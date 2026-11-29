A Termés ünnepe nevű óvodai közösségi rendezvény is a tavalyi nyertes programok közé tartozott...
Fotó: Com’ON Sepsi
December 7-éig szavazhatnak a sepsiszentgyörgyiek és négy környező község lakói a Com’On Sepsi+ program keretében benyújtott kezdeményezésekre. A fiatalok által kidolgozott negyvenhat elképzelés megvalósítására 133 ezer lej áll rendelkezésre.
Az idei kiadásba Sepsiszentgyörgy mellett Gidófalva, Illyefalva, Maksa és Mikóújfalu község is bekapcsolódott. A meghosszabbított jelentkezési határidőig negyvennyolc kezdeményezést nyújtottak be a fiatalok, ezek közül negyvenhat felelt meg a program szabályzatában foglalt követelményeknek. A támogatásra pályázó elképzelések közül
37 a megyeszékhelyhez,
három Illyefalva községhez,
kettő-kettő pedig a másik három községhez kötődik.
A szervezők tapasztalata szerint a korábbi évekhez képest több a kalákára, közös munkára épülő kezdeményezés.
Mikóújfaluban például a Bedő-forráshoz vezető fahidat újítanák fel, Aldobolyban a Hollaky-kúria udvarát tennék rendbe, egyúttal az épület történetét és értékeit is megismertetnék a résztvevőkkel.
... akárcsak a Mikes Elsősegély Akadémia elsősegélynyújtási oktatása és versenye...
Fotó: Com’ON Sepsi
Mások erdei pihenőhelyet alakítanának ki, Sepsiszentgyörgy egyik parkjában állandó kötélpályát létesítenének, Angyaloson pedig dokumentumfilmben örökítenék meg a helybeliek emlékeit, történeteit.
Számos ötlet a nemzedékek közötti kapcsolatok erősítését szolgálná. Maksán gyermekeket, szülőket és nagyszülőket ültetnének egy játékasztalhoz, Mikóújfaluban nótaesteket szerveznének az időseknek, a megyeszékhelyen pedig kézműves-foglalkozásokkal és mozgásprogramokkal szólítanák meg az idősebb korosztályt is.
... vagy a Játssz, hogy láss! befogadótársasjáték-program. Idén negyvenhat kezdeményezésre lehet szavazni
Fotó: Com’ON Sepsi
Több elképzelés kapcsolódik a téli ünnepkörhöz:
Az étfalvazoltáni Mesés kaláka a gyermekek alkotókedvére építve az idősek megajándékozását és a szülő–gyermek kapcsolat erősítését célozza.
A fiatalok a társadalmi befogadásra is hangsúlyt fektetnek. Egyebek mellett fogyatékossággal élők és épek közös társasjátékozását, sajátos nevelési igényű gyermekek lovas élményprogramját, illetve az őket nevelő édesanyák kikapcsolódását szolgáló alkotódélutánt szerveznének.
Az őrkői Párbeszéd kézzel-lélekkel elnevezésű kezdeményezés roma és magyar édesanyákat hívna közös ünnepi készülődésre. A sportolási lehetőségek bővítése mellett többen gyakorlati ismereteket adnának át: elsősegélynyújtást, biztonságos kerékpározást, egészséges és megfizethető ételek elkészítését tanítanák.
A kezdeményezések részletes ismertetése a comonsepsi.ro honlapon található, ahol december 7-én 16 óráig szavazhatnak mindazok, akik betöltötték 14. életévüket, és az érintett települések valamelyikén élnek, tanulnak, dolgoznak vagy onnan származnak.
A nyertes csapatok egyenként legfeljebb 3500 lejes támogatásban részesülhetnek, elképzeléseiket december 10. és 2027. május 31. között kell megvalósítaniuk. A sepsiszentgyörgyi és a községi kezdeményezéseket külön rangsorolják, a megyeszékhelyen pedig a kizárólag 14–18 évesekből álló csapatok számára külön díjazási lehetőséget is biztosítanak.
A program szervezője a Sepsi Metropoliszövezet Közösségi Fejlesztési Társulás, lebonyolítója partnere a Prospero Kulturális és Ifjúsági Egyesület és a Pont Csoport. A Com’On Sepsi 2025-ös, hetedik kiadásában 32 kezdeményezés közül húsz nyert támogatást. A tavalyi közönségszavazáson több mint 1550-en vettek részt, a leadott 6117 szavazatból 5305-öt minősítettek érvényesnek.
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