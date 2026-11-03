Vasúti balesethez riasztották kedd este a marosvásárhelyi tűzoltókat: a Dózsa György utcában vonattal ütközött egy személygépkocsi. A balesetnek egy sérültje van, az illető nincs életveszélyben – tájékoztatnak a hatóságok.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A Maros megyei katasztrófavédelem a helyszínre két tűzoltóautót, egy műszaki mentőjárművet, valamint két SMURD-mentőegységet küldött. A tűzoltók

majd átadták a helyszínen tartózkodó egészségügyi személyzetnek. Az áldozat az orvosi vizsgálatot követően sárga besorolást kapott, ezt követően a marosvásárhelyi sürgősségre szállították további kivizsgálás és szakorvosi ellátás céljából.

Hirdetés

A balesetben egy InterRegio vonat volt érintett, amelyen