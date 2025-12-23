Rovatok
Többéves mulasztás miatt perelik a főhatóságot az állatorvosok

Perelnek az állatorvosok, mert az általuk végzett, szerződésbe foglalt szolgáltatások árát 2022 óta nem aktualizálta a főhatóság

Perelnek az állatorvosok, mert az általuk végzett, szerződésbe foglalt szolgáltatások árát 2022 óta nem aktualizálta a főhatóság

Fotó: Pixabay

Pert indítottak a Hargita megyei állatorvosok az állategészségügyi hatóság ellen, mert a szerződéses szolgáltatások árát évek óta nem aktualizálta a főhatóság. A tartozásokat viszont a közelmúltban részben törlesztette, hogy elkerüljön egy új pert.

Széchely István

2025. december 23., 21:062025. december 23., 21:06

Közösen perelték be a Hargita megyei állatorvosok a megyei állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági igazgatóságot, valamint az országos főhatóságot egy évek óta húzódó mulasztás megoldása érdekében. Amint arról írtunk, az állatorvosok azt nehezményezik, hogy

az általuk elvégzett, szerződésbe foglalt szolgáltatások árát 2022 óta nem aktualizálták,

miközben erre a minimálbér-emelések és az infláció függvényében minden évben sor kellene kerüljön.

korábban írtuk

Az állami tartozások miatt már megélhetési gondok fenyegetnek egyes állatorvosokat
Az állami tartozások miatt már megélhetési gondok fenyegetnek egyes állatorvosokat

Majdnem fél éve nem fizette ki az állam a szerződéses szolgáltatások ellenértékét az állatorvosoknak, emiatt egyeseket már megélhetési nehézségek fenyegetnek. A Hargita megyei állatorvosok jövő héten jogi útra terelik az egyik ügyet.

Közösen léptek fel, minden állatorvos társult

„Egy ügyvéden keresztül perelünk, a megyében az összes kolléga társult ehhez a perhez” – mondta megkeresésünkre Gáll József állatorvos, a Hargita Megyei Állatorvosi Kamara elnöke. Azért perelik a megyei, valamint az országos állategészségügyi hatóságot egyaránt, mert az állatorvosok a megyei szakhatósággal kötnek szerződést a szolgáltatásokra, a megállapodásokat viszont a hatóság országos központja hagyja jóvá.

Hasonló bírósági eljárást már az ország több megyéjében indítottak az állatorvosok, némelyikben már meg is nyerték,

ezért Hargita megyében is bíznak a bírósági eljárás sikerében az állatorvosok. „Sok megye van ilyen helyzetben, Maros megye az, amely esetében már kormányhatározattal kötelezővé tették, hogy kifizessék a nekik járó összeget. Iași megyéről hallottam még, hogy megnyerték, de mindegyik megye követeli az árak aktualizálását, és szerre mindenki perel” – mondta a megyei állatorvosi kamara elnöke.

korábban írtuk

Nem fizet, de számonkér az állam: pénzükért perelnek a Kovászna megyei állatorvosok
Nem fizet, de számonkér az állam: pénzükért perelnek a Kovászna megyei állatorvosok

Két pert indítottak a Kovászna megyei állatorvosok az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság és megyei kirendeltsége ellen, mivel hónapok óta nem kapták meg a szerződéses munkájukért járó díjazást.

Az említett két megyében korábban kezdődtek a perek, ezért járnak előrébb a jogérvényesítés terén, Maros megyében már visszamenőleg, az árak aktualizálásának az elmaradása óta eltelt időszakra megkapták a különbözeti összegeket az állatorvosok – tudtuk meg az állatorvostól. Szerinte

Hargita megye esetében jövő év második felére születhet ítélet a perben.

Igaz ugyan, hogy az ügyvéd hivatkozhat a más megyékben már megnyert perekben született ítéletekre, ami valamelyest felgyorsíthatja az eljárást, de az igazságszolgáltatásban alapvetően semmi sem zajlik gyorsan, így ő jövő év végére várja az ítéletet, amelyet majd a végrehajtási eljárás követ, és várhatóan abban születik majd meg a kifizetést jóváhagyó kormányrendelet.

• Fotó: Thomas Campean Galéria

Fotó: Thomas Campean

Törlesztett a főhatóság, hogy elkerülje az újabb pereket

Egészen az utóbbi időkig nagy problémát jelentett a Hargita megyei állatorvosok számára az is, hogy

milliós nagyságrendű összeggel tartozott nekik az állam,

hiszen június óta nem kapták meg a szakhatósággal megkötött szerződésbe foglalt szolgáltatások ellenértékét. Ez a helyzet már megélhetési nehézségek megjelenésével fenyegetett egyes állatorvosokat.

Főként azok számára volt megterhelő az elszámolás több hónapos késése, akik kizárólag a szerződéses szolgáltatásokból élnek, az ő rendelőik ugyanis lassan felélték félretett pénzüket. Ez miatt is

egy újabb per megindítását tervezték már az állatorvosok, ám mielőtt erre sor kerülhetett volna, a főhatóság törlesztette az elmaradás egy részét.

Két hónapra járó összegről van szó, tehát augusztus végéig fizették ki a tartozást – közölte Gáll József. A megyei állatorvosi kamara elnöke úgy véli, éppen azért fizette ki a tartozás egy részét országszerte a főhatóság, hogy ezzel elkerülje az újabb pereket.

• Fotó: Boda L. Gergely Galéria

Fotó: Boda L. Gergely

A szolgáltatások elvégzését követően kiállított számlák törlesztésére 60 nap áll a rendelkezésére, ezt is számításba véve már csak minimális az az időszak, amire elmaradással rendelkezik a főhatóság, így ez ügyben idén már nem tudnak pert indítani – vázolta a helyzetet az állatorvos.

„Lássuk, mit hoz a jövő, én sok jóra nem számítok” – fűzte hozzá, szerinte ugyanis a szeptembertől kezdődő időszakra járó összegek elszámolására jövő év márciusa előtt nem fog sor kerülni, mert nem lesz rá pénze a főhatóságnak.

