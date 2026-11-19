Első- és másodfokú (sárga és narancssárga jelzésű) árvízvédelmi készültségeket rendelt el csütörtökön az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) több erdélyi, bánsági, körösvidéki, máramarosi és olténiai folyó vízgyűjtő területére.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A hidrológusok szerint csütörtök este 9 órától péntek délig nagy mennyiségű víz árad le a patakokon, lejtőkön és vízfolyásokon, villámárvizek alakulhatnak ki és a vízállás meghaladhatja a másodfokú készültségi szintet a következő folyók vízgyűjtő területén (zárójelben az érintett megyék): Visó, Iza, Lápos (Máramaros), Túr (Szatmár), Nagy-Szamos (Beszterce-Naszód) és Temes (Krassó-Szörény és Temes).

Hirdetés

Csütörtök déltől pénteken 18 óráig elsőfokú árvízvédelmi készültség van érvényben a következő folyók vízgyűjtő területén (zárójelben az érintett megyék): Béga (Temes és Arad), Temes, Berzava, Moravica (Krassó-Szörény és Temes), Karas, Néra (Krassó-Szörény) és Cserna (Krassó-Szörény és Gorj).

Ugyanakkor csütörtök estétől pénteken 18 óráig elsőfokú készültség lesz érvényben a következő folyók vízgyűjtő területén (zárójelben az érintett megyék): Tisza, Visó, Iza, Lápos (Máramaros), Túr (Szatmár), Nagy-Szamos (Beszterce-Naszód), Kis-Szamos (Bihar és Kolozs), Sebes-Körös (Kolozs és Bihar), Fekete-Körös (Bihar és Arad), Fehér-Körös (Hunyad és Arad), Maros (Hargita, Maros, Fehér, Szeben, Hunyad és Arad) és Aranyos (Fehér és Kolozs).

A következő folyók vízgyűjtő területén is elsőfokú készültséget rendeltek el: Zsil (Hunyad és Gorj megye), Gilort (Gorj megye), Motru (Gorj és Mehedinți megye), Olt (Szeben, Vâlcea és Argeș megye), Olteț (Gorj és Vâlcea megye), Beszterce (Suceava, Neamț és Hargita).

A Duna Krassó-Szörény, Mehedinți és Dolj megyében található kis mellékfolyóin szintén elsőfokú az árvízvédelmi készültség csütörtök estétől – ismerteti az Agerpres.