Megint csapadékosra fordul az időjárás, a Déli-Kárpátokban havazni fog

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Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) pénteken elsőfokú (sárga jelzésű) riasztást adott ki esőzés miatt öt megyére, illetve havazásra a Déli-Kárpátokban. A figyelmeztetés vasárnap reggelig érvényes.
Az Agerpres által ismertetett előrejelzés szerint szombaton reggel 5 órától vasárnap délelőtt 10 óráig Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița és Prahova megye dombvidéki és hegyvidéki területein jelentős esőzés várható.
A csapadék mennyisége elérheti a 25-40, helyenként pedig meghaladhatja a 45-50 millimétert négyzetméterenként.
Ugyanakkor a Déli-Kárpátokban, jellemzően az 1500 méter feletti térségekben havazás várható, 15-25 centiméter vastag hótakaró rakódhat le.
Valószínűleg egy fűtésre használt elektromos melegítőkészülék által kibocsátott hő okozta azt a szerda esti tűzesetet, amelyben egy 2 és 4 éves testvérpár füstmérgezésben életét vesztette – közölte pénteken a Szeben megyei tűzoltóság.
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Megszűnik november elsejével a Nemzeti Sportrádió – közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Kommunikációs Igazgatósága az MTI-vel csütörtökön.
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