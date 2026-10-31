A vártnál hamarabb pénzükhöz juthatnak a pereskedő állatorvosok

2022 óta nem aktualizálta a főhatóság a szerződéses szolgáltatások árát, végül bírósági úton értek célt az állatorvosok
Fotó: Orbán Orsolya
Akár már az év vége előtt megkaphatják a nekik járó összegeket azok a Hargita megyei állatorvosok, akik beperelték az állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági főhatóságot, mert az intézmény évek óta nem aktualizálta a szolgáltatások árát.
Megnyerték a pert azok a Hargita megyei állatorvosok, akik múlt év végén beperelték az Országos Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóságot és annak megyei kirendeltségét, mert a főhatóság 2022 óta nem aktualizálta az állatorvosok által végzett szerződéses szolgáltatások árát.
Alapfokon az állatorvosok javára döntött a bíróság, és az állategészségügyi főhatóság nem fellebbezte meg az ítéletet, így
– tájékoztatott Gáll József állatorvos, a Hargita Megyei Állatorvosi Kamara elnöke.
Pert indítottak a Hargita megyei állatorvosok az állategészségügyi hatóság ellen, mert a szerződéses szolgáltatások árát évek óta nem aktualizálta a főhatóság. A tartozásokat viszont a közelmúltban részben törlesztette, hogy elkerüljön egy új pert.
Elmondta: a fellebbezésre megszabott határidő lejárt, így
– ez már az év vége környékén megtörténhet. Egy kollégájuk kimaradt az alapfokú döntés iratcsomójából, ezt november 6-ig korrigálnia kell a bíróságnak, majd a korrekcióról tájékoztatnia kell az állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági főhatóságot.
Fotó: Kozán István
A főhatóságnak ki kell állítania a korrekcióról egy határozatot, majd valószínűleg kormányhatározatra lesz szükség ahhoz, hogy kiutalják az állatorvosoknak a bíróság által számukra megítélt pénzeket – magyarázta a megyei állatorvosi kamara elnöke.
„Mivelhogy nem aktualizálták az árakat a törvénynek megfelelően, amit a bíróság kimondott – nem láttuk még a döntést –, annak megfelelően kell az ANSV-nek (a főhatóság, szerk. megj.) fizetnie” – fogalmazott Gáll József.
továbbá késedelmi kamattal is terheli az összegeket a bíróság.
Fotó: Orbán Orsolya
A perben az összes, azaz mind a 63 Hargita megyei körzeti állatorvos részt vett. Az, hogy egy állatorvosnak mennyi pénzt kell kapnia, attól függ, hogy mekkora állatállomány van a körzetében és mennyi szerződéses szolgáltatást végzett el abban az időszakban, amelyre a per vonatkozik. Általánosságban elmondható, hogy
– közölte korábban a megyei állatorvosi kamara elnöke.
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