Online lehet igényelni és licitálni a lakónegyedi parkolóhelyekre Sepsiszentgyörgyön

Fotó: Tuchiluș Alex
Új online rendszert vezetnek be Sepsiszentgyörgyön a lakónegyedi parkolóhelyek igénylésére és bérbeadására. A jelentkezés, a kérelmek elbírálása és a licitálás is elektronikus úton történik.
A sepsiszentgyörgyi önkormányzat tájékoztatása szerint a lakónegyedi parkolóhelyek
beleértve a jelentkezést, az elbírálást és a licitálást is. A kérelmeket és a szükséges iratokat a Kőrösi Csoma Sándor utca 5. szám alatti ügyfélszolgálaton személyesen is be lehet nyújtani, ahol a hivatal munkatársai feltöltik az iratokat a rendszerbe.
Az önkormányzat hangsúlyozza, hogy a már érvényben lévő bérleti szerződéseket a változás nem érinti. A szerződések lejártakor a bérlők értesítést kapnak a meghosszabbításhoz szükséges további teendőkről.
Azok, akiknek nehézséget okoz az online ügyintézés, a Helyi Közszállítási Tevékenységet Engedélyező Iroda munkatársaihoz fordulhatnak segítségért, a Kőrösi Csoma Sándor utca 5. szám alatt, vagy érdeklődhetnek a 0267 313 323-as telefonszámon.
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