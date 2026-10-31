Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Havazásra is számíthatnak Hargita megyében

Képünk illusztráció • Fotó: Csató Andrea

Képünk illusztráció

Fotó: Csató Andrea

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Esőzésre és havazásra ugyanakkor a szél felerősödésére is lehet számítani szombattól hétfőig – közli a Hargita megyei katasztrófavédelem.

Székelyhon

2026. október 31., 11:482026. október 31., 11:48

A tájékoztatás szerint a csapadék mennyisége a 10-20 litert is elérheti négyzetméterenként, míg a szélerősség 60-80 km/h is lehet.

Hirdetés

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) pénteken elsőfokú (sárga jelzésű) riasztást adott ki esőzés miatt öt megyére, illetve havazásra a Déli-Kárpátokban.

A figyelmeztetés vasárnap reggelig érvényes.

Az Agerpres által ismertetett előrejelzés szerint szombaton reggel 5 órától vasárnap délelőtt 10 óráig Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița és Prahova megye dombvidéki és hegyvidéki területein jelentős esőzés várható.

korábban írtuk

Megint csapadékosra fordul az időjárás, a Déli-Kárpátokban havazni fog
Megint csapadékosra fordul az időjárás, a Déli-Kárpátokban havazni fog

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) pénteken elsőfokú (sárga jelzésű) riasztást adott ki esőzés miatt öt megyére, illetve havazásra a Déli-Kárpátokban. A figyelmeztetés vasárnap reggelig érvényes.

Hargita megye Belföld Időjárás
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Szám szerint 429: megvannak az összevonásra kijelölt községek
Hálapénzkérés a székelyföldi kórházakban: jelentős különbségeket mutatnak a betegek visszajelzései
Világrekord közelében: annyi gólt lőtt az FK Csíkszereda a Dinamónak, hogy nem fért be a jegyzőkönyvbe
Hagyják békén a magyarokat! – Üzent az RMDSZ az AUR-nak
24 meccses eltiltást kapott a játékvezetőt megütő elnök-edző, megfelezték Agyagfalva büntetését
„Jobb az Úrral járni” – amikor a mindennapok része a hit
Szám szerint 429: megvannak az összevonásra kijelölt községek
Székelyhon

Szám szerint 429: megvannak az összevonásra kijelölt községek
Hálapénzkérés a székelyföldi kórházakban: jelentős különbségeket mutatnak a betegek visszajelzései
Székelyhon

Hálapénzkérés a székelyföldi kórházakban: jelentős különbségeket mutatnak a betegek visszajelzései
Világrekord közelében: annyi gólt lőtt az FK Csíkszereda a Dinamónak, hogy nem fért be a jegyzőkönyvbe
Székely Sport

Világrekord közelében: annyi gólt lőtt az FK Csíkszereda a Dinamónak, hogy nem fért be a jegyzőkönyvbe
Hagyják békén a magyarokat! – Üzent az RMDSZ az AUR-nak
Krónika

Hagyják békén a magyarokat! – Üzent az RMDSZ az AUR-nak
24 meccses eltiltást kapott a játékvezetőt megütő elnök-edző, megfelezték Agyagfalva büntetését
Székely Sport

24 meccses eltiltást kapott a játékvezetőt megütő elnök-edző, megfelezték Agyagfalva büntetését
„Jobb az Úrral járni” – amikor a mindennapok része a hit
Nőileg

„Jobb az Úrral járni” – amikor a mindennapok része a hit
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. október 31., szombat

Nyilvántartásba vennék a családon belüli erőszak elkövetőit, és kiterjesztenék az elektronikus nyomkövetést

Két új törvénytervezeten dolgozik a parlament családon belüli erőszak elleni küzdelemmel foglalkozó különbizottsága.

Nyilvántartásba vennék a családon belüli erőszak elkövetőit, és kiterjesztenék az elektronikus nyomkövetést
Nyilvántartásba vennék a családon belüli erőszak elkövetőit, és kiterjesztenék az elektronikus nyomkövetést
2026. október 31., szombat

Nyilvántartásba vennék a családon belüli erőszak elkövetőit, és kiterjesztenék az elektronikus nyomkövetést
Hirdetés
2026. október 31., szombat

Új alprefektusokat neveztek ki Székelyföldön is

Maros, Hargita és Kovászna megyében is lecserélték az alprefektusokat a pénteki kormányülésen. Régi-új arcok vannak a szociáldemokrata politikusok között.

Új alprefektusokat neveztek ki Székelyföldön is
Új alprefektusokat neveztek ki Székelyföldön is
2026. október 31., szombat

Új alprefektusokat neveztek ki Székelyföldön is
2026. október 30., péntek

A 2027-es költségvetéstől függ, lesznek-e béremelések

A kormány a 2027-es költségvetési lehetőségek és finanszírozási szükségletek figyelembevételével dönt a szakszervezetek által követelt béremelésekről – jelentette ki pénteken Alexandru Nazare pénzügyminiszter.

A 2027-es költségvetéstől függ, lesznek-e béremelések
A 2027-es költségvetéstől függ, lesznek-e béremelések
2026. október 30., péntek

A 2027-es költségvetéstől függ, lesznek-e béremelések
2026. október 30., péntek

Szeptember eleje óta 22-en kerültek sürgősségire kutyaharapás miatt Gyergyószentmiklóson

Ősszel rendszerint megnövekszik a kóbor kutyák száma Gyergyószentmiklós utcáin. Az utóbbi időben ismét több panasz érkezik a lakóktól. A befogásuk nem egyszerű, de tíz gazdátlan állatot begyűjtöttek a héten.

Szeptember eleje óta 22-en kerültek sürgősségire kutyaharapás miatt Gyergyószentmiklóson
Szeptember eleje óta 22-en kerültek sürgősségire kutyaharapás miatt Gyergyószentmiklóson
2026. október 30., péntek

Szeptember eleje óta 22-en kerültek sürgősségire kutyaharapás miatt Gyergyószentmiklóson
Hirdetés
2026. október 30., péntek

Tájékoztatót adott ki a lottótársaság, miután nem került be minden szám a keverődobba a sorsoláson

Tájékoztatót adott ki a Román Lottótársaság az október 29-i Joker 5/45 sorsoláson tapasztalt incidens miatt: egy műszaki hiba folytán nem került be az összes golyó a sorsológép keverődobjába.

Tájékoztatót adott ki a lottótársaság, miután nem került be minden szám a keverődobba a sorsoláson
Tájékoztatót adott ki a lottótársaság, miután nem került be minden szám a keverődobba a sorsoláson
2026. október 30., péntek

Tájékoztatót adott ki a lottótársaság, miután nem került be minden szám a keverődobba a sorsoláson
2026. október 30., péntek

Elkerülhető-e a jövő évi adóemelés? A pénzügyminiszter nem tud garanciát vállalni

Nehéz lesz összeállítani a 2027-es állami költségvetést, mivel a helyreállítási terv (PNRR) lezárulásával Románia a GDP 1,5 százalékának megfelelő finanszírozástól esik el, miközben jelentős védelmi kiadásokat is fedeznie kell.

Elkerülhető-e a jövő évi adóemelés? A pénzügyminiszter nem tud garanciát vállalni
Elkerülhető-e a jövő évi adóemelés? A pénzügyminiszter nem tud garanciát vállalni
2026. október 30., péntek

Elkerülhető-e a jövő évi adóemelés? A pénzügyminiszter nem tud garanciát vállalni
2026. október 30., péntek

Milliárdokat csoportosított át a kormány: több pénz jut az egészségügyre és a nyugdíjakra is

Elfogadta a kormány az idei első költségvetés-kiigazítást, amely többletforrásokat biztosít az egészségügynek, a nyugdíjak kifizetésére és a helyi önkormányzatoknak; a GDP-arányos költségvetési hiánycélt változatlanul 6,2 százalékon tartják.

Milliárdokat csoportosított át a kormány: több pénz jut az egészségügyre és a nyugdíjakra is
Milliárdokat csoportosított át a kormány: több pénz jut az egészségügyre és a nyugdíjakra is
2026. október 30., péntek

Milliárdokat csoportosított át a kormány: több pénz jut az egészségügyre és a nyugdíjakra is
Hirdetés
2026. október 30., péntek

Csalásra figyelmeztet a telefontársaság

Ügyfeleit SMS-ben figyelmezteti az egyik legnagyobb romániai telefontársaság, hogy figyeljenek oda, kitől kapnak üzenetet és fokozott óvatosággal kezeljék ezeket.

Csalásra figyelmeztet a telefontársaság
Csalásra figyelmeztet a telefontársaság
2026. október 30., péntek

Csalásra figyelmeztet a telefontársaság
2026. október 30., péntek

Szám szerint 429: megvannak az összevonásra kijelölt községek

Alexandru Stoica fejlesztési miniszter pénteken közölte, hogy a kormány két szakaszban tervezi megvalósítani az ezerötszáznál kisebb lélekszámú községek összevonását: 2027. március elsejéig önkéntes alapon, ezt követően pedig kötelező jelleggel.

Szám szerint 429: megvannak az összevonásra kijelölt községek
Szám szerint 429: megvannak az összevonásra kijelölt községek
2026. október 30., péntek

Szám szerint 429: megvannak az összevonásra kijelölt községek
2026. október 30., péntek

Nekünk fáj a legjobban az EU-ban a villanyszámla kifizetése

Az Európai Unió háztartásainak szállított villamos energia és földgáz átlagára az idei év első felében csökkent, de Romániában mindkét esetben nagy mértékű áremelkedést jegyeztek, a legnagyobbat az uniós tagállamok közül.

Nekünk fáj a legjobban az EU-ban a villanyszámla kifizetése
Nekünk fáj a legjobban az EU-ban a villanyszámla kifizetése
2026. október 30., péntek

Nekünk fáj a legjobban az EU-ban a villanyszámla kifizetése
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!