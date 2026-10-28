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Elhúzódó iskolafelújítás Sepsiszentgyörgyön: a törvényszék szerint „enyhült” a sürgősség

Tovább húzódik az iskolaépület felújításának ügye • Fotó: Tuchiluș Alex

Tovább húzódik az iskolaépület felújításának ügye

Fotó: Tuchiluș Alex

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Évek óta folyik a per a sepsiszentgyörgyi Mihai Viteazul Főgimnázium felújítására szerződött kolozsvári céggel, amely három éve otthagyta és zárolta az építőtelepet. A Kolozsvári Törvényszék elutasította az önkormányzat sürgősségi eljárásra vonatkozó kérelmét.

Bodor Tünde

2026. október 28., 16:492026. október 28., 16:49

2026. október 28., 16:512026. október 28., 16:51

A döntéssel kapcsolatban Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester közösségi oldalán fejezte ki felháborodását, egyrészt annak indoklása, másrészt az önkormányzatra háruló következményei miatt.

A Mihai Viteazul Főgimnázium bentlakásának és dísztermének felújítására és hőszigetelésére kiírt közbeszerzést a Modern Power Sistem kolozsvári cég 2019-ben nyerte el. Dolgozott is egy darabig, de a városvezető szerint nem volt benne sok köszönet: sok volt a késés és a nem megfelelő vagy rosszul tervezett munkálat (a tervezést szintén ez a cég végezte).

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Lehet tüntetni, de a sepsiszentgyörgyi Mihai Viteazul Főgimnázium felújításának még messze a vége

Utcára vonultak Sepsiszentgyörgy egyetlen román elméleti középiskolájának tanárai, diákjai és a szülők egy része, akik türelmük fogytán belátható időn belüli konkrét megoldásokat kértek az iskola felújítása kapcsán kialakult áldatlan helyzetben.

Végül azonban azért lett feloldhatatlan konfliktus az önkormányzat és a cég között, mert utóbbi a sepsiszentgyörgyi városvezetés szerint olyan számlákat nyújtott be elszámolásra, amelyek költségeit nem tudta bizonyítani. A viszály odáig mérgesedett a felek között, hogy a kivitelező a munkálatok 90 százalékos teljesítésének szakaszában, 2023-ban

kivonult az építőtelepről és zárolta azt.

Az önkormányzat szerződést bontott, amely miatt perbe hívta az érintett vállalkozás.

A történtek kényszerhelyzetet szültek

Miután az iskola osztályai a város több épületében szétszórva tanultak, az elmúlt tanévben az önkormányzat konténereket bérelt, hogy a diákok legalább egy helyen, az iskola kapuján belül tanuljanak. Ez pedig

megterhelte a helyi költségvetést.

„Számomra elfogadhatatlan, hogy egy igazságszolgáltatási szerv úgy ítéljen meg egy ilyen helyzetet, hogy nem sürgős, amikor

Idézet
nap mint nap több száz diák, tanár és szülő szenvedi el ennek a huzavonának a következményeit.

A bírák indoklása szerint a sürgősség „enyhült”, mivel a helyi önkormányzat jelentős erőfeszítések árán, a város költségvetéséből ideiglenes moduláris tantermeket bérelt annak érdekében, hogy biztosítsa az oktatás folytonosságát.

Konténereket szereltek fel • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Konténereket szereltek fel

Fotó: Tuchiluș Alex

Ez az érvelés egy hatalmas pofon a közösségünk számára.

Idézet
Az, hogy válsághelyzetben felelősen cselekedtünk, és nem hagytuk az utcán a gyermekeket, nem szolgálhat jogi indokként arra, hogy a kialakult patthelyzetet a végtelenségig fenntartsák

– olvasható a polgármester bejegyzésében. A törvényszék a városnak azt a kérését is elutasította, hogy elnöki rendelettel kötelezze a kivitelezőt az építőtelep felszabadítására.

„Az épület tulajdonképpen készen van, használható lenne, csak

Idézet
a tűzoltósági ellenőrzés nyomán lennének még szükségesek kisebb beavatkozások”

– közölte érdeklődésünkre Sztakics Éva alpolgármester. A városvezető azt is közölte, hogy fellebbeznek a Kolozsvári Törvényszék döntése ellen, és minden rendelkezésre álló jogi eszközt igénybe vesznek annak érdekében, hogy az építési területet felszabadítsák.

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Fennáll viszont a veszélye annak is, hogy a város elveszíti a felújításra eredetileg megítélt európai uniós támogatást. „Ha ez bekövetkezik, a kivitelezővel szemben bírósági úton fogjuk érvényesíteni kárigényünket, és

Idézet
visszakövetelünk minden egyes elveszített lejt,

ahogyan azt korábban más hasonló esetekben is következetesen megtettük” – közölte Antal Árpád.

Nagy közfelháborodást váltottak ki az elhúzódó munkálatok

Az önkormányzatot az elhúzódó munkálat miatt a nacionalista szervezetek és provokátorok részéről is több ízben érte támadás, tavaly májusban a szülők, gyermekek és oktatók pedig

a városháza előtt tüntetve fejezték ki felháborodásukat a tarthatatlan helyzet miatt.

Elégedetlenségükre a korszerű, fűthető moduláris konténerek bérlésével válaszolt az önkormányzat.

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Épülnek a moduláris tantermek, visszatérnek az iskola területére a sepsiszentgyörgyi román diákok
Épülnek a moduláris tantermek, visszatérnek az iskola területére a sepsiszentgyörgyi román diákok

A Mihai Viteazul Főgimnázium épületeinek felújítása akadozik, sportpályáján viszont zajlik a munka: itt épülnek a moduláris tantermek. Sepsiszentgyörgy egyetlen román nyelvű elméleti líceumának diákjai öt év után visszatérnek az intézmény területére.

Háromszék Sepsiszentgyörgy
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