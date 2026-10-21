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Uszoda, utak, iskolák: hol tartanak a kézdivásárhelyi beruházások?

A Manócska Napközi Otthont kedden adták át ünnepélyes külsőségek közpette

A Manócska Napköziotthont kedden adták át ünnepélyes külsőségek közepette

Fotó: Dénes Botond

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Bár némelyiket már sikerül befejezni, számos beruházás még mindig folyamatban van Kézdivásárhelyen. Mint kiderült, több munkálat a közbeszerzési eljárások, a kivitelezők késlekedése vagy más, az önkormányzattól független körülmény miatt húzódik.

Kocsis Károly

2026. október 21., 18:382026. október 21., 18:38

A város különböző pontjain párhuzamosan zajló munkálatok olykor azt a benyomást kelthetik, hogy az önkormányzat egyik helyszínről a másikra irányítja a munkásokat, mielőtt az előző feladatot befejezték volna. Szilveszter Szabolcs alpolgármester szerint ennek elsősorban az az oka, hogy

időközben sürgősebb feladatok adódnak, különösen az oktatási intézményeknél.

Példaként a Manócska Napköziotthont említette, amelynek éppen kedden ejtették meg az ünnepélyes átadását. Itt a kivitelező munkájának befejezése után az önkormányzatnak kellett gondoskodnia a járdák és az udvar rendezéséről. A gyermekek biztonságos környezetének megteremtése érdekében más helyszínekről is átirányítottak munkásokat.

Hasonlóképpen jártak el a Molnár Józsiás-iskolánál, ahol az eredetileg tervezettnél jóval nagyobb felületen sikerült járdát építeni.

Ez a beruházás is igénybe vette a kézdivásárhelyi önkormányzat munkatársait Galéria

Ez a beruházás is igénybe vette a kézdivásárhelyi önkormányzat munkatársait

Fotó: Dénes Botond

Az alpolgármester szerint a városi szinten legtöbb kisgyereknek otthont adó Manócska korszerűsítése lényegében befejeződött, az udvaron füvesítettek, homokozókat alakítottak ki, és csupán egy kisebb szakasz aszfaltozása maradt hátra.

Gyenge minőségű bútorokat hoztak

Az oktatási intézmények korszerűsítésével kapcsolatban az alpolgármester kiemelte az Apor Péter Szakközépiskolát, ahol átfogó fejlesztést sikerült megvalósítani. Az épület felújítása mellett új bútorzatot, oktatási eszközöket és korszerű szakmai berendezéseket is beszereztek.

Az intézménybe több tonnás CNC-gépek is érkeztek,

amelyek lehetővé teszik, hogy a diákok a munkaerőpiacon alkalmazott technológiákkal ismerkedjenek meg. Hasonló célokat szolgál a Gábor Áron Szakközépiskolába beszerzett kisebb CNC-berendezés, amelynek vezérlése az ipari gépekéhez hasonló.

A Kanta utca már 80 százalékban járható Galéria

A Kanta utca már 80 százalékban járható

Fotó: Kocsis Károly

Nem minden iskolai eszközbeszerzés zajlott azonban problémamentesen.

A Petőfi Sándor-iskolába olyan gyenge minőségű bútorokat szállítottak, hogy azok egy része használhatatlannak bizonyult.

Az önkormányzat jelenleg is keresi a jogi megoldást a beszállítóval kialakult vitára. Az alpolgármester szerint a közbeszerzési feltételek kiskapuit kihasználó cégek komoly nehézségeket okozhatnak, miközben

a korábbi iskolapadok egy része még mindig jobb állapotban van, mint az újonnan leszállítottak.

A Molnár Józsiás-iskola melletti park rendezése is késik. A közbeszerzési eljárást a jelentkező cégek kérdései és észrevételei miatt újra kellett hirdetni.

A Kanta után a December 1. utca következik

Az egyik legjelentősebb útépítési munkálat a Kanta utcában zajlik, amely mintegy 80 százalékban már járható. A burkolatra még fel kell hordani a kopóréteget, a járdákat már aszfaltozzák. A kockaköves szakasz felújítását viszont a következő évre tervezik.

A munkálatok során kerékpárutat is kialakítanak,

a Nagy Mózes Főgimnáziumtól Kézdiszentlélek irányába haladva az út bal oldalán. A jobb oldalon párhuzamos parkolóhelyeket biztosítanak. Hosszabb távon a híd utáni zöldövezet rendezésével újabb parkolót szeretnének létrehozni, elsősorban az iskolába gyermekeiket autóval szállító szülők számára.

Itt a járdák aszfaltozásával is hamarosan végeznek Galéria

Itt a járdák aszfaltozásával is hamarosan végeznek

Fotó: Kocsis Károly

A December 1. utcában zajló beruházás részeként további 38 párhuzamos parkolóhelyet alakítanak ki, részben a környék lakóinak, részben a földszinti üzletek vásárlóinak. Ezzel megszüntetnék azt a gyakorlatot, hogy az állomásozó autók a négysávos úttest egyik forgalmi sávját foglalják el.

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Itt a Hella üzlettől a Vasút utcáig kerékpásávot is kijelölnek, ennek felfestését az időjárástól függően még az idén vagy jövő tavasszal végzik el. Ugyanakkor új közvilágítási oszlopokat és lámpatesteket is felszerelnek, a kábeleket pedig a föld alá helyezik. A Kanta utcában ugyanezt egyelőre nem tudják megvalósítani, mivel az oszlopok és a villamosenergia-hálózat nem az önkormányzat tulajdonát képezi.

Jogvita a gázhálózatnál is

E heti terepszemlénk során a Csernátoni úti tömbházak között is munkagépeket láttunk. Az alpolgármester szerint ezt a beruházást már évek óta hátráltatják különféle adminisztratív és finanszírozási nehézségek, de az aszfaltozáshoz szükséges előkészítő munkálatokat mindenképpen el kívánják végezni.

A Csernátoni úti tömbházak mögé most be sem lehet hajtani Galéria

A Csernátoni úti tömbházak mögé most be sem lehet hajtani

Fotó: Kocsis Károly

A Kézdivásárhely és Kézdiszentlélek közötti kerékpárút építésénél ugyancsak történt előrelépés. Bár a munkakezdési utasítást már korábban kiadták, a kivitelező csak jelentős késéssel vonult fel.

Most ugyan látványosan dolgoznak, ám az aszfaltozás várhatóan csak tavasszal történik meg.

Addig a közvilágítás és az esővíz-elvezetés kiépítését, valamint az útalap előkészítését szeretnék elvégezni.

A December 1. úton a Hella üzlettől a Vasút utcáig kerékpásávot is kijelölnek Galéria

A December 1. úton a Hella üzlettől a Vasút utcáig kerékpásávot is kijelölnek

Fotó: Kocsis Károly

A városi gázhálózatnál a műszaki ellenőrzések megtörténtek, a rendszert nyomás alá helyezték, és hamarosan esedékes lehet a beruházás hivatalos átvétele. A tényleges működéshez azonban még szükség van a SCADA felügyeleti és vezérlőrendszer üzembe helyezésére.

Az alpolgármester hangsúlyozta, hogy a hálózat műszakilag megfelelő állapotban van, de a gázszolgáltatás tényleges elindításának időpontját csak a vezérlőrendszer elkészülte után lehet pontosan megmondani. Attól tart, hogy a fővállalkozó és alvállalkozója közötti esetleges jogvita további késedelmet okozhat.

Kézdiszentlélek felé végre elkezdték a kerékpárút alapozását Galéria

Kézdiszentlélek felé végre elkezdték a kerékpárút alapozását

Fotó: Kocsis Károly

Késik az uszoda megnyitása

Bár a kézdivásárhelyi fedett uszoda építése a végéhez közeledik, egyelőre nem tudni, mikor nyithatja meg kapuit a létesítmény. Bokor Tibor polgármester szerint az sem biztos, hogy november végéig sikerül átadni az épületet.

A késlekedés legfőbb oka a tűzvédelmi előírások teljesítése. A tűzoltóság korábbi ellenőrzése során több hiányosságot is feltárt, amelyeket a kivitelezőnek orvosolnia kell. Ezek többsége kisebb módosítás, ám nélkülük nem adható ki a szükséges engedély. A munkálatok lassabban haladnak a vártnál, ezért az október közepére tervezett újabb ellenőrzés időpontja is bizonytalanná vált.

Közben megkezdődhet a medencék és a műszaki berendezések beüzemelése, amelyben a rendszereket gyártó spanyol cég szakemberei működnek közre. Az épület körül is maradtak kisebb befejező munkálatok, a teljes külső területrendezés pedig várhatóan csak jövőre készül el. Ez utóbbi azonban nem akadályozná az uszoda használatát. Az önkormányzat továbbra is szeretné még az idén megnyitni a létesítményt, ám a kivitelezés üteme, a műszaki próbák és az engedélyeztetés miatt egyelőre nem lehet biztos időpontot mondani.

Háromszék Kézdivásárhely
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