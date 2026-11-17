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Fotó: Orbán Orsolya
Jövő év elejétől az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral (CNAS) szerződésben álló közforgalmú gyógyszertárakban is kiválthatók lehetnek a szklerózis multiplexben szenvedő betegek szájon át, izomba vagy bőr alá adott gyógyszerei – jelentette be kedden Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter.
A tárcavezető Facebook-bejegyzésében közölte, hogy a minisztérium az egészségbiztosítási pénztárral közösen dolgozta ki az erről szóló módosító javaslatot, amelynek célja megkönnyíteni a hozzáférést a gyógyszeres kezeléshez. A betegeknek így
A gyógyszereket a közforgalmú patikákban is kiválthatnák, amennyiben a kezelőorvos úgy ítéli meg, hogy a beteg vagy hozzátartozója otthon is beadhatja azokat.
Az intravénásan beadandó gyógyszerekkel történő kezelést továbbra is az erre engedéllyel rendelkező egészségügyi intézményekben biztosítanák.
„Tudom, hogy egy szklerózis multiplexben szenvedő beteg számára minden fölösleges utazás többletmegterhelést jelenthet. Éppen ezért
nem pedig a betegeknek a rendszer bürokráciájához” – idézi Rogobete bejegyzését az Agerpres.
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