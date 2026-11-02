Kétfogásos ebéd tizenhárom lejből – igen, lehetséges 

Helyben készítik az ebédet Balavásáron. A bölcsődének három szakácsállása van, kettő be van töltve, a harmadik szakembert az elkövetkezőkben fogják alkalmazni
Fotó: Varga Adorján közösségi oldala
Hatszáznál több óvodás és iskolás kap meleg ebédet hétfőtől Balavásáron, a levest és második fogást helyben főzik. Varga Adorján polgármester szerint 13 lejből meg tudják oldani az étkeztetést, és hosszútávon az idősekre is ki szeretnék terjeszteni.
2026. november 02., 12:382026. november 02., 12:38
2026. november 02., 13:072026. november 02., 13:07
Balavásár önkormányzata három éve kap kormánytámogatást, hogy meleg ebédet biztosítson a község óvodásainak és iskolásainak. Míg az első évben szendvicset kaptak a gyerekek, tavaly csak második fogásra futotta a támogatásból.
Idén azonban jelentős előrelépés történt, hiszen november másodikától már levest és második fogást is kapnak a diákok.
Varga Adorján, Balavásár polgármestere a Székelyhonnak elmondta, hogy már a nemrég átadott bölcsőde tervezésekor figyelembe vették, hogy olyan méretű legyen a konyha, amelyben a község minden gyermeke számára tudjanak főzni.
„A gyerekek többsége megette a szendvicset is, de voltak, akik megunták az első évben biztosított, különféle felvágottal, sajttal megrakott kiflit. Tavaly második fogást biztosítottunk, több mint nyolc vendéglő közül választottuk ki azt, amelyik biztosította a meleg ételt. De sok visszajelzést kaptunk, hogy jó lenne, ha leves is lenne, mert sokan szeretik. Az állam által biztosított összegből azonban nem futotta mindkettőre. Most azonban a bölcsőde konyhájában már meg tudjuk oldani.”
Hétfő ötszáz gyereknek főztek
Fotó: Varga Adorján közösségi oldala
A bölcsődének három szakácsállása van, kettő be van töltve, a harmadik szakembert az elkövetkezőkben fogják alkalmazni.
A menüt egy dietetikus állította össze, és bekérték a szülőktől az allergiára vonatkozó adatokat, hogy mindenre fel legyenek készülve.
Dietetikus állította össze a menüt
Fotó: Varga Adorján közösségi oldala
A polgármester jelezte, reggelente a balavásári, egrestői, szénaverősi és kendi tanintézetekből lejelentik a gyermeklétszámot, a szakácsok pedig ennek ismeretében készítik el az ebédet. Hétfőn például ötszáz adagot főztek.
Egy újrahasznosítással foglalkozó céggel is szerződést kötöttek, hogy elszállítsák az egyszer használatos dobozokat és evőeszközöket. A gyerekek helyben fogyasztják el az ebédet, nem engedik, hogy hazavigyék. Tavaly volt erre próbálkozás, de sokan útközben elejtették vagy eldobták, így ma már az iskolában kell megenniük.
Több száz gyerek örömére készül az ebéd a balavásári napköziben
Fotó: Varga Adorján közösségi oldala
„A visszajelzések szerint sok gyereknek, családnak nagy segítség a meleg ebéd, bízunk abban, hogy a helyi alapanyagokból, helyben főzött ételt értékelni fogják.
Ez azért lehetséges, mert saját konyhánkban főzünk, nem kell a szállításra sokat fizetni, és profitra sem hajt az önkormányzat.”
A bölcsődéseknek kitálalják az ebédet
Fotó: Varga Adorján közösségi oldala
Varga Adorján elmondta, hogy hosszú távon szeretnének egy ebédlőt kialakítani legalább a balavásári iskolában. Helyiség van, de egyelőre nincs pénzük erre. Igény lenne arra is, hogy a község idősei számára biztosítsanak ebédet, erre vonatkozóan már megkeresést is kaptak. Jelenleg azonban ezt még nem tudják megoldani.
Maros megyében 34 tanintézet vesz részt a meleg ebéd programban, több mint 15 ezer óvodás és iskolás étkeztetését oldják így meg. Az idei tanévtől egy gyerek étkeztetésére 16 lejt biztosítanak.
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