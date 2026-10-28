Több mint 26 ezer eurót csaltak ki egy Hargita megyei vállalkozástól

Mintegy 26 600 eurót csaltak ki egy vállalkozástól ismeretlen elkövetők, akik az adóhatóság és egy bank képviselőinek adták ki magukat. A pénzt egy indonéziai bankszámlára utalták.

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A csalók az Országos Adóhatóság (ANAF), illetve egy bank munkatársainak adták ki magukat, amikor kapcsolatba léptek egy vállalkozás ügyvezetőjével. Arra hivatkoztak, hogy a vállalkozásnak egy áfához kapcsolódó összeget kell megkapnia.

Az elkövetők arra kérték az ügyvezetőt, hogy biztosítson számukra hozzáférést a mobilbanki alkalmazáshoz. Miután megszerezték az ellenőrzést a vállalkozás bankszámlái felett, mintegy