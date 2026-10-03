Sehol sem lehet már 10 lej alatti áron benzint tankolni

A benzin ára Románia valamennyi töltőállomás-hálózatában átlépte a literenkénti 10 lejes lélektani határt, miután a piacvezető OMV Petrom, valamint versenytársai literenként 6 banival emelték áraikat. A dízel-üzemanyag ára változatlan maradt.

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A Petrom utolsóként kínálta még 10 lej alatti, pontosabban 9,99 lejes literenkénti áron a benzint. A szombati drágítás után a benzin literje a Petrom töltőállomásán 10,05 lejbe, az OMV, a Rompetrol és a MOL kútjainál pedig 10,11 lejbe kerül.

Jelenleg a Lukoil töltőállomásain lehet a legolcsóbban benzint tankolni, literenként 10,03 lejért.

A gázolaj ára nem változott: a Petromnál 10,91 lejért, a Lukoilnál 10,95 lejért, míg a MOL, a Rompetrol és az OMV töltőállomásain 10,97 lejért lehet megvásárolni literenként – számolt be a Profit.ro gazdasági portál.

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A pénzügyminisztérium korábban bejelentette, hogy október 10–15. között is érvényben marad a gázolaj jövedéki adójának 25 százalékos csökkentése.