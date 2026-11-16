Felgyújtotta egy ház bejárati ajtaját, őrizetbe került egy férfi

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Fotó: Tuchiluș Alex
Ablakokat rongált és felgyújtotta egy ház bejárati ajtaját egy férfi vasárnap Görgényszentimre községben. A rendőrök őrizetbe vették a tettest – közli a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.
Negyvenéves, Görgényszentimre községbeli férfi értesítette vasárnap a rendőrséget a 112-es segélyhívó számon, miszerint vasárnap hajnalban
A tulajdonosnak sikerült eloltania a tüzet, mielőtt a lángok tovább terjedtek volna – derül ki a tájékoztatásból.
A helyszínre érkező járőrök megtalálták a gyújtogatás nyomait, sőt két megrongált ablakot is regisztráltak a helyszínen. A bűncselekmények elkövetésével egy helybéli,
A nyomozás folytatódik az ügyben.
Lángra kapott egy traktor hétfő délután Nagyölyves határában, végül a tűzoltók fékezték meg a lángokat – tájékoztat a Maros megyei katasztrófavédelem.
Jóváhagyták a marosvásárhelyi megyei sürgősségi kórház épületének belső átalakítását, hogy ott regionális orvosi genetikai központ jöhessen létre. A Maros megyei képviselő-testület a marosvásárhelyi repülőtéren tervezett újabb munkálatokra is rábólintott.
Visszatértek a nagy kárókatonának is nevezett kormoránok a Maros megyei folyókra, tavakra és hatalmas pusztításokat végeznek – panaszkodnak a szabadidős horgászok, és aláírásokat gyűjtenek, hogy a védett madarakat lehessen elriasztani, kilőni.
Feltehetően a Ratosnya-patakba esett ember keresésére riasztották a szászrégeni tűzoltókat péntek este.
Egy marosszentikirályi cégnél keletkezett tűzhöz riasztották pénteken kora este a marosvásárhelyi tűzoltókat.
Két férfit vettek őrizetbe a rendőrök, miután több mint 26 ezer lejnek veszett nyoma egy gépkocsiból. A pénz egy vállalat tulajdonát képezte, az ügyben négy házkutatást is tartottak.
Csaknem napi szinten látnak medvét a Maros megyei településeken és ezekről riasztásokat is küldenek. A vadállatok által okozott károkat összesítő jegyzék egyre hosszabb, a kártérítések azonban késnek. A megengedett 71 nagyvadból 19-et lőttek ki eddig.
Mintegy 50 négyzetméteren csaptak fel a lángok szerda éjszaka egy gazdasági melléképületben a Maros megyei Erdőidecsen.
Adományokat gyűjt az Angyalok a Városban Egyesület, hogy száz pár minőségi, meleg, téli cipőt vásárolhasson árva, félárva és nehéz sorsú Maros megyei gyerekeknek a Száz lélek, száz cipő kezdeményezés keretében.
Vizsgáznak vasárnap az országos rezidensvizsgán Marosvásárhelyen, ahol 834 jelentkező méretteti meg magát az általános orvostudomány, a fogorvostudomány és a gyógyszerészet szakterületén.
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