Üres gyomorral nehéz tanulni

Esélyt adnak a gyermekeknek, hogy ne a korgó gyomor legyen a meghatározó gyermekkori élményük

Megkésve indult idén a Diakónia Alapítvány gyermekek délutáni oktatását és ebédeltetését biztosító programja, mert az alapítvány az év folyamán nem tudott elegendő pénzt összegyűjteni ahhoz, hogy a tavalyihoz hasonló számú gyerekkel és időben elindítsa a tevékenységet.

Bodor Tünde 2026. november 12., 12:072026. november 12., 12:07

Pedig az igény a délutáni foglalkozásra és az étkezésre állandó, ott is, ahol eddig jelen voltak, illetve újabb településeken is: Maksán és Gidófalván az önkormányzattal együtt még most is keresik a lehetőséget a működtetésre – számolt be érdeklődésünkre Torma Vera, a Diakónia Alapítvány gyermekjóléti és családsegítő ágazatának vezetője. Ilyen körülmények között jól jött, hogy a Sepsi GAL Akciócsoport által meghirdetett pályázattal, a Caritasszal összefogva 220 gyermek étkeztetésére és délutáni oktatására uniós finanszírozást nyertek: nyolcvan gyermeknek az Őrkőn, a többiek pedig a Gödri Ferenc, a Nicolae Colan és Ady Endre iskolákból kerültek ki. A program egyébként

teljesen ingyenes, a szülők részéről sem igényel hozzájárulást.

Általában ugyanis a költségek negyedét a helyi, negyedét – legalábbis vidéken – a megyei önkormányzat fedezi, ugyanennyit ad a Diakónia, illetve a szülők (ha ennyit sem tudnak, akkor az alapítvány kiteremti az ő részüket is). Eddig így működött, és a 220 „szerencsés”, de amúgy valóban rászoruló gyermekből álló csoportokon kívül a továbbiakban is így fog működni. Hirdetés A sepsiszentgyörgyi önkormányzat mindenképp fenntartaná az after school program folytonosságát, még olyan áron is, hogy csökkentenie kell a napi ebédre fordítható összeget:

az Includ Sepsi pályázat e célra egy főre 13 lejt biztosít, így a többieknek is ennyiből teremtik elő a napi ebédet,

ennyit igényelt a Diakónia is a városi költségvetésből. A 13 lej viszont

nem elég egy kétfogásos ebédre, ahogy az a múlt években megszokott volt: e tanévtől egy kiadósabb egytálételt kapnak a gyermekek,

és hogy ne legyen megkülönböztetés egy iskolán belül, Sepsiszentgyörgyön mindenki ugyanazt eszi majd. A nehézségek ellenére idén elindult a program Baróton és Bodoson is, továbbá Árkoson, Kökösben és Illyefalván. Zágonban is hamarosan működni fog, illetve szükség van még némi szervezőmunkára Maksán és Kisborosnyón – ez összesen több mint 550 gyermeket jelent, akinek esélyt adnak a tanulásra, étkezésre.