Szemétdíj decembertől: válaszokra váró kérdések

Új kukák, új problémákkal
Fotó: Borbély Fanni
Továbbra is több a kérdés, mint a válasz a decembertől bevezetendő megyei szintű hulladékszállítás kapcsán. A kérdések tisztázására Hargita Megye Tanácsa fórumot szervezett Székelyudvarhelyen szerda este hét órára. A beszélgetést a Székelyhon Facebook-oldalán is lehet élőben követni.
2026. október 28., 18:242026. október 28., 18:24
2026. október 28., 19:092026. október 28., 19:09
Kevesebb mint egy hónap alatt kéttucatnyi cikket írt a Székelyhon a 2026. december 1-jétől induló egységes Hargita megyei hulladékgazdálkodási rendszerről. Az világossá vált, hogy
Mindezen túl azonban kérdésekkel maradtunk.
Zárt gyűjtőpontok lesznek, az okos kukákat és más tárolókat is lehet használni az új Hargita megyei hulladékgyűjtési rendszer részeként a tömbháznegyedekben, de még sok a homályos részlet a gyakorlatot illetően.
Például a tömbházak esetében hiába kértük a majdani szolgáltatást felügyelő Hargita Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás érintettjeit, hogy magyarázzák el az új módszert, a kérdéseinkre adott válaszok nem voltak megnyugtatók.
hiszen a guberálók már eddig is feltörtek minden zárt, legyen szó okos- vagy szekrénykukákról.
Fotó: Borbély Fanni
Ugyanakkor hiába fogják ismét bekeríteni az összes szemétszigetet, a tapasztalatok alapján az már most borítékolható, hogy azokat is fel fogják törni.
A vidéki háztartások esetében a legnagyobb elégedetlenséget az eredményezte, hogy
Ez az egy- és kétszemélyes háztartásokat nem fogja szelektív hulladékgyűjtésre ösztönözni, mivel szelektív hulladékgyűjtés nélkül is elegendő számukra a 120 literes kuka.
A háromnál többszemélyes háztartásokat pedig azért érinti hátrányosan, mert az alapdíjért tőlük is havi egyszer szállítják el a 120 literes kuka tartalmát, miközben minden személy (legyen az kereső nagykorú vagy kiskorú) köteles befizetni az alapdíjat.
holott köztudott, hogy minden szerződésben vannak kiskapuk, mozgásterek.
Megtehetné például azt, hogy bevállalja: a legalább háromtagú háztartásoktól az alapdíjért havonta nem egyszer, hanem kétszer szállítja el a 120 literes kuka tartalmát. Vagy a kiskorúak esetében megfelezi az alapdíjat.
Ha érdekli a beszélgetés, ahol a fenti témákról kiemelten szó lesz, akkor kövesse a fórumot ide kattintva.
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