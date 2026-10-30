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„Nem vagyunk tétlenek” – a hulladékgazdálkodásról vitáztak a csíkszeredai tanácsülésen

Integrálják az okoskukákat az új hulladékgazdálkodási rendszerbe • Fotó: Borbély Fanni

Integrálják az okoskukákat az új hulladékgazdálkodási rendszerbe

Fotó: Borbély Fanni

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Az új hulladékgazdálkodási rendszer bevezetése körüli kérdésekről vitáztak a csíkszeredai önkormányzati képviselő-testület pénteki ülésén. Emellett a gépjárműadók euróárfolyam szerinti indexálásáról és sok más fontos témában döntöttek.

Barabás Hajnal

2026. október 30., 18:002026. október 30., 18:00

A csíkszeredai önkormányzati képviselők pénteki ülésének elején Soós-Szabó Klára és Tőke Ervin EMSZ-es képviselő-testületi tagok kérdéseket vetettek fel az új hulladékgazdálkodási rendszerrel kapcsolatban, tekintve, hogy a téma jelenleg „lázban” tartja Hargita megye lakosságát. Legfőképpen a szerződéses kötelezettségeket, a szolgáltatás átláthatóságát és a lakosságra háruló költségeket hozták szóba.

Korodi Attila polgármester válaszul elmondta, hogy a városvezetés – amint az első adatokat megkapta az új rendszerről – az összes lakástulajdonosi társulást összehívta egyeztetésre a szolgáltatóval és a megyei hulladékgazdálkodási egyesület képviselőivel.

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Szerinte a rendszer működésével kapcsolatban több kérdésre még választ kell adni, és

vannak olyan elemek, amelyeket érdemes lenne újratárgyalni.

Elmondta, olyan megoldásokat szeretnének, amelyekhez a lakosság is alkalmazkodni tud, és a családok költségvetése is elbírja azok terheit.

Soós-Szabó Klára azt is kifogásolta, hogy a polgári szerződésben egyoldalúan vannak megfogalmazva a kötelezettségek, ráadásul a szolgáltatás ára messzemenően meghaladja, amit az elvégzéséhez szükséges képzettségi szint indokolna.

A polgármester viszont emlékeztetett, hogy a hulladékgazdálkodást, akárcsak a víz-, villany- és gázszolgáltatást specifikus törvények szabályozzák. A hulladékelszállítás és kezelés pedig hatalmas közegészségügyi felelősséget jelent.

Korodi továbbá hangsúlyozta, hogy a megyei szintű hulladékgazdálkodás megszervezése hosszú ideje fennálló kötelezettség, de szerinte ez nem jelenti azt, hogy a rendszer minden eleme változtathatatlan lenne. A városvezetés a következő időszakban további szakmai egyeztetéseket tervez. „Nem vagyunk ebben tétlenek” – fogalmazott.

Hozzátette, a hulladékgazdálkodási egyesületnek is figyelembe kell vennie a lakók és az önkormányzatoktól érkező jelzéseket.

Lezárták a hulladékudvar és a hulladékszigetek projektjét

A tanácsülésen a testület a csíkszeredai önkéntes hulladékudvar létrehozását, illetve a digitalizált hulladékgyűjtő szigetek kialakítását célzó beruházások lezárásáról is döntött. A projektek az országos helyreállítási alap (PNRR) finanszírozásával valósultak meg, a városnak pedig a nem elszámolható költségek egy részét saját költségvetéséből kellett fedeznie.

Bors Béla alpolgármester ismertetése szerint az önkéntes hulladékudvar projektjének végleges összköltsége 4,34 millió lej volt, amelyből mintegy 3,61 millió lejt fedezett az európai uniós és állami támogatás. A város költségvetéséből közel 21 ezer lejnyi nem elszámolható költséget finanszíroztak.

A digitalizált hulladékgyűjtő szigetek projektjének végleges összköltsége 3,44 millió lej volt. Ebből 2,41 millió lejt tett ki a támogatás, míg a város által fedezett nem elszámolható költségek összege 576,7 ezer lej volt.

Indexálták a gépjárműadók összegeit

A tanácsülésen a 2027-es adóévre vonatkozó gépjárműadó-indexálásról is határoztak, amely törvényi kötelezettsége minden önkormányzatnak minden év októberében ezt meghatározni, az euró október elsején érvényes árfolyama alapján.

Az alkalmazott árfolyam idén 5,2788 lej eurónként, amely alapján 4,8 százalékos emelésre lehet számítani,

ami a jövő évi gépkocsikra vonatkozó adót illeti.

Bérbe adják a Petőfi Kávézót

A tanácsosok jóváhagyták a Majláth Gusztáv Károly tér 2. szám alatti, önkormányzati tulajdonban lévő kereskedelmi helyiség nyilvános versenytárgyaláson történő bérbeadását is. Ez a Petőfi Kávézó néven ismert hely, amelyet

azzal a feltétellel adnak bérbe, hogy megtartsa a nevét, és rendszeresen kulturális rendezvényeknek ad otthont.

A teljes, 131 négyzetméteres helyiséget öt évre adnák bérbe, hosszabbítási lehetőséggel. A versenytárgyalás induló bérleti díja négyzetméterenként havi 7,2 euró.

A tanácsosok a családon belüli erőszak eseteiben sürgősségi beavatkozást biztosító mobil intervenciós csapat létrehozásáról is döntöttek, a 2019-ben elfogadott, erről szóló határozatot pedig hatályon kívül helyezték.

Csíkszék Csíkszereda
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