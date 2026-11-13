Marosszentkirályi festéklerakatban csaptak fel a lángok

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Fotó: Maros megyei tűzoltóság
Egy marosszentikirályi cégnél keletkezett tűzhöz riasztották pénteken kora este a marosvásárhelyi tűzoltókat.
A tűz a festéklerakat technikai helyiségében keletkezett, de sikerült hamar eloltani. A tűzoltók jelenleg a füsttel megtelt raktárt szellőztetik ki – tájékoztat közleményében a Maros megyei tűzoltóság.
Két férfit vettek őrizetbe a rendőrök, miután több mint 26 ezer lejnek veszett nyoma egy gépkocsiból. A pénz egy vállalat tulajdonát képezte, az ügyben négy házkutatást is tartottak.
Csaknem napi szinten látnak medvét a Maros megyei településeken és ezekről riasztásokat is küldenek. A vadállatok által okozott károkat összesítő jegyzék egyre hosszabb, a kártérítések azonban késnek. A megengedett 71 nagyvadból 19-et lőttek ki eddig.
Mintegy 50 négyzetméteren csaptak fel a lángok szerda éjszaka egy gazdasági melléképületben a Maros megyei Erdőidecsen.
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Eltűnt egy 13 éves lány a Maros megyei Nyárádtőről. A rendőrség a lakosság segítségét kéri a megtalálásához.
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Hálózati munkálatok miatt november 12-én, csütörtökön két Maros megyei városban is szünetel az ivóvíz-szolgáltatás – közölte az Aquaserv közműszolgáltató.
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