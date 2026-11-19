Közös nyilatkozatban rögzítette a nemzetközi biztonság és a stratégiai stabilitás megőrzése iránti elkötelezettségét Kína, Oroszország és az Egyesült Államok a három ország vezetőinek csütörtöki sencseni találkozóján.

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A Hszi Csin-ping kínai, Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök által elfogadott dokumentum szerint a három ország az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagjaként támogatja a világszervezet reformját annak érdekében, hogy hatékonyabban tudjon reagálni a globális kihívásokra, és eredményesebben tölthesse be a nemzetközi béke és biztonság fenntartására irányuló feladatát.

A nyilatkozatban a felek az olajtermékek előállításának és szállításának növelését, valamint az energiapiaci ellátás stabilitásának megőrzését is célul tűzték ki.

Egyetértettek abban is, hogy tiszteletben kell tartani az államok hozzájárulásának elvét és az állami tisztségviselőket megillető mentességeket, a Nemzetközi Büntetőbíróság és más hasonló szervezetek pedig nem élhetnek vissza jogköreikkel.

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A dokumentum nukleáris kérdésekben megerősíti azt az elvet, hogy