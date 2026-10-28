Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Szemétdíj decembertől: válaszokra váró kérdések

Új kukák, új problémákkal • Fotó: Borbély Fanni

Új kukák, új problémákkal

Fotó: Borbély Fanni

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Továbbra is több a kérdés, mint a válasz a decembertől bevezetendő megyei szintű hulladékszállítás kapcsán. A kérdések tisztázására Hargita Megye Tanácsa fórumot szervezett Székelyudvarhelyen szerda este hét órára. A beszélgetést a Székelyhon Facebook-oldalán is lehet élőben követni.

Székelyhon

2026. október 28., 18:242026. október 28., 18:24

2026. október 28., 19:092026. október 28., 19:09

Kevesebb mint egy hónap alatt kéttucatnyi cikket írt a Székelyhon a 2026. december 1-jétől induló egységes Hargita megyei hulladékgazdálkodási rendszerről. Az világossá vált, hogy

a szemétdíj a háztartásban élők száma alapján megállapított havi alapdíjból és a vegyes (fekete) kuka ürítési számából tevődik össze.

Mindezen túl azonban kérdésekkel maradtunk.

korábban írtuk

Milyen változásokat hoz a tömbháznegyedekben az új hulladékgyűjtési rendszer?
Milyen változásokat hoz a tömbháznegyedekben az új hulladékgyűjtési rendszer?

Zárt gyűjtőpontok lesznek, az okos kukákat és más tárolókat is lehet használni az új Hargita megyei hulladékgyűjtési rendszer részeként a tömbháznegyedekben, de még sok a homályos részlet a gyakorlatot illetően.

Például a tömbházak esetében hiába kértük a majdani szolgáltatást felügyelő Hargita Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás érintettjeit, hogy magyarázzák el az új módszert, a kérdéseinkre adott válaszok nem voltak megnyugtatók.

A városok esetében ugyanis a hulladék ürítése és mérése továbbra is követhetetlen lesz,

hiszen a guberálók már eddig is feltörtek minden zárt, legyen szó okos- vagy szekrénykukákról.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Ugyanakkor hiába fogják ismét bekeríteni az összes szemétszigetet, a tapasztalatok alapján az már most borítékolható, hogy azokat is fel fogják törni.

A vidéki háztartások esetében a legnagyobb elégedetlenséget az eredményezte, hogy

a 21 lejes havi alapdíjért minden háztartástól csak havi egy alkalommal szállítják el a 120 literes fekete színű kuka tartalmát.

Ez az egy- és kétszemélyes háztartásokat nem fogja szelektív hulladékgyűjtésre ösztönözni, mivel szelektív hulladékgyűjtés nélkül is elegendő számukra a 120 literes kuka.

Hirdetés

A háromnál többszemélyes háztartásokat pedig azért érinti hátrányosan, mert az alapdíjért tőlük is havi egyszer szállítják el a 120 literes kuka tartalmát, miközben minden személy (legyen az kereső nagykorú vagy kiskorú) köteles befizetni az alapdíjat.

A szolgáltató a megkötött szerződésre hivatkozva egyelőre nem nyitott arra, hogy kedvezményeket biztosítson,

holott köztudott, hogy minden szerződésben vannak kiskapuk, mozgásterek.

Megtehetné például azt, hogy bevállalja: a legalább háromtagú háztartásoktól az alapdíjért havonta nem egyszer, hanem kétszer szállítja el a 120 literes kuka tartalmát. Vagy a kiskorúak esetében megfelezi az alapdíjat.

Ha érdekli a beszélgetés, ahol a fenti témákról kiemelten szó lesz, akkor kövesse a fórumot ide kattintva.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Áttörte egy lakóház kerítését egy autó Kézdivásárhelyen
Elfogytak a helyek, lezárhatják a legnagyobb marosvásárhelyi temetőt
Kuljas négyet vágott, a Corona és az Ágyúsok sem kegyelmeztek
Megkapta a törvényszéki indoklást, megfellebbezi a Vándor székely szobros ítéletet Székelyudvarhely
Kolozsvári derbi, udvarhelyi futsal, Liverpool–Chelsea – szerdán a tévében
„Jobb az Úrral járni” – amikor a mindennapok része a hit
Áttörte egy lakóház kerítését egy autó Kézdivásárhelyen
Székelyhon

Áttörte egy lakóház kerítését egy autó Kézdivásárhelyen
Elfogytak a helyek, lezárhatják a legnagyobb marosvásárhelyi temetőt
Székelyhon

Elfogytak a helyek, lezárhatják a legnagyobb marosvásárhelyi temetőt
Kuljas négyet vágott, a Corona és az Ágyúsok sem kegyelmeztek
Székely Sport

Kuljas négyet vágott, a Corona és az Ágyúsok sem kegyelmeztek
Megkapta a törvényszéki indoklást, megfellebbezi a Vándor székely szobros ítéletet Székelyudvarhely
Krónika

Megkapta a törvényszéki indoklást, megfellebbezi a Vándor székely szobros ítéletet Székelyudvarhely
Kolozsvári derbi, udvarhelyi futsal, Liverpool–Chelsea – szerdán a tévében
Székely Sport

Kolozsvári derbi, udvarhelyi futsal, Liverpool–Chelsea – szerdán a tévében
„Jobb az Úrral járni” – amikor a mindennapok része a hit
Nőileg

„Jobb az Úrral járni” – amikor a mindennapok része a hit
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. október 28., szerda

Bakiból nyilvánosságra hozták egy titokban tartandó védett otthon címét

A besztercei önkormányzat véletlenül nyilvánosságra hozta a családon belüli erőszak áldozatainak fenntartott védett otthon címét, amelyet a törvény szerint titokban kell tartani.

Bakiból nyilvánosságra hozták egy titokban tartandó védett otthon címét
Bakiból nyilvánosságra hozták egy titokban tartandó védett otthon címét
2026. október 28., szerda

Bakiból nyilvánosságra hozták egy titokban tartandó védett otthon címét
Hirdetés
2026. október 28., szerda

Épen megmaradt római kori gyerekszarkofágot találtak Romániában

Épen megmaradt római kori gyerekszarkofágot találtak a régészek Konstancán. A kőből készült síremléket a jelenlegi város helyén álló ókori Tomis temetkezőhelyén találták.

Épen megmaradt római kori gyerekszarkofágot találtak Romániában
Épen megmaradt római kori gyerekszarkofágot találtak Romániában
2026. október 28., szerda

Épen megmaradt római kori gyerekszarkofágot találtak Romániában
2026. október 28., szerda

Ennyit keresnek a bírák Romániában: a kezdők is többet visznek haza az országos átlagbérnél

A Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) szerdán közzétette a romániai bírák októberi illetményeit, hangsúlyozva, hogy a legalacsonyabb fizetésű gyakornok bíró bruttó keresete az országos bruttó átlagbér 1,26-szorosa.

Ennyit keresnek a bírák Romániában: a kezdők is többet visznek haza az országos átlagbérnél
Ennyit keresnek a bírák Romániában: a kezdők is többet visznek haza az országos átlagbérnél
2026. október 28., szerda

Ennyit keresnek a bírák Romániában: a kezdők is többet visznek haza az országos átlagbérnél
2026. október 28., szerda

Újraindulhat az egyik reaktor Csernavodán, de mi lesz a villanyárakkal?

November elején újraindulhat a csernavodai atomerőmű két leállított reaktorának egyike, ami enyhítheti a román energiarendszerre nehezedő nyomást – jelentette ki szerdán Cristian Bușoi volt energiaügyi államtitkár.

Újraindulhat az egyik reaktor Csernavodán, de mi lesz a villanyárakkal?
Újraindulhat az egyik reaktor Csernavodán, de mi lesz a villanyárakkal?
2026. október 28., szerda

Újraindulhat az egyik reaktor Csernavodán, de mi lesz a villanyárakkal?
Hirdetés
2026. október 28., szerda

Több mint 26 ezer eurót csaltak ki egy Hargita megyei vállalkozástól

Mintegy 26 600 eurót csaltak ki egy vállalkozástól ismeretlen elkövetők, akik az adóhatóság és egy bank képviselőinek adták ki magukat. A pénzt egy indonéziai bankszámlára utalták.

Több mint 26 ezer eurót csaltak ki egy Hargita megyei vállalkozástól
Több mint 26 ezer eurót csaltak ki egy Hargita megyei vállalkozástól
2026. október 28., szerda

Több mint 26 ezer eurót csaltak ki egy Hargita megyei vállalkozástól
2026. október 28., szerda

A konstancai kikötőbe tartó kereskedelmi hajót ért dróntámadás szerdán

Dróntámadás ért szerdán egy Konstanca felé tartó kereskedelmi hajót a Fekete-tengeren, a bolgár partok közelében – közölték a szófiai hatóságok az EFE szerint.

A konstancai kikötőbe tartó kereskedelmi hajót ért dróntámadás szerdán
A konstancai kikötőbe tartó kereskedelmi hajót ért dróntámadás szerdán
2026. október 28., szerda

A konstancai kikötőbe tartó kereskedelmi hajót ért dróntámadás szerdán
2026. október 28., szerda

A gyermekvédelem is foglalkozik a besztercei iskolai késelés ügyével

Továbbra is vizsgálja annak a 13 éves fiúnak az ügyét a Beszterce-Naszód megyei gyermekvédelmi igazgatóság (DGASPC), aki október 19-én késsel megsebesített egy tanárnőt és két diákot egy besztercei iskolában.

A gyermekvédelem is foglalkozik a besztercei iskolai késelés ügyével
A gyermekvédelem is foglalkozik a besztercei iskolai késelés ügyével
2026. október 28., szerda

A gyermekvédelem is foglalkozik a besztercei iskolai késelés ügyével
Hirdetés
2026. október 28., szerda

A Maros-híd megépítése sokakat érdekel, de más gondok is vannak

A bíróságon kéri a marosvásárhelyi Kárpátok sétányára tervezett Maros-híd megépítésének felfüggesztését egy határozott lakó, legalábbis ezt mondta a kedd esti lakossági fórumon, ahol sok érdekes dolgot hangzott el, viszonylag civilizált hangnemben.

A Maros-híd megépítése sokakat érdekel, de más gondok is vannak
A Maros-híd megépítése sokakat érdekel, de más gondok is vannak
2026. október 28., szerda

A Maros-híd megépítése sokakat érdekel, de más gondok is vannak
2026. október 28., szerda

Éjfélkor lejár az előzetes Călin Georgescu letartóztatása

Iktatták a bukaresti ítélőtáblánál a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) fellebbezését, amellyel megtámadta a Călin Georgescu előzetes letartóztatásának meghosszabbítását elutasító törvényszéki végzést.

Éjfélkor lejár az előzetes Călin Georgescu letartóztatása
Éjfélkor lejár az előzetes Călin Georgescu letartóztatása
2026. október 28., szerda

Éjfélkor lejár az előzetes Călin Georgescu letartóztatása
2026. október 28., szerda

Kelemen Hunor: az RMDSZ semmiféle adóemelést nem támogat

Az RMDSZ semmiféle adóemelést nem támogat, mert a lakosság és a gazdaság már nem bír el újabb terheket – jelentette ki szerdán Kelemen Hunor szövetségi elnök.

Kelemen Hunor: az RMDSZ semmiféle adóemelést nem támogat
Kelemen Hunor: az RMDSZ semmiféle adóemelést nem támogat
2026. október 28., szerda

Kelemen Hunor: az RMDSZ semmiféle adóemelést nem támogat
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!