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Nemmel szavaztak a szemétdíj megemelésére, de elég ez?

Drágább az üzemanyag, nagyobb a minimálbér – ezért kéri a szemétdíj megemelését a szolgáltató • Fotó: Haáz Vince

Drágább az üzemanyag, nagyobb a minimálbér – ezért kéri a szemétdíj megemelését a szolgáltató

Fotó: Haáz Vince

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A marosvásárhelyi képviselő-testület kedden reggel nem fogadta el a szemétszolgáltatási díjak több mint ötvenszázalékos emelésére vonatkozó határozattervezetet, visszautasítva az ilyen mértékű emelést. De ez nem jelenti azt, hogy nem drágul a díj.

Simon Virág

2026. november 10., 12:412026. november 10., 12:41

Maros megyében a hulladékszolgáltatást a megyei önkormányzathoz tartozó Ecolect egyesület tartja kézben, a megye pedig hét régióra van osztva, amelyekben más-más szolgáltató gyűjti össze és szállítja el a háztartási hulladékot. A 2-es régióhoz tartozik Marosvásárhely, illetve a peremtelepülések, és ezen helységek önkormányzatainak jelentős áremelésről kellett dönteniük a napokban.

Ötvenszázalékos áremelés?

A térségben szolgáltató Sylevy Cleaning már augusztusban jelezte, hogy január elsejétől meg szeretné emeli az árakat, a marosvásárhelyi képviselő-testület pedig kedden szavazott a drágítást tartalmazó határozattervezetekől. Ezekben többek között az áll, hogy

minden hulladéktípus elszállítása esetén legalább ötvenszázalékos emelésre van szükség, a legnagyobb drágítást, 58 százalékot a biológiailag lebomló hulladék esetében kérték.

A Sylevy a minimálbér emelésével és az üzemanyag drágulásával indokol, arra hivatkozik, hogy

  • 2022-ben, amikor a javaslatukat összeállították, akkor egy liter üzemanyag 5 lej volt, most pedig kétszer annyi,

  • a kezdeti számításokban 3300 lejes bruttó minimálbérrel számoltak, míg a dokumentációban feltüntetett aktualizált érték 4325 lej.

Nem lehet tudni, mekkora díjemelésről döntünk

A keddi rendkívüli tanácsülésen kiderült, hogy a város közterületrendezési igazgatósága nem ért egyet az áremeléssel. Gombos Csaba városmenedzser a tanácsosoknak elmondta, noha kérték, nem kapták meg a díjszabás megalapozásához szükséges kötelező dokumentumokat, többek között a műszaki-gazdasági indoklást, a számlákat, a szerződéseket és az alátámasztó számításokat.

Jedden is nemmel szavaztak a drágításra • Fotó: Haáz Vince Galéria

Jedden is nemmel szavaztak a drágításra

Fotó: Haáz Vince

Személyesen is átmentek az Ecolecthez, hogy megnézzék, oda a cég milyen igazoló iratokat nyújtott be, de nem kaptak választ a kérdéseikre.

Kovács Mihály alpolgármester elmondta, ő nem fogja megszavazni a díjak emelését, mert

nem kapott választ arra, hogy a tonnánként megadott áremelés nyomán mennyivel fog a lakosság szemétszolgáltatási díja emelkedni.

Nem szavazhat valamiről úgy, hogy nem tudja, az milyen módon fogja érinteni a marosvásárhelyieket.

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Dan Mașca, a Szabad Emberek Pártjának tanácsosa a határozatok elhalasztását javasolta, amíg választ kapnak a felmerülő kérdésekre. Végül a tanácsosok elutasították az áremelésre vonatkozó határozatokat.

Mi történik ezután?

A 2-es régióhoz tartozik többek között Jedd község is, ahol a tanácsosok szintén nem fogadták el a szemétdíjak emelését. Bányai István polgármester a Székelyhonnak elmondta, politikailag érthető, hogy a választott képviselő-testületi tagok nem szavazták meg a nagy áremelést, de ettől még nem jelenti azt, hogy a díjak nem fognak változni. Hiszen

a Sylevy jogi úton fogja kérni, hogy az elmúlt évek inflációival arányosan növelhesse meg az árakat,

és ezt jóvá is fogják neki hagyni.

Marosszék Marosvásárhely Környezetvédelem
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