Három ittas sofőrt szűrtek ki Maros megyében

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Fotó: Tuchiluș Alex
Három sofőr esetében jelzett alkoholfogyasztást a szonda a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság által szombat estétől vasárnap hajnalig tartott ellenőrzések során.
2026. november 01., 15:442026. november 01., 15:44
2026. november 01., 15:442026. november 01., 15:44
Összesen 319 sofőrt vetettek alá alkoholtesztnek, ebből pedig három sofőr esetében mutatott pozitív eredményt a mérőműszer. Csak egyikük ellen indult bűnügyi eljárás, mivel több mint 0,40 mg/l alkoholmennyiséget mértek a leheletében – a többiek pénzbírságot kaptak.
Az akció során öt drogtesztet is elvégeztek a rendőrök, ezek negatívak lettek.
Három ember, köztük egy gyermek részesült egészségügyi ellátásban, miután baleset történt szombaton este Nyárádtőnél, az A3-as autópálya lehajtójánál.
Közel 400 sofőrt vetettek alá alkohol- és drogtesztnek péntekről szombatra virradóra Maros megyében, egy személy fennakadt a rostán – közli a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.
Az elkövetkező napokban az Összetartozás temploma minden este más-más színbe öltözik, különleges megvilágítással tisztelegve három jelentős emléknap előtt.
21 ezer lejre bírságoltak meg egy faanyagot szállító gyergyószentmiklósi gépkocsivezetőt Marosvásárhelyen.
Kigyulladt egy családi ház Maroshévízen, a lángok az épület egészére kiterjedtek, és a szomszédos melléképületekre is átterjedtek. A ház tulajdonosait pánikroham, illetve légzési nehézségek miatt kórházba szállították.
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Az elosztóhálózaton végzett munkálatok miatt csütörtökön szünetelni fog az ivóvíz-szolgáltatás több marosvásárhelyi utcában.
Túl drágának tartják a tömbházak hőszigetelését a marosvásárhelyi tanácsosok, még úgy is, hogy az összeget szinte teljes mértékben uniós forrásokból fedezik. A szerdai ülésen Bolyai János házának megvásárlásáról is döntöttek – kisebb vita is volt.
Két személyautó ütközött össze Mezőgerebenesen szerda reggel. A balesetben négy ember sérült meg, a helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak, egy személyt a helyszínen újraélesztettek.
Eszméletlen állapotban találtak egy személyt kedden egy marosvásárhelyi lakóházban. Szén-monoxid-mérgezésre gyanakodnak.
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