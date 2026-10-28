Elhúzódó iskolafelújítás Sepsiszentgyörgyön: a törvényszék szerint „enyhült” a sürgősség

Évek óta folyik a per a sepsiszentgyörgyi Mihai Viteazul Főgimnázium felújítására szerződött kolozsvári céggel, amely három éve otthagyta és zárolta az építőtelepet. A Kolozsvári Törvényszék elutasította az önkormányzat sürgősségi eljárásra vonatkozó kérelmét.

Bodor Tünde 2026. október 28., 16:492026. október 28., 16:49 2026. október 28., 16:512026. október 28., 16:51

A döntéssel kapcsolatban Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester közösségi oldalán fejezte ki felháborodását, egyrészt annak indoklása, másrészt az önkormányzatra háruló következményei miatt. A Mihai Viteazul Főgimnázium bentlakásának és dísztermének felújítására és hőszigetelésére kiírt közbeszerzést a Modern Power Sistem kolozsvári cég 2019-ben nyerte el. Dolgozott is egy darabig, de a városvezető szerint nem volt benne sok köszönet: sok volt a késés és a nem megfelelő vagy rosszul tervezett munkálat (a tervezést szintén ez a cég végezte). korábban írtuk Lehet tüntetni, de a sepsiszentgyörgyi Mihai Viteazul Főgimnázium felújításának még messze a vége Utcára vonultak Sepsiszentgyörgy egyetlen román elméleti középiskolájának tanárai, diákjai és a szülők egy része, akik türelmük fogytán belátható időn belüli konkrét megoldásokat kértek az iskola felújítása kapcsán kialakult áldatlan helyzetben. Végül azonban azért lett feloldhatatlan konfliktus az önkormányzat és a cég között, mert utóbbi a sepsiszentgyörgyi városvezetés szerint olyan számlákat nyújtott be elszámolásra, amelyek költségeit nem tudta bizonyítani. A viszály odáig mérgesedett a felek között, hogy a kivitelező a munkálatok 90 százalékos teljesítésének szakaszában, 2023-ban

kivonult az építőtelepről és zárolta azt.

Az önkormányzat szerződést bontott, amely miatt perbe hívta az érintett vállalkozás. A történtek kényszerhelyzetet szültek Miután az iskola osztályai a város több épületében szétszórva tanultak, az elmúlt tanévben az önkormányzat konténereket bérelt, hogy a diákok legalább egy helyen, az iskola kapuján belül tanuljanak. Ez pedig

megterhelte a helyi költségvetést.

„Számomra elfogadhatatlan, hogy egy igazságszolgáltatási szerv úgy ítéljen meg egy ilyen helyzetet, hogy nem sürgős, amikor

nap mint nap több száz diák, tanár és szülő szenvedi el ennek a huzavonának a következményeit.

A bírák indoklása szerint a sürgősség „enyhült”, mivel a helyi önkormányzat jelentős erőfeszítések árán, a város költségvetéséből ideiglenes moduláris tantermeket bérelt annak érdekében, hogy biztosítsa az oktatás folytonosságát.

Konténereket szereltek fel Fotó: Tuchiluș Alex

Ez az érvelés egy hatalmas pofon a közösségünk számára.

Az, hogy válsághelyzetben felelősen cselekedtünk, és nem hagytuk az utcán a gyermekeket, nem szolgálhat jogi indokként arra, hogy a kialakult patthelyzetet a végtelenségig fenntartsák

– olvasható a polgármester bejegyzésében. A törvényszék a városnak azt a kérését is elutasította, hogy elnöki rendelettel kötelezze a kivitelezőt az építőtelep felszabadítására. „Az épület tulajdonképpen készen van, használható lenne, csak

a tűzoltósági ellenőrzés nyomán lennének még szükségesek kisebb beavatkozások”

– közölte érdeklődésünkre Sztakics Éva alpolgármester. A városvezető azt is közölte, hogy fellebbeznek a Kolozsvári Törvényszék döntése ellen, és minden rendelkezésre álló jogi eszközt igénybe vesznek annak érdekében, hogy az építési területet felszabadítsák. Hirdetés Fennáll viszont a veszélye annak is, hogy a város elveszíti a felújításra eredetileg megítélt európai uniós támogatást. „Ha ez bekövetkezik, a kivitelezővel szemben bírósági úton fogjuk érvényesíteni kárigényünket, és

visszakövetelünk minden egyes elveszített lejt,

ahogyan azt korábban más hasonló esetekben is következetesen megtettük” – közölte Antal Árpád. Nagy közfelháborodást váltottak ki az elhúzódó munkálatok Az önkormányzatot az elhúzódó munkálat miatt a nacionalista szervezetek és provokátorok részéről is több ízben érte támadás, tavaly májusban a szülők, gyermekek és oktatók pedig

a városháza előtt tüntetve fejezték ki felháborodásukat a tarthatatlan helyzet miatt.