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Új járatokat indít a Wizz Air Spanyolországban a vasúti közlekedés zavara miatt

Képünk illusztráció • Fotó: Olti Angyalka

Képünk illusztráció

Fotó: Olti Angyalka

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Két új belföldi útvonalat indít november 6-tól a Wizz Air Spanyolországban, miután a súlyos vasúti baleset miatt fennakadások vannak a vasúti közlekedésben. A légitársaság Madrid és Málaga, illetve Madrid és Sevilla között kínál majd járatokat.

Székelyhon

2026. október 31., 16:192026. október 31., 16:19

A Wizz Air szombaton közzétett tájékoztatása szerint mindkét útvonalon napi két járat közlekedik majd, november 6-tól december közepéig.

A jegyek ára 45,99 eurótól indul, és nem haladja meg a 99,99 eurót.

A légitársaság közlése szerint az új összeköttetésekkel azoknak szeretnének segíteni, akik a vasúti szolgáltatások fennakadása miatt nehezebben jutnak el családjukhoz vagy munkahelyükre.

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A Wizz Air részvétét fejezte ki a spanyolországi vasúti baleset érintettjeinek, és hangsúlyozta, hogy az új járatokkal a nehéz időszakban szeretnék megkönnyíteni az utazást.

Külföld
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