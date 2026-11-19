Képünk illusztráció
Fotó: Pixabay
A romániai vállalatok több mint egyharmada (35,9 százalék) elégedett jelenlegi üzleti helyzetével, 54,7 százalékuk pedig kielégítőnek ítéli azt – derül ki a Román-Német Kereskedelmi és Iparkamara (AHK Románia) kedden közzétett felméréséből.
E szerint a megkérdezettek mindössze 9,4 százaléka ítéli rossznak üzleti helyzetét, szemben a tavasszal mért 21,6 százalékkal. Ugyanakkor a vállalatok fele nem számít változásra a következő tizenkét hónapban, 31,3 százalékuk javulást, 18,8 százalékuk pedig romlást vár üzleti helyzetében. Tavasszal még a megkérdezettek 25,2 százaléka volt borúlátó.
Az ország gazdasági kilátásait illetően azonban továbbra is visszafogottak a várakozások.
A válaszadók 45,3 százaléka a román gazdaság helyzetének romlására,
39,1 százaléka változatlan helyzetre számít,
és mindössze 15,6 százalékuk bízik a javulásban.
Csökkent a vállalatok beruházási hajlandósága is: a megkérdezettek mindössze 17,2 százaléka tervezi növelni beruházásait, szemben a tavasszal mért 27,5 százalékkal. A cégek 32,8 százaléka csökkentené az ilyen jellegű kiadásait, 9,4 százalékuk pedig egyáltalán nem tervez beruházásokat – írja az Agerpres hírügynökség a felmérés eredményeire hivatkozva.
A foglalkoztatási kilátások ugyanakkor enyhén javultak:
a vállalatok 25 százaléka tervez létszámbővítést (tavasszal 21,6 százalék volt ez az arány),
53,1 százalékuk megtartaná jelenlegi alkalmazottait,
21,9 százalékuk pedig leépítésre készül.
A vállalatok
A politikai és gazdasági környezet miatt aggódó cégek aránya tavasz óta 22,9 százalékponttal nőtt. A felmérés szerint
A versenyt elsősorban költségcsökkentéssel (61,1 százalék), új értékesítési és beszerzési piacok felkutatásával (50 százalék), valamint termékinnovációval (41,7 százalék) próbálják felvenni.
A felmérés október 5–23. között készült 64, többségében ipari vállalat képviselőinek megkérdezésével.
Hivatalos személy elleni erőszak miatt indult eljárás egy nő ellen, aki megharapott és arcon ütött egy csendőrt, miközben rendőrségre szállították – közölte csütörtökön a bukaresti csendőrség.
A Neptun Deep földgázberuházás révén Románia meghatározó szereplővé válhat a térségben, de meg kell találni a módját annak is, hogy az országnak minél nagyobb hozzáadott értéke származzon a Fekete-tengerből kitermelt gázból – jelentette ki Antal Lóránt.
Romániát újra kell iparosítani, enélkül nem lehet egészséges gazdaságról, munkahelyteremtésről és az elvándorlás mérsékléséről beszélni – jelentette ki szerda este a képviselőház ipari és szolgáltatási bizottságának elnöke, Bende Sándor.
Bár évek óta nem közlekednek vonatok a Parajd és Szováta térségét érintő vasútvonalon, a vasúti átjárók jelzéseit nem fogják a közeljövőben eltávolítani az országútról. Egyelőre marad a sofőrök bosszúsága és a kötelező megállás az András-keresztnél.
A Duna vízhozamának növekedése nyomán ismét zavartalanul működik a cernavodai atomerőmű mindkét reaktora, fedezve az ország villamosenergia-szükségletének közel 20 százalékát; a földgáztárolók töltöttsége elérte a 85 százalékot.
A téli áram- és földgázellátás biztosításával, a kiszolgáltatott helyzetben lévő háztartások védelmével és a nagy ipari fogyasztók támogatásával foglalkozó munkacsoport létrehozásáról döntött a miniszterelnök.
A csütörtökön esedékes Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozója előtt már találkozott a kínai Szencsenben Donald Trump amerikai, Hszi Csin-ping kínai, valamint Vlagyimir Putyin orosz elnök.
Újabb telefonos csalási módszerre figyelmeztet az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság (DNSC). Az elkövetők először mobilszolgáltatók képviselőinek, majd a kiberbiztonsági igazgatóság munkatársainak adják ki magukat.
Románia bruttó finanszírozási igénye az előzetes becslések szerint a 2026-os 279 milliárd lejről 248 milliárd lejre csökkenhet jövőre a költségvetési hiány mérséklődésének és a lejáró adósságállomány csökkenésének köszönhetően
Elektronikusan ellenőrizhetik a jövőben az orvosok és az egészségügyi szolgáltatók, hogy a páciensek rendelkeznek-e egészségbiztosítással.
szóljon hozzá!