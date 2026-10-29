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Meghalt Patrick Stewart színészlegenda

Patrick Stewart a 2015-2016 között futott Blunt Talk című sorozatban • Fotó: Starz Entertaintment LLC

Patrick Stewart a 2015-2016 között futott Blunt Talk című sorozatban

Fotó: Starz Entertaintment LLC

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86 éves korában elhunyt Patrick Stewart, a Star Trek és az X-Men univerzumok Pickard kapitányát és Charles Xavierjét alakító színészlegendája.

Tamás Attila

2026. október 29., 22:402026. október 29., 22:40

2026. október 29., 22:462026. október 29., 22:46

Stewart otthonában hunyt el, Alzheimer-kórban és Lewy-testes demeciában szenvedett. Halálakor mellette volt felesége, Sunny Ozell – erősítette meg a közösségi médiában a színész szóvivője.

Patrick Stewart az Angliai Yorkshire állam Mirfield nevű településén született 1940 július 13-án. Színészként elképesztő karriert futott be, ugyanis más szerepek mellett

rá osztották a Star Trek: Az új generáció főszerepét, ezáltal pedig Kirk kapitányt játszhatta el a sorozatban.

A színész a közelmúltban visszatért a szerephez, az Amazon három évadot megért Star Treck: Pickard című sorozatában, ahol a karakter időskori változatát játszotta.

A másik, világhírű szerepe Charles Xavier volt az X-Men-filmekben, aminek jogai azóta visszakerültek a Marvelhez, így

Patrick Stewart a soron következő, december 18-án megjelenő Bosszúállók-filmben is eljátssza a karaktert.

Legutóbb a 2022-es Doctor Strange: Az Őrület Multiverzumában mozifilmben tűnt fel az X-Men gondolatolvasó vezetőjének alternatív univerzumbeli változataként.

Stewart további filmes és televíziós szerepei között van a feltűnően meleg Sterling karaktere az 1995-ös Jeffrey című filmben, továbbá ő játszotta II. Henrik királyt a The Lion in Winter című filmben , amiért Golden Globe és Emmy-díjra is jelölték az alkotásban nyújtott executive produceri munkájáért.

Ő alakította Ahab kapitányt a Moby Dick 1998-as televíziós filmváltozatában , amiért Emmy-díjra és Golden Globe-ra is jelölték. A volt a főszereplője az 1998-as Biztonságos ház című filmnek, de Scrooge szerepét is eljátszotta Charles Dickens: Karácsonyi ének című művének 1999-es televíziós filmváltozatában , amiért Screen Actors Guild-díjra jelölték – írja róla a Wikipédia.

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