Sehol sem lehet már 10 lej alatti áron benzint tankolni

Fotó: Borbély Fanni
A benzin ára Románia valamennyi töltőállomás-hálózatában átlépte a literenkénti 10 lejes lélektani határt, miután a piacvezető OMV Petrom, valamint versenytársai literenként 6 banival emelték áraikat. A dízel-üzemanyag ára változatlan maradt.
2026. október 03., 20:262026. október 03., 20:26
2026. október 03., 20:282026. október 03., 20:28
A Petrom utolsóként kínálta még 10 lej alatti, pontosabban 9,99 lejes literenkénti áron a benzint. A szombati drágítás után a benzin literje a Petrom töltőállomásán 10,05 lejbe, az OMV, a Rompetrol és a MOL kútjainál pedig 10,11 lejbe kerül.
A gázolaj ára nem változott: a Petromnál 10,91 lejért, a Lukoilnál 10,95 lejért, míg a MOL, a Rompetrol és az OMV töltőállomásain 10,97 lejért lehet megvásárolni literenként – számolt be a Profit.ro gazdasági portál.
A pénzügyminisztérium korábban bejelentette, hogy október 10–15. között is érvényben marad a gázolaj jövedéki adójának 25 százalékos csökkentése.
Romániában jelenleg az üzemanyagpiaci válsághelyzetre vonatkozó szabályozás van érvényben, amelynek értelmében az üzemanyag-forgalmazók jövedéki adóját a tavalyi átlagos szinten korlátozzák, az exportot korlátozzák, és naponta csak egy áremelés engedélyezett, legkésőbb déli 12 óráig.
Bolyai Farkas életére, munkásságára és máig élő örökségére emlékeznek október 4-én, vasárnap a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceumban.
Egy 73 éves férfit halálra gázolt egy vonat szombaton Brazi település vasútállomásának környékén – közölte a Prahova megyei rendőrség.
A fővárosi csendőrség 50 szabálysértési bírságot szabott ki és két büntetőeljárást kezdeményezett a nyilvános rendezvények megszervezését és lebonyolítását szabályozó törvény megszegése miatt Călin Georgescu támogatói ellen.
Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök szerint a PSD által „felelőtlenül előidézett” politikai válság dacára a gazdasági eredmények és a vállalások betartása lehetővé tették, hogy a Standard & Poor's (S&P) változatlanul hagyja Románia hitelminősítését.
Felmerült egy újabb veszettséggyanú Hargita megyében, de időközben elkezdődött a rókák veszettség elleni oltáskampánya is. A megyei főállatorvos kéri a lakosságot, hogy ne tépjék le a figyelmeztető plakátokat.
Ismét fagypont alá hűlt a levegő Székelyföldön szombatra virradóan. A legalacsonyabb hőmérsékletet ezúttal is Csíkszeredában mérték, de a pénteki rekordot nem sikerült felülmúlni.
A Richter-skála szerint 3,5-ös erősségű földrengés történt szombaton 4 óra 22 perckor Buzău megyében, Vrancea szeizmikus térségben – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
A szív- és érrendszeri betegségek megelőzését, a gyermekek közlekedésbiztonságát és az egészséges életmód népszerűsítését egyaránt szolgálják a Gyergyószentmiklósi Rotary Klub új kezdeményezései.
Az elnöki hivatal pénteken cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint hamisítvány lenne az a fotó, amely Nicușor Dant és Donald Trumpot ábrázolja a New York-i ENSZ-közgyűlésen.
Rendjük lényege az evangélium szerinti egyszerű élet, a testvériség, a szegények szolgálata, a béke hirdetése, munkájuk több, mint szolgálat. A csuhás barátok, azaz a ferencesek hétvégén a 800 éve elhunyt Assisi Szent Ferenc tranzitusára emlékeznek.
szóljon hozzá!