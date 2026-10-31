Új járatokat indít a Wizz Air Spanyolországban a vasúti közlekedés zavara miatt

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Fotó: Olti Angyalka
Két új belföldi útvonalat indít november 6-tól a Wizz Air Spanyolországban, miután a súlyos vasúti baleset miatt fennakadások vannak a vasúti közlekedésben. A légitársaság Madrid és Málaga, illetve Madrid és Sevilla között kínál majd járatokat.
A Wizz Air szombaton közzétett tájékoztatása szerint mindkét útvonalon napi két járat közlekedik majd, november 6-tól december közepéig.
A légitársaság közlése szerint az új összeköttetésekkel azoknak szeretnének segíteni, akik a vasúti szolgáltatások fennakadása miatt nehezebben jutnak el családjukhoz vagy munkahelyükre.
A Wizz Air részvétét fejezte ki a spanyolországi vasúti baleset érintettjeinek, és hangsúlyozta, hogy az új járatokkal a nehéz időszakban szeretnék megkönnyíteni az utazást.
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