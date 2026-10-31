Havazásra is számíthatnak Hargita megyében

Esőzésre és havazásra ugyanakkor a szél felerősödésére is lehet számítani szombattól hétfőig – közli a Hargita megyei katasztrófavédelem.

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A tájékoztatás szerint a csapadék mennyisége a 10-20 litert is elérheti négyzetméterenként, míg a szélerősség 60-80 km/h is lehet.

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Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) pénteken elsőfokú (sárga jelzésű) riasztást adott ki esőzés miatt öt megyére, illetve havazásra a Déli-Kárpátokban.