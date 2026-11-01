Nincs más kiút, csak a kiköltözés: így lehet később biztonságos a földrengésveszélyes tömbház

Nagyszabású tervekkel készül a sepsiszentgyörgyi önkormányzat a város egyetlen földrengésveszélyesnek nyilvánított tömbháza felújítására. A szükséges beavatkozásokat összegző tanulmány szerepelt az októberi tanácsülés napirendjén.

Bodor Tünde 2026. november 01., 15:512026. november 01., 15:51

A Domb utcai 25-ös számú tömbház – tulajdonképpen egy három tömbből összeépített blokk egyik része – régóta megért a beavatkozásra:

miután két földrengés is kárt tett benne, tíz éve a nyolcadik emeletig megerősítették a külső falakat, melyekből 1977-ben nagyon sok építőanyagot kispóroltak.

A maximális biztonság érdekében a belső megerősítést és az energetikai rehabilitációt is célul tűzte ki a város, természetesen az illetékes lakótársulás megbízásából. Hirdetés Mivel az önkormányzat pályázhat, a lakótársulás nem, a polgármesteri hivatal kész benyújtani a pályázatot, hogy

finanszírozást nyerjen a földrengésveszélyes épületek felújítását célzó kormányprogram keretéből

– magyarázta Tóth-Birtan Csaba, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere. Az azonban borítékolható, hogy ez nem lesz egyszerű. A szakértő által előirányzott tanulmány ugyanis olyan munkálatokat ír elő, amelyek kizárólag úgy végezhetők el, hogy a beruházás idejére a lakók kiköltöznek. Hogy hová, erre nekik kell megtalálniuk majd a megoldást. Miután a tanulmány szerint 18 hónap van előirányozva a munkálatokra, de a gyakorlatban ez ritkán szokott a papírformához igazodni, a tömbházlakóknak legalább két évre át kell adniuk a kivitelezőnek az épületet, hogy ott eltávolítsák a meglévő köpenyezést (külső burkolatot)

eltávolítsák a helyiségek közötti elválasztófalakat (a tartófalak kivételével)

megerősítsék az ajtókereteket

megerősítsék az emeletek közötti betonlemezeket

eltávolítsák a nyílászárókat Szükséges továbbá a tömbház alapjainak megerősítése, az alagsor falainak víz- és hőszigetelése is.

Fotó: Tuchiluș Alex

A tervnek megfelelően felújított épület azután a város legbiztonságosabb és energetikailag leghatékonyabb épületei közé tartozik majd, miután a tetőre 30 centiméteres, a falakra 20 centis szigetelés kerül, háromrétegű hőszigetelt ablakokat tesznek a régiek helyére és árnyékolókat is felszerelnek. A tanulmány előírja a fotovoltaikus rendszer kiépítését és a lépcsőházbeli világítás modernizálását, továbbá korszerű liftekre cserélik a jelenlegieket. Ezekre a munkálatokra várhatóan nem egy-két éven belül kerül sor, ugyanis a tanács most az előzetes tanulmányt kell jóváhagyja és ha ez megtörténik, akkor rendelheti meg a város a műszaki tervet. Azt követően az önkormányzat megadja az építési engedélyt és ezután lehet kivitelezőt keresni.

A kivitelezés viszont csak akkor lesz lehetséges, ha minden lakó kiköltözik. A tömbház egyetlen lépcsőházában 69 lakrész van.