Fotó: MTI/EPA/Robert Ghement
Az Ilfov megyei törvényszék egyik bírája szerdán elrendelte Călin Georgescu volt államfőjelölt házi őrizetbe helyezését abban az ügyben, amelyben egy üzletember 1,1 millió eurós megkárosításával vádolják.
2026. november 18., 17:332026. november 18., 17:33
2026. november 18., 17:482026. november 18., 17:48
Az ügy másik érintettje, Ionel Rusen üzletember esetében is ugyanígy döntött a bíró. A határozat nem jogerős, az ügyészek megfellebbezhetik – ismerteti az Agerpres.
Călin Georgescu és Ionel Rusen is szeptember 29. óta vannak előzetes letartóztatásban a bukaresti fogdában.
A törvényszéki határozat értelmében a házi őrizet ideje alatt Georgescu sem közvetlenül, sem közvetve nem léphet kapcsolatba az ügyben feljelentést tevő Răzvan Leuval és családtagjaival, továbbá Ionel Rusennel, Massimiliano Arenával, valamint az ügy tanúival.
Nem vehet részt sport- és kulturális rendezvényeken vagy más nyilvános gyűléseken, és fegyvert sem tarthat.
A törvényszéki döntés nem jogerős, a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) 48 órán belül megfellebbezheti.
Călin Georgescu és bizalmasa, Ionel Rusen ellen a múlt héten emeltek vádat. Mindketten szeptember 29. óta vannak előzetes letartóztatásban.
Az ügyészség szerint a vádlottak egy nemzetközi finanszírozási ügylethez összesen 1,1 millió eurót kértek biztosítékként Răzvan Leutól, de a tervezett hitelügylet nem valósult meg, a pénzt pedig nem kapta vissza az üzletember.
A vád szerint az összegből 100 ezer eurót Georgescu államfőválasztási kampányának finanszírozására szántak.
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