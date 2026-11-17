Fotó: Info Trafic Mureș / Facebook
Tizenhat éves mezőcsávási fiú halt meg abban a közúti balesetben, amely kedden reggel történt Marosvásárhelyen, a Szabadi utcában.
2026. november 17., 10:352026. november 17., 10:35
2026. november 17., 10:512026. november 17., 10:51
A fiatal motorkerékpárral közlekedett, amikor összeütközött egy kisteherautóval, az újraélesztési kísérletek ellenére nem tudták megmenteni az életét.
A Maros Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a motoros Mezőcsávás irányából haladt Marosvásárhely felé, amikor – eddig tisztázatlan körülmények között –
Utóbbit egy 31 éves, Dâmbovița megyei férfi vezette. A balesetben a 16 éves fiú súlyos sérüléseket szenvedett. A helyszínre érkező mentőegységek megkezdték az újraélesztését, de
A kisteherautó sofőrjét alkoholszondával ellenőrizték, az eredmény negatív lett. A helyszínelés idején az érintett útszakaszon szünetel a közúti forgalom. A rendőrség gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával folytatja a nyomozást a baleset pontos körülményeinek tisztázására.
Motorkerékpár és személygépkocsi balesetezett a Szabadi utcában Marosvásárhelyen kedden délelőtt. A motorkerékpáros súlyosan megsérült.
Mikrobusz borult fel hétfőn este Vámosgálfalva és Szászbogács között, a 142A jelzésű megyei úton. Egy személyt a roncsok közül kellett kiszabadítani – közölte a Maros megyei katasztrófavédelem.
Lángra kapott egy traktor hétfő délután Nagyölyves határában, végül a tűzoltók fékezték meg a lángokat – tájékoztat a Maros megyei katasztrófavédelem.
Ablakokat rongált és felgyújtotta egy ház bejárati ajtaját egy férfi vasárnap Görgényszentimre községben. A rendőrök őrizetbe vették a tettest – közli a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.
Jóváhagyták a marosvásárhelyi megyei sürgősségi kórház épületének belső átalakítását, hogy ott regionális orvosi genetikai központ jöhessen létre. A Maros megyei képviselő-testület a marosvásárhelyi repülőtéren tervezett újabb munkálatokra is rábólintott.
Visszatértek a nagy kárókatonának is nevezett kormoránok a Maros megyei folyókra, tavakra és hatalmas pusztításokat végeznek – panaszkodnak a szabadidős horgászok, és aláírásokat gyűjtenek, hogy a védett madarakat lehessen elriasztani, kilőni.
Feltehetően a Ratosnya-patakba esett ember keresésére riasztották a szászrégeni tűzoltókat péntek este.
Egy marosszentikirályi cégnél keletkezett tűzhöz riasztották pénteken kora este a marosvásárhelyi tűzoltókat.
Két férfit vettek őrizetbe a rendőrök, miután több mint 26 ezer lejnek veszett nyoma egy gépkocsiból. A pénz egy vállalat tulajdonát képezte, az ügyben négy házkutatást is tartottak.
Csaknem napi szinten látnak medvét a Maros megyei településeken és ezekről riasztásokat is küldenek. A vadállatok által okozott károkat összesítő jegyzék egyre hosszabb, a kártérítések azonban késnek. A megengedett 71 nagyvadból 19-et lőttek ki eddig.