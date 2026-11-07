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Eszméletlen nőt emeltek ki a roncsból a Mezőségen

• Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

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Két autó ütközött a Mezőrücs és Mezőszentmárton közötti 173-as megyei úton szombaton délelőtt. A baleset nyomán két ember beszorult a járművekbe, egyiküket a tűzoltók eszméletlen, keringés- és légzésleállásos állapotban emelték ki a roncsból.

Székelyhon

2026. november 07., 10:572026. november 07., 10:57

2026. november 07., 12:112026. november 07., 12:11

A Maros megyei tűzoltókat a Mezőrücs és Mezőszentmárton közötti 173-as megyei útra riasztották, ahol két autó ütközött. A helyszínre a mezőrücsi tűzoltók egy beavatkozó járművel, valamint a marosvásárhelyi tűzoltók egy mentőegységgel szálltak ki.

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Mint a tűzoltóság sajtóirodája tájékoztatott, a baleset következtében két személy beszorult az autókba. Egyiküket sikerült kiszabadítani, a másik sérültet,

egy nőt, a tűzoltók eszméletlen, keringés- és légzésleállásos állapotban emelték ki a járműből,

majd átadták a mobil intenzív terápiás mentőegységnek, amely megkezdte a sürgősségi orvosi ellátását.

A baleset környékén forgalomkorlátozás van, hosszú kocsisorok alakulhatnak ki.

Marosszék Baleset
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