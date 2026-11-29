December 7-éig szavazhatnak a sepsiszentgyörgyiek és négy környező község lakói a Com’On Sepsi+ program keretében benyújtott kezdeményezésekre. A fiatalok által kidolgozott negyvenhat elképzelés megvalósítására 133 ezer lej áll rendelkezésre.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Az idei kiadásba Sepsiszentgyörgy mellett Gidófalva, Illyefalva, Maksa és Mikóújfalu község is bekapcsolódott. A meghosszabbított jelentkezési határidőig negyvennyolc kezdeményezést nyújtottak be a fiatalok, ezek közül negyvenhat felelt meg a program szabályzatában foglalt követelményeknek. A támogatásra pályázó elképzelések közül

37 a megyeszékhelyhez,

három Illyefalva községhez,

kettő-kettő pedig a másik három községhez kötődik.

A szervezők tapasztalata szerint a korábbi évekhez képest több a kalákára, közös munkára épülő kezdeményezés.

Mikóújfaluban például a Bedő-forráshoz vezető fahidat újítanák fel, Aldobolyban a Hollaky-kúria udvarát tennék rendbe, egyúttal az épület történetét és értékeit is megismertetnék a résztvevőkkel.