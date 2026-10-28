Elhúzódó iskolafelújítás Sepsiszentgyörgyön: a törvényszék szerint „enyhült” a sürgősség

Tovább húzódik az iskolaépület felújításának ügye
Fotó: Tuchiluș Alex
Évek óta folyik a per a sepsiszentgyörgyi Mihai Viteazul Főgimnázium felújítására szerződött kolozsvári céggel, amely három éve otthagyta és zárolta az építőtelepet. A Kolozsvári Törvényszék elutasította az önkormányzat sürgősségi eljárásra vonatkozó kérelmét.
2026. október 28., 16:492026. október 28., 16:49
2026. október 28., 16:512026. október 28., 16:51
A döntéssel kapcsolatban Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester közösségi oldalán fejezte ki felháborodását, egyrészt annak indoklása, másrészt az önkormányzatra háruló következményei miatt.
A Mihai Viteazul Főgimnázium bentlakásának és dísztermének felújítására és hőszigetelésére kiírt közbeszerzést a Modern Power Sistem kolozsvári cég 2019-ben nyerte el. Dolgozott is egy darabig, de a városvezető szerint nem volt benne sok köszönet: sok volt a késés és a nem megfelelő vagy rosszul tervezett munkálat (a tervezést szintén ez a cég végezte).
Utcára vonultak Sepsiszentgyörgy egyetlen román elméleti középiskolájának tanárai, diákjai és a szülők egy része, akik türelmük fogytán belátható időn belüli konkrét megoldásokat kértek az iskola felújítása kapcsán kialakult áldatlan helyzetben.
Végül azonban azért lett feloldhatatlan konfliktus az önkormányzat és a cég között, mert utóbbi a sepsiszentgyörgyi városvezetés szerint olyan számlákat nyújtott be elszámolásra, amelyek költségeit nem tudta bizonyítani. A viszály odáig mérgesedett a felek között, hogy a kivitelező a munkálatok 90 százalékos teljesítésének szakaszában, 2023-ban
Az önkormányzat szerződést bontott, amely miatt perbe hívta az érintett vállalkozás.
Miután az iskola osztályai a város több épületében szétszórva tanultak, az elmúlt tanévben az önkormányzat konténereket bérelt, hogy a diákok legalább egy helyen, az iskola kapuján belül tanuljanak. Ez pedig
„Számomra elfogadhatatlan, hogy egy igazságszolgáltatási szerv úgy ítéljen meg egy ilyen helyzetet, hogy nem sürgős, amikor
A bírák indoklása szerint a sürgősség „enyhült”, mivel a helyi önkormányzat jelentős erőfeszítések árán, a város költségvetéséből ideiglenes moduláris tantermeket bérelt annak érdekében, hogy biztosítsa az oktatás folytonosságát.
Konténereket szereltek fel
Fotó: Tuchiluș Alex
Ez az érvelés egy hatalmas pofon a közösségünk számára.
– olvasható a polgármester bejegyzésében. A törvényszék a városnak azt a kérését is elutasította, hogy elnöki rendelettel kötelezze a kivitelezőt az építőtelep felszabadítására.
„Az épület tulajdonképpen készen van, használható lenne, csak
– közölte érdeklődésünkre Sztakics Éva alpolgármester. A városvezető azt is közölte, hogy fellebbeznek a Kolozsvári Törvényszék döntése ellen, és minden rendelkezésre álló jogi eszközt igénybe vesznek annak érdekében, hogy az építési területet felszabadítsák.
Fennáll viszont a veszélye annak is, hogy a város elveszíti a felújításra eredetileg megítélt európai uniós támogatást. „Ha ez bekövetkezik, a kivitelezővel szemben bírósági úton fogjuk érvényesíteni kárigényünket, és
ahogyan azt korábban más hasonló esetekben is következetesen megtettük” – közölte Antal Árpád.
Az önkormányzatot az elhúzódó munkálat miatt a nacionalista szervezetek és provokátorok részéről is több ízben érte támadás, tavaly májusban a szülők, gyermekek és oktatók pedig
Elégedetlenségükre a korszerű, fűthető moduláris konténerek bérlésével válaszolt az önkormányzat.
A Mihai Viteazul Főgimnázium épületeinek felújítása akadozik, sportpályáján viszont zajlik a munka: itt épülnek a moduláris tantermek. Sepsiszentgyörgy egyetlen román nyelvű elméleti líceumának diákjai öt év után visszatérnek az intézmény területére.
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