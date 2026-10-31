A vártnál hamarabb pénzükhöz juthatnak a pereskedő állatorvosok

2022 óta nem aktualizálta a főhatóság a szerződéses szolgáltatások árát, végül bírósági úton értek célt az állatorvosok

Akár már az év vége előtt megkaphatják a nekik járó összegeket azok a Hargita megyei állatorvosok, akik beperelték az állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági főhatóságot, mert az intézmény évek óta nem aktualizálta a szolgáltatások árát.

Széchely István 2026. október 31., 12:062026. október 31., 12:06

Megnyerték a pert azok a Hargita megyei állatorvosok, akik múlt év végén beperelték az Országos Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóságot és annak megyei kirendeltségét, mert a főhatóság 2022 óta nem aktualizálta az állatorvosok által végzett szerződéses szolgáltatások árát. Hirdetés Alapfokon az állatorvosok javára döntött a bíróság, és az állategészségügyi főhatóság nem fellebbezte meg az ítéletet, így

már csak a közlést várják arra vonatkozóan, hogy mi lesz a következő lépés

– tájékoztatott Gáll József állatorvos, a Hargita Megyei Állatorvosi Kamara elnöke. korábban írtuk Többéves mulasztás miatt perelik a főhatóságot az állatorvosok Pert indítottak a Hargita megyei állatorvosok az állategészségügyi hatóság ellen, mert a szerződéses szolgáltatások árát évek óta nem aktualizálta a főhatóság. A tartozásokat viszont a közelmúltban részben törlesztette, hogy elkerüljön egy új pert. Elmondta: a fellebbezésre megszabott határidő lejárt, így

lerövidül az eljárás, amelynek a végén meg kell kapják a nekik járó összegeket

– ez már az év vége környékén megtörténhet. Egy kollégájuk kimaradt az alapfokú döntés iratcsomójából, ezt november 6-ig korrigálnia kell a bíróságnak, majd a korrekcióról tájékoztatnia kell az állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági főhatóságot.

Fotó: Kozán István

A főhatóságnak ki kell állítania a korrekcióról egy határozatot, majd valószínűleg kormányhatározatra lesz szükség ahhoz, hogy kiutalják az állatorvosoknak a bíróság által számukra megítélt pénzeket – magyarázta a megyei állatorvosi kamara elnöke. „Mivelhogy nem aktualizálták az árakat a törvénynek megfelelően, amit a bíróság kimondott – nem láttuk még a döntést –, annak megfelelően kell az ANSV-nek (a főhatóság, szerk. megj.) fizetnie” – fogalmazott Gáll József.

A szerződéses szolgáltatási árak újraszámítását az infláció és a minimálbér-emelések figyelembevételével végzik el,

továbbá késedelmi kamattal is terheli az összegeket a bíróság.

Fotó: Orbán Orsolya

A perben az összes, azaz mind a 63 Hargita megyei körzeti állatorvos részt vett. Az, hogy egy állatorvosnak mennyi pénzt kell kapnia, attól függ, hogy mekkora állatállomány van a körzetében és mennyi szerződéses szolgáltatást végzett el abban az időszakban, amelyre a per vonatkozik. Általánosságban elmondható, hogy

több ezer lej jár minden állatorvosnak, a nagyobb körzetekben dolgozóknak biztosan több mint tízezer lej