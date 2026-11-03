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Vonattal ütközött egy személygépkocsi Marosvásárhelyen

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

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Vasúti balesethez riasztották kedd este a marosvásárhelyi tűzoltókat: a Dózsa György utcában vonattal ütközött egy személygépkocsi. A balesetnek egy sérültje van, az illető nincs életveszélyben – tájékoztatnak a hatóságok.

Székelyhon

2026. november 03., 19:232026. november 03., 19:23

A Maros megyei katasztrófavédelem a helyszínre két tűzoltóautót, egy műszaki mentőjárművet, valamint két SMURD-mentőegységet küldött. A tűzoltók

a személygépkocsiban tartózkodó sérültet kiszabadították,

majd átadták a helyszínen tartózkodó egészségügyi személyzetnek. Az áldozat az orvosi vizsgálatot követően sárga besorolást kapott, ezt követően a marosvásárhelyi sürgősségre szállították további kivizsgálás és szakorvosi ellátás céljából.

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A balesetben egy InterRegio vonat volt érintett, amelyen

mintegy 50 utas tartózkodott.

A vonat utasai közül senki sem igényelt orvosi ellátást – közölte a Maros megyei tűzoltóság.

Marosszék Baleset Marosvásárhely
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