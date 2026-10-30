Nekünk fáj a legjobban az EU-ban a villanyszámla kifizetése

Az Európai Unió háztartásainak szállított villamos energia és földgáz átlagára az idei év első felében csökkent, de Romániában mindkét esetben nagy mértékű áremelkedést jegyeztek, a legnagyobbat az uniós tagállamok közül – derül ki az Eurostat pénteken közzétett adataiból.

Székelyhon 2026. október 30., 17:312026. október 30., 17:31 2026. október 30., 17:482026. október 30., 17:48

Ezek szerint 2026 első félévében a villamos energia lakossági átlagára az EU-ban 2,2 százalékkal 0,28 euróra csökkent kilowattóránként (kWh) a tavalyi első félévben jegyzett 0,29 euróról. A tagállamok körében a háztartási fogyasztók számára érvényes villamosenergia-árak jelentősen eltérnek egymástól:

míg Magyarországon ez 0,11 euró/kWh, addig Írországban 0,39 euró/kWh.

Az idei első félévben, 2025 első félévéhez képest a hazai pénznemben kifejezett villamosenergia-árak

Romániában emelkedtek a legnagyobb mértékben, 51,6 százalékkal.

Jelentős áremelkedést regisztráltak Írországban (19,8 százalék) és Finnországban (18,4 százalék) is. Ezzel szemben más országokban jelentős csökkenés volt tapasztalható, különösen Dániában (mínusz 31,7 százalék) és Luxemburgban (mínusz 24,1 százalék).

A standard vásárlóerő-paritás (PPS) alapján kifejezve a villamosenergia-árak a romániai háztartások számára a legmagasabbak (46,9/100 kWh),

majd Lengyelország (41,1) és Csehország (34,3) következik. A PPS-ben kifejezett legalacsonyabb árakat Máltán (13,8), Magyarországon (14,7) és Luxemburgban (15,5) regisztrálták. Szintúgy a földgáz Hasonló a helyzet a földgázszolgáltatás terén is. Az idei első félévben a háztartási fogyasztók által fizetett átlagár 0,11 euró/kWh-ra csökkent az Unióban, ami 10,2 százalékos mérséklődést jelent 2025 első félévéhez mérten. Ebben az esetben is nagy a szórás: míg a háztartási fogyasztók Magyarországon 0,03 eurót, Horvátországban 0,05 eurót, Romániában 0,06 eurót fizetnek kilowattóránként, addig Svédországban 0,22 euró/kWh az átlagár. Hirdetés A múlt év első félévéhez képest az idei első félévben tizenkét tagállamban csökkent, hét tagállamban emelkedett, négy országban pedig stagnált a földgáz ára.

A legnagyobb mértékű áremelkedést Románia (9,3 százalék), Horvátország (8,9 százalék) és Szlovákia (6,6 százalék) regisztrálta.