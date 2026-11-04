Két iskolabuszt állított le a rendőrség Nyárádkarácson községben, mert nem rendelkeztek a diákok szállításához szükséges engedélyekkel. A döntés akár kétszáz gyereket is érinthet, a következő időszakban a szülőknek kell megoldaniuk az ingázást.

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Diákokat szállító iskolabuszt ellenőrzött a Maros megyei rendőrség szerdán reggel Nyárádkarácson község területén. A járművek a szükséges szállítási engedélyek nélkül közlekedtek, ezért összesen 12 ezer lejre bírságolták az üzemeltetőket. A közlekedésrendészek reggel 8 óra körül azonosították a két iskolabuszt. Az ellenőrzés során kiderült, hogy

egyik jármű sem rendelkezett a diákok szállításához szükséges engedéllyel vagy az azt helyettesítő hitelesített másolattal.

hat hónapra felfüggesztették a járművek használati jogát, bevonták a forgalmi engedélyeket és a rendszámtáblákat is

– közölte a Maros megyei rendőrség.A hatóság emlékeztetett továbbá arra is, hogy már szeptemberben, a tanévkezdés előtt felhívták a polgármesteri hivatalok figyelmét az iskolai személyszállításra vonatkozó törvényi előírások betartására, valamint a szükséges engedélyek beszerzésére.

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A közlemény apropóján az érintett község vezetőjét arról kérdeztük, hogy hogyan oldják meg az említett időszakban a gyerekek iskolába szállítását.

Polgármester: folyamatban van az iratok beszerzése

A Székelyhon megkeresésére Bodó Károly, Nyárádkarácson polgármestere elmondta, hogy folyamatban volt a szükséges iratok beszerzése. Mint megtudtuk,