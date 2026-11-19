A romániai vállalatok több mint egyharmada (35,9 százalék) elégedett jelenlegi üzleti helyzetével, 54,7 százalékuk pedig kielégítőnek ítéli azt – derül ki a Román-Német Kereskedelmi és Iparkamara (AHK Románia) kedden közzétett felméréséből.

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E szerint a megkérdezettek mindössze 9,4 százaléka ítéli rossznak üzleti helyzetét, szemben a tavasszal mért 21,6 százalékkal. Ugyanakkor a vállalatok fele nem számít változásra a következő tizenkét hónapban, 31,3 százalékuk javulást, 18,8 százalékuk pedig romlást vár üzleti helyzetében. Tavasszal még a megkérdezettek 25,2 százaléka volt borúlátó.

Az ország gazdasági kilátásait illetően azonban továbbra is visszafogottak a várakozások.

A válaszadók 45,3 százaléka a román gazdaság helyzetének romlására,

39,1 százaléka változatlan helyzetre számít,

és mindössze 15,6 százalékuk bízik a javulásban.

Csökkent a vállalatok beruházási hajlandósága is: a megkérdezettek mindössze 17,2 százaléka tervezi növelni beruházásait, szemben a tavasszal mért 27,5 százalékkal. A cégek 32,8 százaléka csökkentené az ilyen jellegű kiadásait, 9,4 százalékuk pedig egyáltalán nem tervez beruházásokat – írja az Agerpres hírügynökség a felmérés eredményeire hivatkozva.

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A foglalkoztatási kilátások ugyanakkor enyhén javultak:

a vállalatok 25 százaléka tervez létszámbővítést (tavasszal 21,6 százalék volt ez az arány),

53,1 százalékuk megtartaná jelenlegi alkalmazottait,

21,9 százalékuk pedig leépítésre készül.

A vállalatok