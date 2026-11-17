Fotó: Netflix
Az utóbbi idők egyik legjobb sci-fi regénysorozatának feldolgozását hozta el a Netflix 2024 tavaszán. A Cixin Liu Háromtest-trilógiáját feldolgozó 3-test probléma hosszú kihagyás után. 2027. január 14-én folytatódik.
2026. november 17., 22:262026. november 17., 22:26
2026. november 17., 22:322026. november 17., 22:32
A Trónok harca készítőinek sorozata nem a legszerencsésebb csillagzat alatt készült, a meglepően jól sikerült első évad után pedig sokat kellett várni a folytatásra, amiről hétfőn, egy plakáttal rántották le a leplet, kedden pedig az első előzetesét is közzétették.
• Videó: Netflix
Cixin Liu: A Háromtest probléma az első kínai regényként nyerte el a legrangosabb Hugo-díjat, miután Ken Liu fordításának köszönhetően az amerikai piacra is bekerült.
Az amerikai népszerűségnek köszönhetően több mint 30 nyelvre fordították le, a Netflix pedig egy kínai adaptáció után lecsapott a nemzetközi jogokra, a több millióba kerülő sorozat elkészítésére pedig a Trónok harca rendezőpárosát, David Benioffot és D. B. Weisst kérték fel, akik Alexander Woo producerrel lettek a produkció showrunnerei.
Nanotechnológia, kozmológia, kulturális forradalom, társadalmi látleletek, fanatizmus, élet-halál kérdések és mély emberi drámák is helyet kaptak a Netflix eddigi legnagyobb költségvetéséből készült sci-fi sorozatában. A 3-test-probléma kritika.
A több idősíkon és helyszínen játszódó történet nagyon leegyszerűsítve egy idegeninvázióról, pontosabban annak előzményeiről, aztán bedig a bekövetkeztéről szól, az első évad pedig az első regény mellett a két folytatásból is dolgozott fel cselekményszálakat, a regény egyik főszereplőjét pedig öt karakter személyesíti meg a sorozatban.
Az emberiség és a trisolarisi civilizáció találkozása a második évad előzetese tükrében ígéretesnek tűnik, a készítők pedig azt is bejelentették, hogy a soron következő harmadik évad is elkészül, azzal pedig kaszálják is a sorozatot, hiszen azzal mindhárom regényt feldolgozzák. Arról még egyelőre nincs hír, hogy mikor láthatjuk a harmadik évadot, de a remények szerint erre már nem kell annyit várni mint a most érkező másodikra.
Bármiféle európai katonai stabilizációs kontingens Ukrajnába vezénylése Európa közvetlen részvételét jelentené a konfliktusban – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter keddi manilai sajtóértekezletén.
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