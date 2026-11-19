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Fotó: Tuchiluș Alex
Első- és másodfokú (sárga és narancssárga jelzésű) árvízvédelmi készültségeket rendelt el csütörtökön az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) több erdélyi, bánsági, körösvidéki, máramarosi és olténiai folyó vízgyűjtő területére.
A hidrológusok szerint csütörtök este 9 órától péntek délig nagy mennyiségű víz árad le a patakokon, lejtőkön és vízfolyásokon, villámárvizek alakulhatnak ki és a vízállás meghaladhatja a másodfokú készültségi szintet a következő folyók vízgyűjtő területén (zárójelben az érintett megyék): Visó, Iza, Lápos (Máramaros), Túr (Szatmár), Nagy-Szamos (Beszterce-Naszód) és Temes (Krassó-Szörény és Temes).
Csütörtök déltől pénteken 18 óráig elsőfokú árvízvédelmi készültség van érvényben a következő folyók vízgyűjtő területén (zárójelben az érintett megyék): Béga (Temes és Arad), Temes, Berzava, Moravica (Krassó-Szörény és Temes), Karas, Néra (Krassó-Szörény) és Cserna (Krassó-Szörény és Gorj).
Ugyanakkor csütörtök estétől pénteken 18 óráig elsőfokú készültség lesz érvényben a következő folyók vízgyűjtő területén (zárójelben az érintett megyék): Tisza, Visó, Iza, Lápos (Máramaros), Túr (Szatmár), Nagy-Szamos (Beszterce-Naszód), Kis-Szamos (Bihar és Kolozs), Sebes-Körös (Kolozs és Bihar), Fekete-Körös (Bihar és Arad), Fehér-Körös (Hunyad és Arad), Maros (Hargita, Maros, Fehér, Szeben, Hunyad és Arad) és Aranyos (Fehér és Kolozs).
A következő folyók vízgyűjtő területén is elsőfokú készültséget rendeltek el: Zsil (Hunyad és Gorj megye), Gilort (Gorj megye), Motru (Gorj és Mehedinți megye), Olt (Szeben, Vâlcea és Argeș megye), Olteț (Gorj és Vâlcea megye), Beszterce (Suceava, Neamț és Hargita).
A Duna Krassó-Szörény, Mehedinți és Dolj megyében található kis mellékfolyóin szintén elsőfokú az árvízvédelmi készültség csütörtök estétől – ismerteti az Agerpres.
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