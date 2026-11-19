Hivatalos személy elleni erőszak miatt indult eljárás egy nő ellen, aki megharapott és arcon ütött egy csendőrt, miközben rendőrségre szállították – közölte csütörtökön a bukaresti csendőrség.

Székelyhon 2026. november 19., 10:032026. november 19., 10:03 2026. november 19., 10:052026. november 19., 10:05

Az incidens szerdán este történt a rendőrségi fogda előtt tartott, Călin Georgescu melletti tüntetés után. A csendőrség közlése szerint a nő kiabálással zavarta a közrendet, és többszöri felszólítás ellenére is megtagadta az igazoltatást, ezért előállították. A közlemény szerint

útközben agresszívvá vált, megharapta az egyik csendőr kezét, és arcon ütötte.