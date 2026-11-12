Nem mondtunk le a vásárlásról: még mindig megéri a kiadóknak jelen lenni a könyvvásáron

Kányádi Sándor Volna még című versével nyitották meg a 32. Nemzetközi Könyvvásárt Marosvásárhelyen csütörtök reggel a Nemzeti Színház előterében. A vasárnapig tartó összművészeti rendezvényen 83 kulturális program közül válogathatnak az érdeklődők.

Hajnal Csilla 2026. november 12., 15:022026. november 12., 15:02

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház előcsarnokában összegyűlt kisiskolások közösen szavalták el Kányádi Sándor Volna még című versét, majd Káli-Király István, a rendezvény egyik szervezője köszöntötte őket, és ezzel meg is nyitotta kapuit a térség egyik legnagyobb könyvvására, amely vasárnapig várja a látogatókat. Mert igény van rá Káli-Király István lényegretörőn foglalta össze a Székelyhonnak azt, hogy miért is szervezik meg 32. éve már a rendezvényt: mert igény van rá. Hirdetés „Ha a marosvásárhelyi közönség nem tartaná el ezt a vásárt, nem vásárolnának könyvet, akkor nem lenne könyvvásár. Már nyaranta megállítanak az utcán, hogy idén lesz-e könyvvásár.

Sikerült elérnünk, hogy a gyerekek és az ifjak megérezzék a könyv értékét, illatát, pozitív hatását az életükre, és nekünk csak az a feladatunk, hogy kövessük az igényeket”

– fejtette ki a vásár szervezője, aki úgy véli, medret kell szabni a fiatalság érdeklődésének, és hatalmas energiákat képesek magukban mozgósítani.

Fotó: Haáz Vince

„Számomra az erőt az a pozitív energia adja, amit a vásárra bejövő gyerekek és fiatalok sugároznak magukból. Ez az egész tér maga egy csoda, és ahogy Csukás István idézetét választottuk, a könyv egy varázslat, benne van a jelen, a múlt és a jövő is” – tette hozzá Káli-Király István, aki évek óta próbálja felmérni a globális forgalmon keresztül, hogy milyen benyomással távoznak innen a kiadók. Mint elmondta, sohasem kérdez rá konkrét összegekre, csak arra, hogy megérte-e vagy nem, és mindannyian azt válaszolják, hogy igen, ha lesz, jövőre is jönnek.

Fotó: Haáz Vince

Idén önálló standon 29 kiadó van jelen, de van olyan stand, ahol három-négy kiadónak is van könyve, tehát

körülbelül 60–70 közöttire tehető a jelen levő kiadók száma,

és összesen mintegy tízezer könyvcímet kínálnak azoknak, akik úgy gondolják, hogy érdemes idelátogatni és könyvet választani. Fényt a léleknek Fényt a léleknek mottóval szervezik meg idén a könyvvásárt, és összesen 83 program közül választhatnak az érdeklődők a négy nap alatt, ezek között a könyvbemutatók dominálnak, lehetőséget teremtve az idelátogatóknak, hogy

megismerjék a kortárs magyar irodalmat.

Az idei vásáron több olyan olvasmányt ajánlanak, amelyek a lélekkel foglalkoznak, hiszen minden olvasmány fénysugárt gyújt az ember lelkében, ezért is választották ezt a mottót, a rendezvény idei központi témája pedig a testi és lelki traumák megjelenése a könyvekben.

Fotó: Haáz Vince

Tíz erdélyi magyar kiadó egy-egy szerzője lesz jelen a vásáron, de lesznek magyarországi szerzők is. Itt lesz többek között Adorjáni Panna, Halász Rita, Babarczy Eszter, Tompa Andrea, Bartók Imre, Kollár Betti, Berg Judit vagy Cserna-Szabó András. A részletes programért érdemes felkeresni a könyvvásár honlapját is.

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince