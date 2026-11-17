Tizenhat éves mezőcsávási fiú halt meg abban a közúti balesetben, amely kedden reggel történt Marosvásárhelyen, a Szabadi utcában.

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A fiatal motorkerékpárral közlekedett, amikor összeütközött egy kisteherautóval, az újraélesztési kísérletek ellenére nem tudták megmenteni az életét.

A Maros Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a motoros Mezőcsávás irányából haladt Marosvásárhely felé, amikor – eddig tisztázatlan körülmények között –