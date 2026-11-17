Jövő év elejétől az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral (CNAS) szerződésben álló közforgalmú gyógyszertárakban is kiválthatók lehetnek a szklerózis multiplexben szenvedő betegek szájon át, izomba vagy bőr alá adott gyógyszerei – jelentette be kedden Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter.

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A tárcavezető Facebook-bejegyzésében közölte, hogy a minisztérium az egészségbiztosítási pénztárral közösen dolgozta ki az erről szóló módosító javaslatot, amelynek célja megkönnyíteni a hozzáférést a gyógyszeres kezeléshez. A betegeknek így

nem kellene feltétlenül a kórházi gyógyszertárakba menniük a készítményekért.

A gyógyszereket a közforgalmú patikákban is kiválthatnák, amennyiben a kezelőorvos úgy ítéli meg, hogy a beteg vagy hozzátartozója otthon is beadhatja azokat.

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Az intravénásan beadandó gyógyszerekkel történő kezelést továbbra is az erre engedéllyel rendelkező egészségügyi intézményekben biztosítanák.

„Tudom, hogy egy szklerózis multiplexben szenvedő beteg számára minden fölösleges utazás többletmegterhelést jelenthet. Éppen ezért