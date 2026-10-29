Meghalt Patrick Stewart színészlegenda

Patrick Stewart a 2015-2016 között futott Blunt Talk című sorozatban

86 éves korában elhunyt Patrick Stewart, a Star Trek és az X-Men univerzumok Pickard kapitányát és Charles Xavierjét alakító színészlegendája.

Tamás Attila 2026. október 29., 22:402026. október 29., 22:40 2026. október 29., 22:462026. október 29., 22:46

Stewart otthonában hunyt el, Alzheimer-kórban és Lewy-testes demeciában szenvedett. Halálakor mellette volt felesége, Sunny Ozell – erősítette meg a közösségi médiában a színész szóvivője. Patrick Stewart az Angliai Yorkshire állam Mirfield nevű településén született 1940 július 13-án. Színészként elképesztő karriert futott be, ugyanis más szerepek mellett

rá osztották a Star Trek: Az új generáció főszerepét, ezáltal pedig Kirk kapitányt játszhatta el a sorozatban.

A színész a közelmúltban visszatért a szerephez, az Amazon három évadot megért Star Treck: Pickard című sorozatában, ahol a karakter időskori változatát játszotta. A másik, világhírű szerepe Charles Xavier volt az X-Men-filmekben, aminek jogai azóta visszakerültek a Marvelhez, így

Patrick Stewart a soron következő, december 18-án megjelenő Bosszúállók-filmben is eljátssza a karaktert.