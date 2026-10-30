„Nem vagyunk tétlenek” – a hulladékgazdálkodásról vitáztak a csíkszeredai tanácsülésen

Integrálják az okoskukákat az új hulladékgazdálkodási rendszerbe
Fotó: Borbély Fanni
Az új hulladékgazdálkodási rendszer bevezetése körüli kérdésekről vitáztak a csíkszeredai önkormányzati képviselő-testület pénteki ülésén. Emellett a gépjárműadók euróárfolyam szerinti indexálásáról és sok más fontos témában döntöttek.
A csíkszeredai önkormányzati képviselők pénteki ülésének elején Soós-Szabó Klára és Tőke Ervin EMSZ-es képviselő-testületi tagok kérdéseket vetettek fel az új hulladékgazdálkodási rendszerrel kapcsolatban, tekintve, hogy a téma jelenleg „lázban” tartja Hargita megye lakosságát. Legfőképpen a szerződéses kötelezettségeket, a szolgáltatás átláthatóságát és a lakosságra háruló költségeket hozták szóba.
Korodi Attila polgármester válaszul elmondta, hogy a városvezetés – amint az első adatokat megkapta az új rendszerről – az összes lakástulajdonosi társulást összehívta egyeztetésre a szolgáltatóval és a megyei hulladékgazdálkodási egyesület képviselőivel.
Szerinte a rendszer működésével kapcsolatban több kérdésre még választ kell adni, és
Elmondta, olyan megoldásokat szeretnének, amelyekhez a lakosság is alkalmazkodni tud, és a családok költségvetése is elbírja azok terheit.
Soós-Szabó Klára azt is kifogásolta, hogy a polgári szerződésben egyoldalúan vannak megfogalmazva a kötelezettségek, ráadásul a szolgáltatás ára messzemenően meghaladja, amit az elvégzéséhez szükséges képzettségi szint indokolna.
A polgármester viszont emlékeztetett, hogy a hulladékgazdálkodást, akárcsak a víz-, villany- és gázszolgáltatást specifikus törvények szabályozzák. A hulladékelszállítás és kezelés pedig hatalmas közegészségügyi felelősséget jelent.
Korodi továbbá hangsúlyozta, hogy a megyei szintű hulladékgazdálkodás megszervezése hosszú ideje fennálló kötelezettség, de szerinte ez nem jelenti azt, hogy a rendszer minden eleme változtathatatlan lenne. A városvezetés a következő időszakban további szakmai egyeztetéseket tervez. „Nem vagyunk ebben tétlenek” – fogalmazott.
Hozzátette, a hulladékgazdálkodási egyesületnek is figyelembe kell vennie a lakók és az önkormányzatoktól érkező jelzéseket.
A tanácsülésen a testület a csíkszeredai önkéntes hulladékudvar létrehozását, illetve a digitalizált hulladékgyűjtő szigetek kialakítását célzó beruházások lezárásáról is döntött. A projektek az országos helyreállítási alap (PNRR) finanszírozásával valósultak meg, a városnak pedig a nem elszámolható költségek egy részét saját költségvetéséből kellett fedeznie.
Bors Béla alpolgármester ismertetése szerint az önkéntes hulladékudvar projektjének végleges összköltsége 4,34 millió lej volt, amelyből mintegy 3,61 millió lejt fedezett az európai uniós és állami támogatás. A város költségvetéséből közel 21 ezer lejnyi nem elszámolható költséget finanszíroztak.
A digitalizált hulladékgyűjtő szigetek projektjének végleges összköltsége 3,44 millió lej volt. Ebből 2,41 millió lejt tett ki a támogatás, míg a város által fedezett nem elszámolható költségek összege 576,7 ezer lej volt.
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ami a jövő évi gépkocsikra vonatkozó adót illeti.
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