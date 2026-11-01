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Nincs más kiút, csak a kiköltözés: így lehet később biztonságos a földrengésveszélyes tömbház

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

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Nagyszabású tervekkel készül a sepsiszentgyörgyi önkormányzat a város egyetlen földrengésveszélyesnek nyilvánított tömbháza felújítására. A szükséges beavatkozásokat összegző tanulmány szerepelt az októberi tanácsülés napirendjén.

Bodor Tünde

2026. november 01., 15:512026. november 01., 15:51

A Domb utcai 25-ös számú tömbház – tulajdonképpen egy három tömbből összeépített blokk egyik része – régóta megért a beavatkozásra:

miután két földrengés is kárt tett benne, tíz éve a nyolcadik emeletig megerősítették a külső falakat, melyekből 1977-ben nagyon sok építőanyagot kispóroltak.

A maximális biztonság érdekében a belső megerősítést és az energetikai rehabilitációt is célul tűzte ki a város, természetesen az illetékes lakótársulás megbízásából.

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Mivel az önkormányzat pályázhat, a lakótársulás nem, a polgármesteri hivatal kész benyújtani a pályázatot, hogy

finanszírozást nyerjen a földrengésveszélyes épületek felújítását célzó kormányprogram keretéből

– magyarázta Tóth-Birtan Csaba, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere.

Az azonban borítékolható, hogy ez nem lesz egyszerű. A szakértő által előirányzott tanulmány ugyanis olyan munkálatokat ír elő, amelyek kizárólag úgy végezhetők el, hogy a beruházás idejére a lakók kiköltöznek. Hogy hová, erre nekik kell megtalálniuk majd a megoldást.

Miután a tanulmány szerint 18 hónap van előirányozva a munkálatokra, de a gyakorlatban ez ritkán szokott a papírformához igazodni, a tömbházlakóknak legalább két évre át kell adniuk a kivitelezőnek az épületet, hogy ott

  • eltávolítsák a meglévő köpenyezést (külső burkolatot)

  • eltávolítsák a helyiségek közötti elválasztófalakat (a tartófalak kivételével)

  • megerősítsék az ajtókereteket

  • megerősítsék az emeletek közötti betonlemezeket

  • eltávolítsák a nyílászárókat

Szükséges továbbá a tömbház alapjainak megerősítése, az alagsor falainak víz- és hőszigetelése is.

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

A tervnek megfelelően felújított épület azután a város legbiztonságosabb és energetikailag leghatékonyabb épületei közé tartozik majd, miután a tetőre 30 centiméteres, a falakra 20 centis szigetelés kerül, háromrétegű hőszigetelt ablakokat tesznek a régiek helyére és árnyékolókat is felszerelnek. A tanulmány előírja a fotovoltaikus rendszer kiépítését és a lépcsőházbeli világítás modernizálását, továbbá korszerű liftekre cserélik a jelenlegieket.

Ezekre a munkálatokra várhatóan nem egy-két éven belül kerül sor, ugyanis a tanács most az előzetes tanulmányt kell jóváhagyja és ha ez megtörténik, akkor rendelheti meg a város a műszaki tervet.

Azt követően az önkormányzat megadja az építési engedélyt és ezután lehet kivitelezőt keresni.

A kivitelezés viszont csak akkor lesz lehetséges, ha minden lakó kiköltözik. A tömbház egyetlen lépcsőházában 69 lakrész van.

Az épület kiüresítése nem látszik egyszerűen megoldható feladatnak, de a magántulajdonban levő lakások tulajdonosainak érdeke, hogy megtörténjen: amennyiben nem adják át a terepet a kivitelezőnek, nem történhet meg a felújítás, egy adott pillanatban pedig – földrengés esetén – akár el is veszíthetik a lakásukat.

A város segíteni akar, de a lakóknak is akarni kell biztonságban tudni a tulajdonukat, mondta az alpolgármester.

Azzal vigasztalódhatnak, hogy saját erőből nem kell hozzájárulniuk a munkálathoz, a pályázatból teljes egészében fedezhetők a költségek. A tanácsi határozathoz mellékelt dokumentumok alapján a munkálat értéke 55,5 millió lej.

Háromszék Sepsiszentgyörgy
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