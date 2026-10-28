Több mint 26 ezer eurót csaltak ki egy Hargita megyei vállalkozástól

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Mintegy 26 600 eurót csaltak ki egy vállalkozástól ismeretlen elkövetők, akik az adóhatóság és egy bank képviselőinek adták ki magukat. A pénzt egy indonéziai bankszámlára utalták.
A csalók az Országos Adóhatóság (ANAF), illetve egy bank munkatársainak adták ki magukat, amikor kapcsolatba léptek egy vállalkozás ügyvezetőjével. Arra hivatkoztak, hogy a vállalkozásnak egy áfához kapcsolódó összeget kell megkapnia.
Az elkövetők arra kérték az ügyvezetőt, hogy biztosítson számukra hozzáférést a mobilbanki alkalmazáshoz. Miután megszerezték az ellenőrzést a vállalkozás bankszámlái felett, mintegy
– adja hírül a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.
A bűnügyi nyomozók az ügyben végzett vizsgálatok során sikeresen visszaszerezték az eltulajdonított összeget, amelyet vissza is juttattak a károsultnak.
Az ügyben csalás gyanúja miatt folytatódik a nyomozás.
A rendőrség egyúttal figyelmezteti a vállalkozások vezetőit, hogy a csalók gyakran adóhatósági vagy banki alkalmazottnak adják ki magukat, és különböző ürügyekkel próbálnak banki adatokat, illetve hozzáférést szerezni a számlákhoz.
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