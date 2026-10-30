Megint csapadékosra fordul az időjárás, a Déli-Kárpátokban havazni fog

2026. október 30., péntek

Hétfőn visszatérnek a diákok az iskolába, mutatjuk, hogyan alakul a tanév hátralévő része

Egyhetes őszi vakáció után november 2-án, hétfőn folytatódik a tanítás a romániai iskolákban. A diákokra az év végéig még egy tanítási időszak és a téli szünet vár, a 2026–2027-es tanév pedig jövő szeptember 5-én ér véget.