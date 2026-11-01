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Három ittas sofőrt szűrtek ki Maros megyében

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

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Három sofőr esetében jelzett alkoholfogyasztást a szonda a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság által szombat estétől vasárnap hajnalig tartott ellenőrzések során.

Fülöp-Székely Botond

2026. november 01., 15:442026. november 01., 15:44

2026. november 01., 15:442026. november 01., 15:44

Összesen 319 sofőrt vetettek alá alkoholtesztnek, ebből pedig három sofőr esetében mutatott pozitív eredményt a mérőműszer. Csak egyikük ellen indult bűnügyi eljárás, mivel több mint 0,40 mg/l alkoholmennyiséget mértek a leheletében – a többiek pénzbírságot kaptak.

Az akció során öt drogtesztet is elvégeztek a rendőrök, ezek negatívak lettek.

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Marosszék Közlekedés Rendőrség
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