Tíz banikkal esik vissza már többedjére a benzin ára

Folyamatosan csökken az elmúlt napokban a standard benzin ára, csütörtök délelőttre már mondhatni, távol áll a literenkénti tíz lejtől. November eddig október ellenkezőjét mutatja.

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Október elejére tíz lej fölé emelkedett a standard benzin ára Románia-szerte, ami hosszú hetekig ki is tartott, november elejére viszont csökkenésnek indultak az árak. Először november első napjain esett vissza 10 lej alá egy liter standard benzin, aztán a következő napokban volt 9,80, illetve 9,70 körül,

csütörtök délelőtt pedig már 9 lej 62 baniért lehet a legolcsóbban tankolni literenként például Székelyudvarhelyen, de a legdrágább is „csak” 9 lej 69 bani.

A standard gázolaj literenkénti ára is csökkenő tendenciát mutat, noha nem olyan mértékben, mint a benziné. Csütörtök délelőtt Székelyföld-szerte 10 lej 80 bani alatt voltak a literenkénti árak, a legkedvezőbb ajánlat 10 lej 71 banis volt.

Azt hittük, ha megszokjuk a tízest, már úgy is marad

A folyamatos októberi drágulások után most üde színfolt az árcsökkenés, tekintettel arra, hogy az elmúlt hónapban a gázolaj, a lakbérek és a benzin drágult a legnagyobb mértékben Romániában az egy évvel korábbi árakhoz képest – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) csütörtökön közzétett elemzéséből.

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Ennek megfelelően október volt a második egymást követő hónap, amikor az éves infláció tovább emelkedett, elérve a 6,9 százalékos szintet. A legnagyobb drágulást továbbra is a szolgáltatások területén regisztrálták, ahol az árak 11,23 százalékkal nőttek. Egy év alatt a nem élelmiszeripari termékek ára 7,66 százalékkal, az élelmiszereké 3,07 százalékkal emelkedett – írja az Agerpres hírügynökség a statisztikai intézet adataira hivatkozva.

Az élelmiszerek közül a kávé drágult a legnagyobb mértékben (12,48 százalékkal), ezt pedig a tojás (plusz 10,5 százalék) követte.