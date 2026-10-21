Uszoda, utak, iskolák: hol tartanak a kézdivásárhelyi beruházások?

A Manócska Napköziotthont kedden adták át ünnepélyes külsőségek közepette
Fotó: Dénes Botond
Bár némelyiket már sikerül befejezni, számos beruházás még mindig folyamatban van Kézdivásárhelyen. Mint kiderült, több munkálat a közbeszerzési eljárások, a kivitelezők késlekedése vagy más, az önkormányzattól független körülmény miatt húzódik.
A város különböző pontjain párhuzamosan zajló munkálatok olykor azt a benyomást kelthetik, hogy az önkormányzat egyik helyszínről a másikra irányítja a munkásokat, mielőtt az előző feladatot befejezték volna. Szilveszter Szabolcs alpolgármester szerint ennek elsősorban az az oka, hogy
Példaként a Manócska Napköziotthont említette, amelynek éppen kedden ejtették meg az ünnepélyes átadását. Itt a kivitelező munkájának befejezése után az önkormányzatnak kellett gondoskodnia a járdák és az udvar rendezéséről. A gyermekek biztonságos környezetének megteremtése érdekében más helyszínekről is átirányítottak munkásokat.
Hasonlóképpen jártak el a Molnár Józsiás-iskolánál, ahol az eredetileg tervezettnél jóval nagyobb felületen sikerült járdát építeni.
Ez a beruházás is igénybe vette a kézdivásárhelyi önkormányzat munkatársait
Fotó: Dénes Botond
Az alpolgármester szerint a városi szinten legtöbb kisgyereknek otthont adó Manócska korszerűsítése lényegében befejeződött, az udvaron füvesítettek, homokozókat alakítottak ki, és csupán egy kisebb szakasz aszfaltozása maradt hátra.
Az oktatási intézmények korszerűsítésével kapcsolatban az alpolgármester kiemelte az Apor Péter Szakközépiskolát, ahol átfogó fejlesztést sikerült megvalósítani. Az épület felújítása mellett új bútorzatot, oktatási eszközöket és korszerű szakmai berendezéseket is beszereztek.
amelyek lehetővé teszik, hogy a diákok a munkaerőpiacon alkalmazott technológiákkal ismerkedjenek meg. Hasonló célokat szolgál a Gábor Áron Szakközépiskolába beszerzett kisebb CNC-berendezés, amelynek vezérlése az ipari gépekéhez hasonló.
A Kanta utca már 80 százalékban járható
Fotó: Kocsis Károly
Nem minden iskolai eszközbeszerzés zajlott azonban problémamentesen.
Az önkormányzat jelenleg is keresi a jogi megoldást a beszállítóval kialakult vitára. Az alpolgármester szerint a közbeszerzési feltételek kiskapuit kihasználó cégek komoly nehézségeket okozhatnak, miközben
A Molnár Józsiás-iskola melletti park rendezése is késik. A közbeszerzési eljárást a jelentkező cégek kérdései és észrevételei miatt újra kellett hirdetni.
Az egyik legjelentősebb útépítési munkálat a Kanta utcában zajlik, amely mintegy 80 százalékban már járható. A burkolatra még fel kell hordani a kopóréteget, a járdákat már aszfaltozzák. A kockaköves szakasz felújítását viszont a következő évre tervezik.
a Nagy Mózes Főgimnáziumtól Kézdiszentlélek irányába haladva az út bal oldalán. A jobb oldalon párhuzamos parkolóhelyeket biztosítanak. Hosszabb távon a híd utáni zöldövezet rendezésével újabb parkolót szeretnének létrehozni, elsősorban az iskolába gyermekeiket autóval szállító szülők számára.
Itt a járdák aszfaltozásával is hamarosan végeznek
Fotó: Kocsis Károly
A December 1. utcában zajló beruházás részeként további 38 párhuzamos parkolóhelyet alakítanak ki, részben a környék lakóinak, részben a földszinti üzletek vásárlóinak. Ezzel megszüntetnék azt a gyakorlatot, hogy az állomásozó autók a négysávos úttest egyik forgalmi sávját foglalják el.
Itt a Hella üzlettől a Vasút utcáig kerékpásávot is kijelölnek, ennek felfestését az időjárástól függően még az idén vagy jövő tavasszal végzik el. Ugyanakkor új közvilágítási oszlopokat és lámpatesteket is felszerelnek, a kábeleket pedig a föld alá helyezik. A Kanta utcában ugyanezt egyelőre nem tudják megvalósítani, mivel az oszlopok és a villamosenergia-hálózat nem az önkormányzat tulajdonát képezi.
E heti terepszemlénk során a Csernátoni úti tömbházak között is munkagépeket láttunk. Az alpolgármester szerint ezt a beruházást már évek óta hátráltatják különféle adminisztratív és finanszírozási nehézségek, de az aszfaltozáshoz szükséges előkészítő munkálatokat mindenképpen el kívánják végezni.
A Csernátoni úti tömbházak mögé most be sem lehet hajtani
Fotó: Kocsis Károly
A Kézdivásárhely és Kézdiszentlélek közötti kerékpárút építésénél ugyancsak történt előrelépés. Bár a munkakezdési utasítást már korábban kiadták, a kivitelező csak jelentős késéssel vonult fel.
Addig a közvilágítás és az esővíz-elvezetés kiépítését, valamint az útalap előkészítését szeretnék elvégezni.
A December 1. úton a Hella üzlettől a Vasút utcáig kerékpásávot is kijelölnek
Fotó: Kocsis Károly
A városi gázhálózatnál a műszaki ellenőrzések megtörténtek, a rendszert nyomás alá helyezték, és hamarosan esedékes lehet a beruházás hivatalos átvétele. A tényleges működéshez azonban még szükség van a SCADA felügyeleti és vezérlőrendszer üzembe helyezésére.
Az alpolgármester hangsúlyozta, hogy a hálózat műszakilag megfelelő állapotban van, de a gázszolgáltatás tényleges elindításának időpontját csak a vezérlőrendszer elkészülte után lehet pontosan megmondani. Attól tart, hogy a fővállalkozó és alvállalkozója közötti esetleges jogvita további késedelmet okozhat.
Kézdiszentlélek felé végre elkezdték a kerékpárút alapozását
Fotó: Kocsis Károly
Késik az uszoda megnyitása
Bár a kézdivásárhelyi fedett uszoda építése a végéhez közeledik, egyelőre nem tudni, mikor nyithatja meg kapuit a létesítmény. Bokor Tibor polgármester szerint az sem biztos, hogy november végéig sikerül átadni az épületet.
A késlekedés legfőbb oka a tűzvédelmi előírások teljesítése. A tűzoltóság korábbi ellenőrzése során több hiányosságot is feltárt, amelyeket a kivitelezőnek orvosolnia kell. Ezek többsége kisebb módosítás, ám nélkülük nem adható ki a szükséges engedély. A munkálatok lassabban haladnak a vártnál, ezért az október közepére tervezett újabb ellenőrzés időpontja is bizonytalanná vált.
Közben megkezdődhet a medencék és a műszaki berendezések beüzemelése, amelyben a rendszereket gyártó spanyol cég szakemberei működnek közre. Az épület körül is maradtak kisebb befejező munkálatok, a teljes külső területrendezés pedig várhatóan csak jövőre készül el. Ez utóbbi azonban nem akadályozná az uszoda használatát. Az önkormányzat továbbra is szeretné még az idén megnyitni a létesítményt, ám a kivitelezés üteme, a műszaki próbák és az engedélyeztetés miatt egyelőre nem lehet biztos időpontot mondani.
Nem szokványos, de már Kovászna megyében is lehet ilyenre számítani: helikopterről figyelték a közúti forgalmat kedden Kovászna megye főbb közlekedési útvonalain.
Közúti baleset miatt mindkét menetirányban leállították a forgalmat kedden délelőtt Sepsiszentgyörgy elkerülőútjának egy szakaszán. A balesetben egy személygépkocsi és egy kisteherautó volt érintett.
A hét elején hazatérhetnek a Csíkszeredában, mindössze 26 hetes terhesség után világra jött négyes ikrek. A három kislány és egy kisfiú közel három hónapot töltött a brassói szülészeten, ahol folyamatos orvosi felügyelet alatt álltak.
Október 19-től Baróton, Kézdivásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön, 20-tól pedig Kovásznán is igényelhető a 2026–2027-es fűtési idényre vonatkozó fűtéstámogatás. A teljes idényre szóló támogatás megszerzéséhez november 20-ig kell benyújtani a kérelmeket.
A heves esőzések miatt átmenetileg zavarossá válhat a csapvíz Kovásznán, Barátoson, Pákén és Teleken.
Idős helybéliek fényképeiből nyílt kiállítás minap az Incze László Céhtörténeti Múzeumban. A Gyulafehérvári Caritas helyi közösségi központjának kezdeményezése Kézdivásárhely ismert és kevésbé ismert értékeire is ráirányítja a figyelmet.
Minősített emberölés miatt vádat emeltek egy 52 éves, jelenleg előzetes letartóztatásban lévő férfi ellen, aki a vád szerint halálra késelt egy 22 éves fiatalt egy Málnás közelében lévő erdőben – közölte pénteken a Kovászna megyei ügyészség.
Megugrott a vadkárok száma Kovászna megyében: az év első kilenc hónapjában annyi kárjelentést regisztráltak a mezőgazdasági igazgatóságnál, mint tavaly egész évben. A legtöbb jegyzőkönyv a medvékhez köthető.
Sepsiszentgyörgyön pár napon belül igényelni lehet a fűtéstámogatást a 2026–2027-es téli időszakra. Az iratcsomókat a Szociális Támogatási Igazgatóság székhelyén lehet leadni.
Ötödik alkalommal szervezik meg a Kaptár dokumentumfilm-szemlét, amely idén is a dokumentumfilm-alkotók és a közönség találkozását segíti, miközben azon székelyföldi településekre is eljuttatja a filmeket, ahol ritkábban van mozis vetítés.
szóljon hozzá!