Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Tíz banikkal esik vissza már többedjére a benzin ára

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Folyamatosan csökken az elmúlt napokban a standard benzin ára, csütörtök délelőttre már mondhatni, távol áll a literenkénti tíz lejtől. November eddig október ellenkezőjét mutatja.

Székelyhon

2026. november 12., 10:522026. november 12., 10:52

2026. november 12., 10:572026. november 12., 10:57

Október elejére tíz lej fölé emelkedett a standard benzin ára Románia-szerte, ami hosszú hetekig ki is tartott, november elejére viszont csökkenésnek indultak az árak. Először november első napjain esett vissza 10 lej alá egy liter standard benzin, aztán a következő napokban volt 9,80, illetve 9,70 körül,

csütörtök délelőtt pedig már 9 lej 62 baniért lehet a legolcsóbban tankolni literenként például Székelyudvarhelyen, de a legdrágább is „csak” 9 lej 69 bani.

A standard gázolaj literenkénti ára is csökkenő tendenciát mutat, noha nem olyan mértékben, mint a benziné. Csütörtök délelőtt Székelyföld-szerte 10 lej 80 bani alatt voltak a literenkénti árak, a legkedvezőbb ajánlat 10 lej 71 banis volt.

Azt hittük, ha megszokjuk a tízest, már úgy is marad

A folyamatos októberi drágulások után most üde színfolt az árcsökkenés, tekintettel arra, hogy az elmúlt hónapban a gázolaj, a lakbérek és a benzin drágult a legnagyobb mértékben Romániában az egy évvel korábbi árakhoz képest – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) csütörtökön közzétett elemzéséből.

Hirdetés

Ennek megfelelően október volt a második egymást követő hónap, amikor az éves infláció tovább emelkedett, elérve a 6,9 százalékos szintet. A legnagyobb drágulást továbbra is a szolgáltatások területén regisztrálták, ahol az árak 11,23 százalékkal nőttek. Egy év alatt a nem élelmiszeripari termékek ára 7,66 százalékkal, az élelmiszereké 3,07 százalékkal emelkedett – írja az Agerpres hírügynökség a statisztikai intézet adataira hivatkozva.

Az élelmiszerek közül a kávé drágult a legnagyobb mértékben (12,48 százalékkal), ezt pedig a tojás (plusz 10,5 százalék) követte.

A nem élelmiszer jellegű termékek közül a gázolaj ára 43,45 százalékkal, a benziné 32,91 százalékkal emelkedett októberben az egy évvel korábbi árakhoz képest.

A szolgáltatások kategóriájából a lakbérek emelkedtek a legnagyobb mértékben, 38,46 százalékkal.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Közlekedés Gazdaság
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Halálos baleset történt Málnásfürdőnél
Gyújtogatással fenyegetőzve követeltek pénzt egy férfitól Csíkszéken
A nagy stadionokról álmodott, most a román válogatott mezében mutatkozhat be Marius Corbu
Elengedték a román sofőrt, akiről a bulgáriai tömegbaleset előidézését feltételezték
Félidőben a Szuperliga alapszakasza: kihívásokkal küzdenek az erdélyi csapatok
Az ajándék, amiből egyetlen létezik a világon
Halálos baleset történt Málnásfürdőnél
Székelyhon

Halálos baleset történt Málnásfürdőnél
Gyújtogatással fenyegetőzve követeltek pénzt egy férfitól Csíkszéken
Székelyhon

Gyújtogatással fenyegetőzve követeltek pénzt egy férfitól Csíkszéken
A nagy stadionokról álmodott, most a román válogatott mezében mutatkozhat be Marius Corbu
Székely Sport

A nagy stadionokról álmodott, most a román válogatott mezében mutatkozhat be Marius Corbu
Elengedték a román sofőrt, akiről a bulgáriai tömegbaleset előidézését feltételezték
Krónika

Elengedték a román sofőrt, akiről a bulgáriai tömegbaleset előidézését feltételezték
Félidőben a Szuperliga alapszakasza: kihívásokkal küzdenek az erdélyi csapatok
Székely Sport

Félidőben a Szuperliga alapszakasza: kihívásokkal küzdenek az erdélyi csapatok
Az ajándék, amiből egyetlen létezik a világon
Nőileg

Az ajándék, amiből egyetlen létezik a világon
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. november 12., csütörtök

Egyik napról a másikra esik vissza nagyon a hőmérséklet, a magasban akár tízcentis új hóréteg is lehet

Heves esőzésekre és erős szélre figyelmeztető riasztásokat adott ki csütörtökön az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). A hét végén jelentősen lehűl az idő.

Egyik napról a másikra esik vissza nagyon a hőmérséklet, a magasban akár tízcentis új hóréteg is lehet
Egyik napról a másikra esik vissza nagyon a hőmérséklet, a magasban akár tízcentis új hóréteg is lehet
2026. november 12., csütörtök

Egyik napról a másikra esik vissza nagyon a hőmérséklet, a magasban akár tízcentis új hóréteg is lehet
Hirdetés
2026. november 12., csütörtök

Idén is megszervezik az utazást az austerlitzi hadijátékra

Különleges történelmi kirándulásra utazhatnak a történelem és a székely katonaság múltja iránt érdeklődők: november 26. és 30. között az austerlitzi csata 221. évfordulóján szervezett nemzetközi megemlékezésen vehetnek részt.

Idén is megszervezik az utazást az austerlitzi hadijátékra
Idén is megszervezik az utazást az austerlitzi hadijátékra
2026. november 12., csütörtök

Idén is megszervezik az utazást az austerlitzi hadijátékra
2026. november 12., csütörtök

Gondozás helyett arra kellene törekedni, hogy minél hosszabb ideig önellátók legyenek az idősek

Románia népességének elöregedése egyre nagyobb terhet róhat a munkaerőpiacra, a nyugdíj- és egészségügyi rendszerre, valamint a szociális ellátásra – figyelmeztetett szerdán az Országos Statisztikai Intézet (INS) alelnöke, Silviu Vîrva.

Gondozás helyett arra kellene törekedni, hogy minél hosszabb ideig önellátók legyenek az idősek
Gondozás helyett arra kellene törekedni, hogy minél hosszabb ideig önellátók legyenek az idősek
2026. november 12., csütörtök

Gondozás helyett arra kellene törekedni, hogy minél hosszabb ideig önellátók legyenek az idősek
2026. november 12., csütörtök

Eljön a jó világ? Jövőre nem nőnének az adók, sőt csökkennének a munkát terhelő illetékek

Jövőre nem nőnek az adók, a nyugdíjakat a törvényeknek megfelelően indexálni kell, és a munka adóterhének mérséklésére is szükség van – jelentette ki szerda este a Szociáldemokrata Párt elnöke, Sorin Grindeanu.

Eljön a jó világ? Jövőre nem nőnének az adók, sőt csökkennének a munkát terhelő illetékek
Eljön a jó világ? Jövőre nem nőnének az adók, sőt csökkennének a munkát terhelő illetékek
2026. november 12., csütörtök

Eljön a jó világ? Jövőre nem nőnének az adók, sőt csökkennének a munkát terhelő illetékek
Hirdetés
2026. november 12., csütörtök

Most vegyél, mert gyorsan fogy, regisztrálj ingyen, s majd észrevétlenül fizetsz – meg vagyunk tévesztve, de ebből elég!

Az Európai Bizottság szerdán új jogszabályjavaslatot terjesztett elő az online vásárlók védelmének megerősítésére, amely megtiltaná a manipulatív értékesítési módszereket.

Most vegyél, mert gyorsan fogy, regisztrálj ingyen, s majd észrevétlenül fizetsz – meg vagyunk tévesztve, de ebből elég!
Most vegyél, mert gyorsan fogy, regisztrálj ingyen, s majd észrevétlenül fizetsz – meg vagyunk tévesztve, de ebből elég!
2026. november 12., csütörtök

Most vegyél, mert gyorsan fogy, regisztrálj ingyen, s majd észrevétlenül fizetsz – meg vagyunk tévesztve, de ebből elég!
2026. november 11., szerda

Ki dönt a szemétdíj emeléséről?

Közgyűlésen döntenek a Maros megyei polgármesterek a jövő évi szemétdíj megemeléséről és minden településnek egy szavazata van. Bár a marosvásárhelyi tanácsosok elutasították a díjemelést, a peremtelepülések dönthetnek másként.

Ki dönt a szemétdíj emeléséről?
Ki dönt a szemétdíj emeléséről?
2026. november 11., szerda

Ki dönt a szemétdíj emeléséről?
2026. november 11., szerda

Másfél évszázados múltra emlékezik a Fogarasy Mihály Műszaki Líceum

Egész tanéven át tartó programsorozattal ünnepli a gyergyószentmiklósi Fogarasy Mihály Műszaki Líceum az iskola alapításának 150. évfordulóját. A jubileumi események nyitányaként erdélyi vallásturisztikai diákversenyt szerveznek.

Másfél évszázados múltra emlékezik a Fogarasy Mihály Műszaki Líceum
Másfél évszázados múltra emlékezik a Fogarasy Mihály Műszaki Líceum
2026. november 11., szerda

Másfél évszázados múltra emlékezik a Fogarasy Mihály Műszaki Líceum
Hirdetés
2026. november 11., szerda

Csúszik a csernavodai atomerőmű 1-es reaktorának újraindítása

Pénteken kapcsolják vissza az országos villamosenergia-hálózatra a csernavodai atomerőmű 1-es reaktorát, egy nappal később a korábban tervezettnél – közölte szerdán a Nuclearelectrica.

Csúszik a csernavodai atomerőmű 1-es reaktorának újraindítása
Csúszik a csernavodai atomerőmű 1-es reaktorának újraindítása
2026. november 11., szerda

Csúszik a csernavodai atomerőmű 1-es reaktorának újraindítása
2026. november 11., szerda

Bő száz kilométerre Székelyföldtől épít gyárat a Siemens

Megkezdődött a Siemens új erdélyi gyárának építése szerdán – írja az MTI a Profit.ro román gazdasági hírportál nyomán.

Bő száz kilométerre Székelyföldtől épít gyárat a Siemens
Bő száz kilométerre Székelyföldtől épít gyárat a Siemens
2026. november 11., szerda

Bő száz kilométerre Székelyföldtől épít gyárat a Siemens
2026. november 11., szerda

Erdélyi pedagógusok ötletei egy kattintásra: bemutatták az erdélyi magyar pedagógusok jógyakorlatait összegyűjtő kötetet

Bárki számára elérhető az az online kötet, amely erdélyi magyar pedagógusok jógyakorlatait, újító ötleteit foglalja magában. Ezt be is mutatták kedden este Marosvásárhelyen a régi bábszínházban a PedCafé elnevezésű rendezvényen.

Erdélyi pedagógusok ötletei egy kattintásra: bemutatták az erdélyi magyar pedagógusok jógyakorlatait összegyűjtő kötetet
Erdélyi pedagógusok ötletei egy kattintásra: bemutatták az erdélyi magyar pedagógusok jógyakorlatait összegyűjtő kötetet
2026. november 11., szerda

Erdélyi pedagógusok ötletei egy kattintásra: bemutatták az erdélyi magyar pedagógusok jógyakorlatait összegyűjtő kötetet
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!