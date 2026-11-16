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Felgyújtotta egy ház bejárati ajtaját, őrizetbe került egy férfi

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

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Ablakokat rongált és felgyújtotta egy ház bejárati ajtaját egy férfi vasárnap Görgényszentimre községben. A rendőrök őrizetbe vették a tettest – közli a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.

Székelyhon

2026. november 16., 17:202026. november 16., 17:20

Negyvenéves, Görgényszentimre községbeli férfi értesítette vasárnap a rendőrséget a 112-es segélyhívó számon, miszerint vasárnap hajnalban

házának bejárati ajtaját felgyújtották.

A tulajdonosnak sikerült eloltania a tüzet, mielőtt a lángok tovább terjedtek volna – derül ki a tájékoztatásból.

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A helyszínre érkező járőrök megtalálták a gyújtogatás nyomait, sőt két megrongált ablakot is regisztráltak a helyszínen. A bűncselekmények elkövetésével egy helybéli,

45 éves férfit gyanúsítanak, akit 24 órára őrizetbe vettek.

A nyomozás folytatódik az ügyben.

Marosszék
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