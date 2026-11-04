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Engedélyek nélkül szállították a diákokat, most a szülőknek kell megoldaniuk az ingázást

Szabálytalanságok miatt leszerelték az iskolabuszok rendszámtábláját • Fotó: Maros megyei rendőrség

Szabálytalanságok miatt leszerelték az iskolabuszok rendszámtábláját

Fotó: Maros megyei rendőrség

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Két iskolabuszt állított le a rendőrség Nyárádkarácson községben, mert nem rendelkeztek a diákok szállításához szükséges engedélyekkel. A döntés akár kétszáz gyereket is érinthet, a következő időszakban a szülőknek kell megoldaniuk az ingázást.

Simon Virág

2026. november 04., 15:002026. november 04., 15:00

Diákokat szállító iskolabuszt ellenőrzött a Maros megyei rendőrség szerdán reggel Nyárádkarácson község területén. A járművek a szükséges szállítási engedélyek nélkül közlekedtek, ezért összesen 12 ezer lejre bírságolták az üzemeltetőket. A közlekedésrendészek reggel 8 óra körül azonosították a két iskolabuszt. Az ellenőrzés során kiderült, hogy

egyik jármű sem rendelkezett a diákok szállításához szükséges engedéllyel vagy az azt helyettesítő hitelesített másolattal.

A szabálytalanságok miatt mindkét jármű esetében 6000 lejes bírságot szabtak ki. Emellett

hat hónapra felfüggesztették a járművek használati jogát, bevonták a forgalmi engedélyeket és a rendszámtáblákat is

– közölte a Maros megyei rendőrség.A hatóság emlékeztetett továbbá arra is, hogy már szeptemberben, a tanévkezdés előtt felhívták a polgármesteri hivatalok figyelmét az iskolai személyszállításra vonatkozó törvényi előírások betartására, valamint a szükséges engedélyek beszerzésére.

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A közlemény apropóján az érintett község vezetőjét arról kérdeztük, hogy hogyan oldják meg az említett időszakban a gyerekek iskolába szállítását.

Polgármester: folyamatban van az iratok beszerzése

A Székelyhon megkeresésére Bodó Károly, Nyárádkarácson polgármestere elmondta, hogy folyamatban volt a szükséges iratok beszerzése. Mint megtudtuk,

egyik alkalmazott kétszer is részt vett egy vizsgán, amire azért volt szükség, hogy megszerezzék a szükséges engedélyeket. A vizsgája azonban nem sikerült.

Nehézséget jelentett, hogy új személyt nem alkalmazhattak – és ezután sem tehetik meg –, így most a szerződéssel történő alkalmazás lehetőségét vizsgálják.

Bodó Károly reméli, hogy egy hónap alatt megoldódik a probléma • Fotó: Haáz Vince Galéria

Bodó Károly reméli, hogy egy hónap alatt megoldódik a probléma

Fotó: Haáz Vince

A polgármester elmondta, hogy a községben hatszáz gyermek tanul az általános iskolákban, és a két iskolabusz Fintaházáról Somosdra és Csibára, valamint Folyfalváról a községközponti nagy iskolába szállította a diákokat, ezenkívül a községközpontban az iskolától távol lakó gyerekek is ezekkel utazhattak az iskolába és onnan haza.

Idézet
Az ingázás kétszáz gyermeket érint. A szüleik az elkövetkező időszakban össze kell fogjanak és meg kell oldják szállításukat.

„A rendőrökkel való egyeztetés során megtudtuk,

ha sikerül beszerezni a szükséges iratokat, akkor harminc nap után visszakaphatjuk a rendszámtáblát és újraindulhat a diákok utazása.

Arra számítok, hogy ez sikerülni fog” – mondta a községvezető. A közlekedési rendőrök a továbbiakban is folytatják az iskolai személyszállítás ellenőrzését. Ennek során nemcsak a jogszabályi feltételek betartását vizsgálják, hanem arra is törekednek, hogy minden feltétel adott legyen a gyermekek biztonsága érdekében.

Maros megye Marosszék Közlekedés Iskola
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