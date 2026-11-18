Az Ilfov megyei törvényszék egyik bírája szerdán elrendelte Călin Georgescu volt államfőjelölt házi őrizetbe helyezését abban az ügyben, amelyben egy üzletember 1,1 millió eurós megkárosításával vádolják.

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Az ügy másik érintettje, Ionel Rusen üzletember esetében is ugyanígy döntött a bíró. A határozat nem jogerős, az ügyészek megfellebbezhetik – ismerteti az Agerpres.

Călin Georgescu és Ionel Rusen is szeptember 29. óta vannak előzetes letartóztatásban a bukaresti fogdában.

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A törvényszéki határozat értelmében a házi őrizet ideje alatt Georgescu sem közvetlenül, sem közvetve nem léphet kapcsolatba az ügyben feljelentést tevő Răzvan Leuval és családtagjaival, továbbá Ionel Rusennel, Massimiliano Arenával, valamint az ügy tanúival.