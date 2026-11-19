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A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja alkalmából a sepsiszentgyörgyi önkormányzat és a Romániai Máltai Szeretetszolgálat sepsiszentgyörgyi fiókja közös rendezvényt szervez, nem csak az érintetteknek.
A Láthatatlan sebek – látható segítség című eseményre november 25-én, szerdán 16.30-tól kerül sor a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron termében.
amelyet az elfogadás, az együttérzés, a felelősségvállalás, a határok meghúzása és a cselekvés szempontjai mentén vizsgálnak a meghívottak.
Az eseményen felszólalnak: Balázs Réka és Papp Adolf családterapeuták, Péterfi Ágnes unitárius lelkész és Donciu Anett, az önkormányzat alárendeltségében működő Szociális Támogatási Igazgatóság szakembere. Közreműködik Korodi Janka színművész. A szervezők célja, hogy
a téma átfogó megközelítésével felhívják a figyelmet a sokszor rejtve maradó lelki bántalmazásra,
valamint bemutassák a közösségen belül elérhető lehetőségeket a segítségkérésre, szakmai támaszra.
A rendezvény ideje alatt a jelenlévők megtekinthetik a helyi diákok által készített, a témához kapcsolódó alkotásokat is.
Az eseményen a részvétel ingyenes.
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