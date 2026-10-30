Nekünk fáj a legjobban az EU-ban a villanyszámla kifizetése

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Fotó: Jakab Mónika
Az Európai Unió háztartásainak szállított villamos energia és földgáz átlagára az idei év első felében csökkent, de Romániában mindkét esetben nagy mértékű áremelkedést jegyeztek, a legnagyobbat az uniós tagállamok közül – derül ki az Eurostat pénteken közzétett adataiból.
2026. október 30., 17:312026. október 30., 17:31
2026. október 30., 17:482026. október 30., 17:48
Ezek szerint 2026 első félévében a villamos energia lakossági átlagára az EU-ban 2,2 százalékkal 0,28 euróra csökkent kilowattóránként (kWh) a tavalyi első félévben jegyzett 0,29 euróról.
A tagállamok körében a háztartási fogyasztók számára érvényes villamosenergia-árak jelentősen eltérnek egymástól:
Az idei első félévben, 2025 első félévéhez képest a hazai pénznemben kifejezett villamosenergia-árak
Jelentős áremelkedést regisztráltak Írországban (19,8 százalék) és Finnországban (18,4 százalék) is. Ezzel szemben más országokban jelentős csökkenés volt tapasztalható, különösen Dániában (mínusz 31,7 százalék) és Luxemburgban (mínusz 24,1 százalék).
majd Lengyelország (41,1) és Csehország (34,3) következik. A PPS-ben kifejezett legalacsonyabb árakat Máltán (13,8), Magyarországon (14,7) és Luxemburgban (15,5) regisztrálták.
Hasonló a helyzet a földgázszolgáltatás terén is. Az idei első félévben a háztartási fogyasztók által fizetett átlagár 0,11 euró/kWh-ra csökkent az Unióban, ami 10,2 százalékos mérséklődést jelent 2025 első félévéhez mérten.
Ebben az esetben is nagy a szórás: míg a háztartási fogyasztók Magyarországon 0,03 eurót, Horvátországban 0,05 eurót, Romániában 0,06 eurót fizetnek kilowattóránként, addig Svédországban 0,22 euró/kWh az átlagár.
A múlt év első félévéhez képest az idei első félévben tizenkét tagállamban csökkent, hét tagállamban emelkedett, négy országban pedig stagnált a földgáz ára.
A legnagyobb mértékben pedig Bulgáriában (mínusz 14,5 százalék), Görögországban (mínusz 11,3 százalék) és Spanyolországban (mínusz 10 százalék) csökkent a földgáz ára – ismerteti az Agerpres hírügynökség az Eurostat pénteken közzétett adataira hivatkozva.
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