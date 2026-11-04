Szabálytalanságok miatt leszerelték az iskolabuszok rendszámtábláját
Fotó: Maros megyei rendőrség
Két iskolabuszt állított le a rendőrség Nyárádkarácson községben, mert nem rendelkeztek a diákok szállításához szükséges engedélyekkel. A döntés akár kétszáz gyereket is érinthet, a következő időszakban a szülőknek kell megoldaniuk az ingázást.
Diákokat szállító iskolabuszt ellenőrzött a Maros megyei rendőrség szerdán reggel Nyárádkarácson község területén. A járművek a szükséges szállítási engedélyek nélkül közlekedtek, ezért összesen 12 ezer lejre bírságolták az üzemeltetőket. A közlekedésrendészek reggel 8 óra körül azonosították a két iskolabuszt. Az ellenőrzés során kiderült, hogy
A szabálytalanságok miatt mindkét jármű esetében 6000 lejes bírságot szabtak ki. Emellett
– közölte a Maros megyei rendőrség.A hatóság emlékeztetett továbbá arra is, hogy már szeptemberben, a tanévkezdés előtt felhívták a polgármesteri hivatalok figyelmét az iskolai személyszállításra vonatkozó törvényi előírások betartására, valamint a szükséges engedélyek beszerzésére.
A közlemény apropóján az érintett község vezetőjét arról kérdeztük, hogy hogyan oldják meg az említett időszakban a gyerekek iskolába szállítását.
A Székelyhon megkeresésére Bodó Károly, Nyárádkarácson polgármestere elmondta, hogy folyamatban volt a szükséges iratok beszerzése. Mint megtudtuk,
Nehézséget jelentett, hogy új személyt nem alkalmazhattak – és ezután sem tehetik meg –, így most a szerződéssel történő alkalmazás lehetőségét vizsgálják.
Bodó Károly reméli, hogy egy hónap alatt megoldódik a probléma
Fotó: Haáz Vince
A polgármester elmondta, hogy a községben hatszáz gyermek tanul az általános iskolákban, és a két iskolabusz Fintaházáról Somosdra és Csibára, valamint Folyfalváról a községközponti nagy iskolába szállította a diákokat, ezenkívül a községközpontban az iskolától távol lakó gyerekek is ezekkel utazhattak az iskolába és onnan haza.
„A rendőrökkel való egyeztetés során megtudtuk,
Arra számítok, hogy ez sikerülni fog” – mondta a községvezető. A közlekedési rendőrök a továbbiakban is folytatják az iskolai személyszállítás ellenőrzését. Ennek során nemcsak a jogszabályi feltételek betartását vizsgálják, hanem arra is törekednek, hogy minden feltétel adott legyen a gyermekek biztonsága érdekében.
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