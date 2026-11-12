Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Nem mondtunk le a vásárlásról: még mindig megéri a kiadóknak jelen lenni a könyvvásáron

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház előcsarnoka ad helyet idén is a nemzetközi könyvvásárnak • Fotó: Haáz Vince

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház előcsarnoka ad helyet idén is a nemzetközi könyvvásárnak

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Kányádi Sándor Volna még című versével nyitották meg a 32. Nemzetközi Könyvvásárt Marosvásárhelyen csütörtök reggel a Nemzeti Színház előterében. A vasárnapig tartó összművészeti rendezvényen 83 kulturális program közül válogathatnak az érdeklődők.

Hajnal Csilla

2026. november 12., 15:022026. november 12., 15:02

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház előcsarnokában összegyűlt kisiskolások közösen szavalták el Kányádi Sándor Volna még című versét, majd Káli-Király István, a rendezvény egyik szervezője köszöntötte őket, és ezzel meg is nyitotta kapuit a térség egyik legnagyobb könyvvására, amely vasárnapig várja a látogatókat.

Mert igény van rá

Káli-Király István lényegretörőn foglalta össze a Székelyhonnak azt, hogy miért is szervezik meg 32. éve már a rendezvényt: mert igény van rá.

Hirdetés

„Ha a marosvásárhelyi közönség nem tartaná el ezt a vásárt, nem vásárolnának könyvet, akkor nem lenne könyvvásár. Már nyaranta megállítanak az utcán, hogy idén lesz-e könyvvásár.

Idézet
Sikerült elérnünk, hogy a gyerekek és az ifjak megérezzék a könyv értékét, illatát, pozitív hatását az életükre, és nekünk csak az a feladatunk, hogy kövessük az igényeket”

– fejtette ki a vásár szervezője, aki úgy véli, medret kell szabni a fiatalság érdeklődésének, és hatalmas energiákat képesek magukban mozgósítani.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

„Számomra az erőt az a pozitív energia adja, amit a vásárra bejövő gyerekek és fiatalok sugároznak magukból. Ez az egész tér maga egy csoda, és ahogy Csukás István idézetét választottuk, a könyv egy varázslat, benne van a jelen, a múlt és a jövő is” – tette hozzá Káli-Király István, aki évek óta próbálja felmérni a globális forgalmon keresztül, hogy milyen benyomással távoznak innen a kiadók.

Mint elmondta, sohasem kérdez rá konkrét összegekre, csak arra, hogy megérte-e vagy nem, és mindannyian azt válaszolják, hogy igen, ha lesz, jövőre is jönnek.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Idén önálló standon 29 kiadó van jelen, de van olyan stand, ahol három-négy kiadónak is van könyve, tehát

körülbelül 60–70 közöttire tehető a jelen levő kiadók száma,

és összesen mintegy tízezer könyvcímet kínálnak azoknak, akik úgy gondolják, hogy érdemes idelátogatni és könyvet választani.

Fényt a léleknek

Fényt a léleknek mottóval szervezik meg idén a könyvvásárt, és összesen 83 program közül választhatnak az érdeklődők a négy nap alatt, ezek között a könyvbemutatók dominálnak, lehetőséget teremtve az idelátogatóknak, hogy

megismerjék a kortárs magyar irodalmat.

Az idei vásáron több olyan olvasmányt ajánlanak, amelyek a lélekkel foglalkoznak, hiszen minden olvasmány fénysugárt gyújt az ember lelkében, ezért is választották ezt a mottót, a rendezvény idei központi témája pedig a testi és lelki traumák megjelenése a könyvekben.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Tíz erdélyi magyar kiadó egy-egy szerzője lesz jelen a vásáron, de lesznek magyarországi szerzők is. Itt lesz többek között Adorjáni Panna, Halász Rita, Babarczy Eszter, Tompa Andrea, Bartók Imre, Kollár Betti, Berg Judit vagy Cserna-Szabó András.

A részletes programért érdemes felkeresni a könyvvásár honlapját is.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Marosszék Marosvásárhely Könyvvilág
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Fiatal férfi vesztette életét a málnási balesetben
Halálos baleset történt Málnáson
Megkongatták a vészharangot az egyik másodosztályú klubnál
Elengedték a román sofőrt, akiről a bulgáriai tömegbaleset előidézését feltételezték
Folytatódik a Nemzetek Ligája, olasz–francia párharc – csütörtökön a tévében
A kert terápia – kiégésmegelőzésre is
Fiatal férfi vesztette életét a málnási balesetben
Székelyhon

Fiatal férfi vesztette életét a málnási balesetben
Halálos baleset történt Málnáson
Székelyhon

Halálos baleset történt Málnáson
Megkongatták a vészharangot az egyik másodosztályú klubnál
Székely Sport

Megkongatták a vészharangot az egyik másodosztályú klubnál
Elengedték a román sofőrt, akiről a bulgáriai tömegbaleset előidézését feltételezték
Krónika

Elengedték a román sofőrt, akiről a bulgáriai tömegbaleset előidézését feltételezték
Folytatódik a Nemzetek Ligája, olasz–francia párharc – csütörtökön a tévében
Székely Sport

Folytatódik a Nemzetek Ligája, olasz–francia párharc – csütörtökön a tévében
A kert terápia – kiégésmegelőzésre is
Nőileg

A kert terápia – kiégésmegelőzésre is
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. november 12., csütörtök

Áramellátási zavar miatt akadozik a vízszolgáltatás Marosvásárhelyen és környékén

Áramellátási zavar miatt akadozik az ivóvíz-szolgáltatás Marosvásárhelyen és a környező településeken. A szolgáltató tájékoztatása szerint egyes területeken akár teljesen is megszűnhet a vízellátás.

Áramellátási zavar miatt akadozik a vízszolgáltatás Marosvásárhelyen és környékén
Áramellátási zavar miatt akadozik a vízszolgáltatás Marosvásárhelyen és környékén
2026. november 12., csütörtök

Áramellátási zavar miatt akadozik a vízszolgáltatás Marosvásárhelyen és környékén
Hirdetés
2026. november 11., szerda

Vízszünet lesz Dicsőszentmártonban és Radnóton

Hálózati munkálatok miatt november 12-én, csütörtökön két Maros megyei városban is szünetel az ivóvíz-szolgáltatás – közölte az Aquaserv közműszolgáltató.

Vízszünet lesz Dicsőszentmártonban és Radnóton
Vízszünet lesz Dicsőszentmártonban és Radnóton
2026. november 11., szerda

Vízszünet lesz Dicsőszentmártonban és Radnóton
2026. november 11., szerda

Kerekesszékekre, művészeti terekre és időseknek szóló előadásokra gyűjtenek

Három projektet lehet támogatni csütörtökön személyesen és online is Marosvásárhelyen, amikor megszervezik az idei adományozói kör, immár XVI. kiadását.

Kerekesszékekre, művészeti terekre és időseknek szóló előadásokra gyűjtenek
Kerekesszékekre, művészeti terekre és időseknek szóló előadásokra gyűjtenek
2026. november 11., szerda

Kerekesszékekre, művészeti terekre és időseknek szóló előadásokra gyűjtenek
2026. november 11., szerda

Ittasan száguldozott, szembement a forgalommal, majd gyalog próbált menekülni a rendőrök elől

A megengedett sebesség több mint kétszeresével hajtott, nem állt meg a rendőri jelzésre, háromszor szabálytalanul előzött, majd hátrahagyta autóját és gyalog menekült egy 35 éves sofőr Maros megyében. Végül több mint 22 700 lejre bírságolták.

Ittasan száguldozott, szembement a forgalommal, majd gyalog próbált menekülni a rendőrök elől
Ittasan száguldozott, szembement a forgalommal, majd gyalog próbált menekülni a rendőrök elől
2026. november 11., szerda

Ittasan száguldozott, szembement a forgalommal, majd gyalog próbált menekülni a rendőrök elől
Hirdetés
2026. november 11., szerda

Órákig küzdöttek a lángokkal egy háznál Maros megyében

Közel három órán át dolgoztak a tűzoltók a lángok megfékezésén egy Ratosnyán kigyulladt lakóháznál. A lángok a tetőszerkezet mintegy 150 négyzetméteres felületén terjedtek szét.

Órákig küzdöttek a lángokkal egy háznál Maros megyében
Órákig küzdöttek a lángokkal egy háznál Maros megyében
2026. november 11., szerda

Órákig küzdöttek a lángokkal egy háznál Maros megyében
2026. november 10., kedd

Nemmel szavaztak a szemétdíj megemelésére, de elég ez?

A marosvásárhelyi képviselő-testület kedden reggel nem fogadta el a szemétszolgáltatási díjak több mint ötvenszázalékos emelésére vonatkozó határozattervezetet, visszautasítva az ilyen mértékű emelést. De ez nem jelenti azt, hogy nem drágul a díj.

Nemmel szavaztak a szemétdíj megemelésére, de elég ez?
Nemmel szavaztak a szemétdíj megemelésére, de elég ez?
2026. november 10., kedd

Nemmel szavaztak a szemétdíj megemelésére, de elég ez?
2026. november 10., kedd

Száz négyzetméteren pusztított a tűz egy asztalosműhelyben

Mintegy száz négyzetméteren pusztított a tűz egy asztalosműhelyben kedden hajnalban a Maros megyei Tokán, a helyszínre nagy erőkkel szálltak ki a tűzoltók.

Száz négyzetméteren pusztított a tűz egy asztalosműhelyben
Száz négyzetméteren pusztított a tűz egy asztalosműhelyben
2026. november 10., kedd

Száz négyzetméteren pusztított a tűz egy asztalosműhelyben
Hirdetés
2026. november 10., kedd

A tetejére borult egy gabonaszállító teherautó

Egy gabonával megrakott teherautó borult fel kedden kora reggel a Maros megyei Nagyernyén.

A tetejére borult egy gabonaszállító teherautó
A tetejére borult egy gabonaszállító teherautó
2026. november 10., kedd

A tetejére borult egy gabonaszállító teherautó
2026. november 09., hétfő

Maros megyében is vannak, akik elégedetlenek a szemételszállítással

Segesvár saját kezébe szeretné venni a szemétszolgáltatást, mert elégedetlen a jelenlegi céggel és a kiszámlázott összegekkel. Az elmúlt napokban kisebb fennakadások voltak a szolgáltatásban.

Maros megyében is vannak, akik elégedetlenek a szemételszállítással
Maros megyében is vannak, akik elégedetlenek a szemételszállítással
2026. november 09., hétfő

Maros megyében is vannak, akik elégedetlenek a szemételszállítással
2026. november 09., hétfő

Felugratott a körforgalomra egy autó Marosvásárhelyen, ketten megsérültek

Két személy megsérült abban a közúti balesetben, amely vasárnap késő este történt Marosvásárhelyen, a Dózsa György utcában. Az autó egy körforgalomra hajtott fel, a sérülteket kórházba szállították.

Felugratott a körforgalomra egy autó Marosvásárhelyen, ketten megsérültek
Felugratott a körforgalomra egy autó Marosvásárhelyen, ketten megsérültek
2026. november 09., hétfő

Felugratott a körforgalomra egy autó Marosvásárhelyen, ketten megsérültek
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!