnyerte a baloldali előválasztást és támogatja a középiskolások követeléseit – az X-en kijelentette, hogy jelenleg „a köztársaságot támadják”, míg a Zöldek országos titkára és elnökjelöltje Marine Tondelier – aki jelen volt délután a párizsi tüntetésen – elítélte a „Franciaország-szerte tapasztalható rombolást”.

Hetek óta keringtek a közösségi médiában a felhívások az üzemanyagárakra kivetett adó megemelése miatt 2018-ban kirobbant elitellenes sárgamellényes mozgalom újjáélesztésére, ami a középiskolások egy hónapja tartó tiltakozásaival párhuzamosan fokozódott, miközben fél évvel az elnökválasztás előtt Franciaország a leginkább eladosódott európai országgá vált, és a pénzügyi piacok szoros felügyelete alá került.

Külföld
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