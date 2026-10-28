Szemétdíj decembertől: válaszokra váró kérdések

Továbbra is több a kérdés, mint a válasz a decembertől bevezetendő megyei szintű hulladékszállítás kapcsán. A kérdések tisztázására Hargita Megye Tanácsa fórumot szervezett Székelyudvarhelyen szerda este hét órára. A beszélgetést a Székelyhon Facebook-oldalán is lehet élőben követni.

Székelyhon 2026. október 28., 18:242026. október 28., 18:24 2026. október 28., 19:092026. október 28., 19:09

Kevesebb mint egy hónap alatt kéttucatnyi cikket írt a Székelyhon a 2026. december 1-jétől induló egységes Hargita megyei hulladékgazdálkodási rendszerről. Az világossá vált, hogy

a szemétdíj a háztartásban élők száma alapján megállapított havi alapdíjból és a vegyes (fekete) kuka ürítési számából tevődik össze.

Mindezen túl azonban kérdésekkel maradtunk. korábban írtuk Milyen változásokat hoz a tömbháznegyedekben az új hulladékgyűjtési rendszer? Zárt gyűjtőpontok lesznek, az okos kukákat és más tárolókat is lehet használni az új Hargita megyei hulladékgyűjtési rendszer részeként a tömbháznegyedekben, de még sok a homályos részlet a gyakorlatot illetően. Például a tömbházak esetében hiába kértük a majdani szolgáltatást felügyelő Hargita Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás érintettjeit, hogy magyarázzák el az új módszert, a kérdéseinkre adott válaszok nem voltak megnyugtatók.

A városok esetében ugyanis a hulladék ürítése és mérése továbbra is követhetetlen lesz,

hiszen a guberálók már eddig is feltörtek minden zárt, legyen szó okos- vagy szekrénykukákról.

Fotó: Borbély Fanni

Ugyanakkor hiába fogják ismét bekeríteni az összes szemétszigetet, a tapasztalatok alapján az már most borítékolható, hogy azokat is fel fogják törni. A vidéki háztartások esetében a legnagyobb elégedetlenséget az eredményezte, hogy

a 21 lejes havi alapdíjért minden háztartástól csak havi egy alkalommal szállítják el a 120 literes fekete színű kuka tartalmát.

Ez az egy- és kétszemélyes háztartásokat nem fogja szelektív hulladékgyűjtésre ösztönözni, mivel szelektív hulladékgyűjtés nélkül is elegendő számukra a 120 literes kuka. Hirdetés A háromnál többszemélyes háztartásokat pedig azért érinti hátrányosan, mert az alapdíjért tőlük is havi egyszer szállítják el a 120 literes kuka tartalmát, miközben minden személy (legyen az kereső nagykorú vagy kiskorú) köteles befizetni az alapdíjat.

A szolgáltató a megkötött szerződésre hivatkozva egyelőre nem nyitott arra, hogy kedvezményeket biztosítson,