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Kétfogásos ebéd tizenhárom lejből – igen, lehetséges 

Helyben készítik az ebédet Balavásáron. A bölcsődének három szakácsállása van, kettő be van töltve, a harmadik szakembert az elkövetkezőkben fogják alkalmazni • Fotó: Varga Adorján közösségi oldala

Helyben készítik az ebédet Balavásáron. A bölcsődének három szakácsállása van, kettő be van töltve, a harmadik szakembert az elkövetkezőkben fogják alkalmazni

Fotó: Varga Adorján közösségi oldala

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Hatszáznál több óvodás és iskolás kap meleg ebédet hétfőtől Balavásáron, a levest és második fogást helyben főzik. Varga Adorján polgármester szerint 13 lejből meg tudják oldani az étkeztetést, és hosszútávon az idősekre is ki szeretnék terjeszteni.

Simon Virág

2026. november 02., 12:382026. november 02., 12:38

2026. november 02., 13:072026. november 02., 13:07

Balavásár önkormányzata három éve kap kormánytámogatást, hogy meleg ebédet biztosítson a község óvodásainak és iskolásainak. Míg az első évben szendvicset kaptak a gyerekek, tavaly csak második fogásra futotta a támogatásból.

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Idén azonban jelentős előrelépés történt, hiszen november másodikától már levest és második fogást is kapnak a diákok.

Tavaly csak második fogásra futotta

Varga Adorján, Balavásár polgármestere a Székelyhonnak elmondta, hogy már a nemrég átadott bölcsőde tervezésekor figyelembe vették, hogy olyan méretű legyen a konyha, amelyben a község minden gyermeke számára tudjanak főzni.

A szülők és a gyerekek visszajelzései alapján tartották fontosnak, hogy leves is legyen a meleg ebéd programban.

„A gyerekek többsége megette a szendvicset is, de voltak, akik megunták az első évben biztosított, különféle felvágottal, sajttal megrakott kiflit. Tavaly második fogást biztosítottunk, több mint nyolc vendéglő közül választottuk ki azt, amelyik biztosította a meleg ételt. De sok visszajelzést kaptunk, hogy jó lenne, ha leves is lenne, mert sokan szeretik. Az állam által biztosított összegből azonban nem futotta mindkettőre. Most azonban a bölcsőde konyhájában már meg tudjuk oldani.”

Hétfő ötszáz gyereknek főztek • Fotó: Varga Adorján közösségi oldala Galéria

Hétfő ötszáz gyereknek főztek

Fotó: Varga Adorján közösségi oldala

A bölcsődének három szakácsállása van, kettő be van töltve, a harmadik szakembert az elkövetkezőkben fogják alkalmazni.

A meglévő két szakács vállalta, hogy hatszázhetven gyermekre főz, a bölcsődéseknek már múlt héten a saját konyhából biztosították a meleg ebédet.

A menüt egy dietetikus állította össze, és bekérték a szülőktől az allergiára vonatkozó adatokat, hogy mindenre fel legyenek készülve.

Dietetikus állította össze a menüt • Fotó: Varga Adorján közösségi oldala Galéria

Dietetikus állította össze a menüt

Fotó: Varga Adorján közösségi oldala

Ötszáz gyerek volt hétfőn

A polgármester jelezte, reggelente a balavásári, egrestői, szénaverősi és kendi tanintézetekből lejelentik a gyermeklétszámot, a szakácsok pedig ennek ismeretében készítik el az ebédet. Hétfőn például ötszáz adagot főztek.

Az óvodásoknak és az iskolásoknak becsomagolva viszik a levest és a második fogást.

Egy újrahasznosítással foglalkozó céggel is szerződést kötöttek, hogy elszállítsák az egyszer használatos dobozokat és evőeszközöket. A gyerekek helyben fogyasztják el az ebédet, nem engedik, hogy hazavigyék. Tavaly volt erre próbálkozás, de sokan útközben elejtették vagy eldobták, így ma már az iskolában kell megenniük.

Több száz gyerek örömére készül az ebéd a balavásári napköziben • Fotó: Varga Adorján közösségi oldala Galéria

Több száz gyerek örömére készül az ebéd a balavásári napköziben

Fotó: Varga Adorján közösségi oldala

„A visszajelzések szerint sok gyereknek, családnak nagy segítség a meleg ebéd, bízunk abban, hogy a helyi alapanyagokból, helyben főzött ételt értékelni fogják.

Idézet
Tizenhárom lejből meg tudjuk oldani a kétfogásos ebédet és a tálaláshoz szükséges dobozok, evőeszközök beszerzését is.

Ez azért lehetséges, mert saját konyhánkban főzünk, nem kell a szállításra sokat fizetni, és profitra sem hajt az önkormányzat.”

A bölcsődéseknek kitálalják az ebédet • Fotó: Varga Adorján közösségi oldala Galéria

A bölcsődéseknek kitálalják az ebédet

Fotó: Varga Adorján közösségi oldala

Varga Adorján elmondta, hogy hosszú távon szeretnének egy ebédlőt kialakítani legalább a balavásári iskolában. Helyiség van, de egyelőre nincs pénzük erre. Igény lenne arra is, hogy a község idősei számára biztosítsanak ebédet, erre vonatkozóan már megkeresést is kaptak. Jelenleg azonban ezt még nem tudják megoldani.

Maros megyében 34 tanintézet vesz részt a meleg ebéd programban, több mint 15 ezer óvodás és iskolás étkeztetését oldják így meg. Az idei tanévtől egy gyerek étkeztetésére 16 lejt biztosítanak.

Marosszék Oktatás Tanügy
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