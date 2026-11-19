Fotó: SERGEY BOBYLEV/Agerpres/EPA
Közös nyilatkozatban rögzítette a nemzetközi biztonság és a stratégiai stabilitás megőrzése iránti elkötelezettségét Kína, Oroszország és az Egyesült Államok a három ország vezetőinek csütörtöki sencseni találkozóján.
2026. november 19., 14:392026. november 19., 14:39
2026. november 19., 14:412026. november 19., 14:41
A Hszi Csin-ping kínai, Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök által elfogadott dokumentum szerint a három ország az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagjaként támogatja a világszervezet reformját annak érdekében, hogy hatékonyabban tudjon reagálni a globális kihívásokra, és eredményesebben tölthesse be a nemzetközi béke és biztonság fenntartására irányuló feladatát.
Egyetértettek abban is, hogy tiszteletben kell tartani az államok hozzájárulásának elvét és az állami tisztségviselőket megillető mentességeket, a Nemzetközi Büntetőbíróság és más hasonló szervezetek pedig nem élhetnek vissza jogköreikkel.
A dokumentum nukleáris kérdésekben megerősíti azt az elvet, hogy
A három ország emellett párbeszédet kezdeményez a nukleáris kockázatok csökkentéséről és az atomfegyverek elterjedésének megakadályozásáról.
Az emberek és a környezet védelme érdekében betiltja minden hagyományos, egy százalékos vagy annál nagyobb arányban ólmot tartalmazó sörét használatát és értékesítését az Európai Unió – erről az Európai Bizottság tájékoztatott kedden.
Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés (RN) elnökjelöltje kedden bejelentette, hogy ha az öt hónap múlva esedékes elnökválasztáson őt választják meg államfőnek, azonnal elindítja a nyugdíjreformját.
Az Európai Bizottság előzetes megállapítása szerint a Temu megsértette a digitális szolgáltatásokról szóló uniós jogszabályt (DSA), mert nem tett megfelelő intézkedéseket az illegális és nem biztonságos termékek értékesítésének megakadályozására.
Csütörtökön találkozik egymással Donald Trump amerikai, Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök – jelentette be a Fehér Ház helyi idő szerint pénteken.
Ukrajna Dániával közösen egy olyan projekt kidolgozásán dolgozik, amelynek keretében különböző típusú drónok segítségével kísérnék a teherhajókat a Fekete-tengeren, védelmet nyújtva az orosz támadásokkal szemben.
Robbanószerkezettel vetett véget életének egy ember kedd reggel Zágráb központjában, a Mimara Múzeum közelében. A rendőrség elsődleges megállapításai szerint öngyilkosság történt, a robbanásban más nem sérült meg – jelentette a helyi sajtó.
Két nő és egy férfi holttestét találták meg a krakkói lövöldözés elkövetőjének otthonában – közölte Donald Tusk lengyel kormányfő szombat esti sajtóértekezletén.
Hat ember életét vesztette, és tizenöten megsérültek szombat délután, amikor egy fegyveres férfi válogatás nélkül lövöldözni kezdett Krakkó főterén – közölték a lengyel hatóságok.
A román külügyminisztérium közölte, hogy elutasítja az uniós országokban élő román állampolgárokkal kapcsolatos kérdések politikai célú kihasználását.
Az Európai Parlament környezetvédelmi szakbizottsága (ENVI) szerdán megszavazta az új személygépkocsikra és kisteherautókra vonatkozó szén-dioxid-kibocsátási előírások enyhítését.
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