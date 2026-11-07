Eszméletlen nőt emeltek ki a roncsból a Mezőségen

Két autó ütközött a Mezőrücs és Mezőszentmárton közötti 173-as megyei úton szombaton délelőtt. A baleset nyomán két ember beszorult a járművekbe, egyiküket a tűzoltók eszméletlen, keringés- és légzésleállásos állapotban emelték ki a roncsból.

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A Maros megyei tűzoltókat a Mezőrücs és Mezőszentmárton közötti 173-as megyei útra riasztották, ahol két autó ütközött. A helyszínre a mezőrücsi tűzoltók egy beavatkozó járművel, valamint a marosvásárhelyi tűzoltók egy mentőegységgel szálltak ki.

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Mint a tűzoltóság sajtóirodája tájékoztatott, a baleset következtében két személy beszorult az autókba. Egyiküket sikerült kiszabadítani, a másik sérültet,