Felgyújtotta egy ház bejárati ajtaját, őrizetbe került egy férfi

Ablakokat rongált és felgyújtotta egy ház bejárati ajtaját egy férfi vasárnap Görgényszentimre községben. A rendőrök őrizetbe vették a tettest – közli a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.

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Negyvenéves, Görgényszentimre községbeli férfi értesítette vasárnap a rendőrséget a 112-es segélyhívó számon, miszerint vasárnap hajnalban

A tulajdonosnak sikerült eloltania a tüzet, mielőtt a lángok tovább terjedtek volna – derül ki a tájékoztatásból.

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A helyszínre érkező járőrök megtalálták a gyújtogatás nyomait, sőt két megrongált ablakot is regisztráltak a helyszínen. A bűncselekmények elkövetésével egy helybéli,