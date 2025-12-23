Többéves mulasztás miatt perelik a főhatóságot az állatorvosok

Perelnek az állatorvosok, mert az általuk végzett, szerződésbe foglalt szolgáltatások árát 2022 óta nem aktualizálta a főhatóság
Fotó: Pixabay
Pert indítottak a Hargita megyei állatorvosok az állategészségügyi hatóság ellen, mert a szerződéses szolgáltatások árát évek óta nem aktualizálta a főhatóság. A tartozásokat viszont a közelmúltban részben törlesztette, hogy elkerüljön egy új pert.
Közösen perelték be a Hargita megyei állatorvosok a megyei állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági igazgatóságot, valamint az országos főhatóságot egy évek óta húzódó mulasztás megoldása érdekében. Amint arról írtunk, az állatorvosok azt nehezményezik, hogy
miközben erre a minimálbér-emelések és az infláció függvényében minden évben sor kellene kerüljön.
Majdnem fél éve nem fizette ki az állam a szerződéses szolgáltatások ellenértékét az állatorvosoknak, emiatt egyeseket már megélhetési nehézségek fenyegetnek. A Hargita megyei állatorvosok jövő héten jogi útra terelik az egyik ügyet.
„Egy ügyvéden keresztül perelünk, a megyében az összes kolléga társult ehhez a perhez” – mondta megkeresésünkre Gáll József állatorvos, a Hargita Megyei Állatorvosi Kamara elnöke. Azért perelik a megyei, valamint az országos állategészségügyi hatóságot egyaránt, mert az állatorvosok a megyei szakhatósággal kötnek szerződést a szolgáltatásokra, a megállapodásokat viszont a hatóság országos központja hagyja jóvá.
ezért Hargita megyében is bíznak a bírósági eljárás sikerében az állatorvosok. „Sok megye van ilyen helyzetben, Maros megye az, amely esetében már kormányhatározattal kötelezővé tették, hogy kifizessék a nekik járó összeget. Iași megyéről hallottam még, hogy megnyerték, de mindegyik megye követeli az árak aktualizálását, és szerre mindenki perel” – mondta a megyei állatorvosi kamara elnöke.
Két pert indítottak a Kovászna megyei állatorvosok az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság és megyei kirendeltsége ellen, mivel hónapok óta nem kapták meg a szerződéses munkájukért járó díjazást.
Az említett két megyében korábban kezdődtek a perek, ezért járnak előrébb a jogérvényesítés terén, Maros megyében már visszamenőleg, az árak aktualizálásának az elmaradása óta eltelt időszakra megkapták a különbözeti összegeket az állatorvosok – tudtuk meg az állatorvostól. Szerinte
Igaz ugyan, hogy az ügyvéd hivatkozhat a más megyékben már megnyert perekben született ítéletekre, ami valamelyest felgyorsíthatja az eljárást, de az igazságszolgáltatásban alapvetően semmi sem zajlik gyorsan, így ő jövő év végére várja az ítéletet, amelyet majd a végrehajtási eljárás követ, és várhatóan abban születik majd meg a kifizetést jóváhagyó kormányrendelet.
Fotó: Thomas Campean
Egészen az utóbbi időkig nagy problémát jelentett a Hargita megyei állatorvosok számára az is, hogy
hiszen június óta nem kapták meg a szakhatósággal megkötött szerződésbe foglalt szolgáltatások ellenértékét. Ez a helyzet már megélhetési nehézségek megjelenésével fenyegetett egyes állatorvosokat.
Főként azok számára volt megterhelő az elszámolás több hónapos késése, akik kizárólag a szerződéses szolgáltatásokból élnek, az ő rendelőik ugyanis lassan felélték félretett pénzüket. Ez miatt is
Két hónapra járó összegről van szó, tehát augusztus végéig fizették ki a tartozást – közölte Gáll József. A megyei állatorvosi kamara elnöke úgy véli, éppen azért fizette ki a tartozás egy részét országszerte a főhatóság, hogy ezzel elkerülje az újabb pereket.
Fotó: Boda L. Gergely
A szolgáltatások elvégzését követően kiállított számlák törlesztésére 60 nap áll a rendelkezésére, ezt is számításba véve már csak minimális az az időszak, amire elmaradással rendelkezik a főhatóság, így ez ügyben idén már nem tudnak pert indítani – vázolta a helyzetet az állatorvos.
„Lássuk, mit hoz a jövő, én sok jóra nem számítok” – fűzte hozzá, szerinte ugyanis a szeptembertől kezdődő időszakra járó összegek elszámolására jövő év márciusa előtt nem fog sor kerülni, mert nem lesz rá pénze a főhatóságnak.
