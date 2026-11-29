Ez a kutya mindenáron közelebbi barátságot szeretett volna
Fotó: Bodor Tünde
Nyílt napot hirdetett szombatra sepsiszentgyörgyi (szépmezői) kutyamenhely, ahogy azt az utóbbi időben havonta rendszeresen megteszi. A cudar időben is akadt annyi állatbarát önkéntes, hogy a közel 120 kutya mindegyikét megsétáltassák.
Hatalmas csaholás jelzi már távolról, hogy a számos kutya várja az önkénteseket, akik elviszik őket sétálni. Többségük egy baráti társaság tagja, akik Kézdivásárhelyről járnak le rendszeresen. Ma sem rettentette el őket a novemberhez méltó időjárás, sőt, még többen is jöttek, mint más alkalmakkor.
A menhelyen dolgozók jól ismerik őket, felváltva adják a kezükre a kutyákat, néhány kivétellel. Vannak ugyanis agresszívebb, illetve rendkívül bizalmatlan, félős állatok is.
ahol sajnos nem általános az állattartási kultúra: traumatizált, megvert, dróttól kisebesedett nyakú,
– tudtam meg Fejes Timeától, a menhely szolgálatban lévő alkalmazottjától.
Mátyás Melinda, aki sokadmagával Kézdivásárhelyről jár a szépmezői kutyamenhelyre az ebeknek egy kis örömet szerezni
Fotó: Bodor Tünde
Jó tudni annak, aki még jelentkezne önkéntesnek kutyasétáltatásra, hogy ez egy külön program lesz, amire fel kell készülni, és amihez megfelelően fel kell öltözni. A kutyák türelmetlenek, izgatottak, az emberre ugrálnak, két lábra állnak, és alig várják, hogy indulhassanak. Én magam is bevállaltam egy kissé harciasabb kutyát. Őt nem volt szabad a többiek közelébe vinni, de
A menhely melletti szántóföldeken van hely megjáratni az ebeket. Még a medvétől sem kell félni, mert a közelmúltban már kettőt is elvittek a környékről – mondja Mátyás Melinda, aki a kézdivásárhelyi csapat tagjaként hét éve önkénteskedik a menhelyen.
Csáki Pálma az állatorvosi egyetem hallgatója, kéthetente jár haza, és ha nem is könnyű, de időt teremt ő is az önkénteskedésre. Nemcsak a sétáltatást kell megoldani, hanem
Múlt hónapban több mint száz ember fordult meg a menhelyen kutyát sétáltatni, de látogatókból és örökbefogadni szándékozókból is közel ennyien érkeztek.
Fejes Timea és az egyik kutyasétáltató önkéntes
Fotó: Bodor Tünde
Hét alkalmazott dolgozik a menhelyen, 12 órás műszakokban. A telepen mindig van felügyelet, hiszen egy-egy kutya kiszökhet, vagy összeverekedhetnek, de arra is volt példa, hogy egy ittas vezető autóval áttörte a kerítést, és behajtott a telepre, a kutyák közé – mondta Timea.
Sok állatbarát támogatja a menhelyet lehetőségeihez mérten: van, aki 10-20 vagy akár 100 lejt adományoz, mások tápot hoznak.
Ottlétem alatt elérkezett az etetés ideje is. A kutyák mindegyike bőséges adag ételt kapott. Sokszor kutyatáp a menü, most éppen ételmaradékot kaptak, amelyet a kórház, az óvodák, a vendéglők és az egyik bevásárlóközpont biztosítanak rendszeresen.
Naponta két, egyenként 60 literes üstben főznek nekik húst, főleg télen.
A menhelyen a kutyák leginkább a bezártságtól (esetleg a kemény mínuszoktól) szenvedhetnek. Elkülönített helyen várják jobb sorsukat azok az ebek, amelyek hamarosan Hollandiába utaznak új gazdájukhoz.
Havonta átlagosan 11-12 kutyát fogadnak örökbe külföldiek. A hollandokon kívül németországi és angliai alapítványokkal is együttműködik a menhely. Ez nagyon jó hír, a kutyák sorsát pedig a későbbiekben is követik az alkalmazottak – tudtuk meg.
Nagyon-nagyon várják a kutyák a társaságot és a sétát
Fotó: Bodor Tünde
Bár a száznál is több eb között sok hasonló sorsú lehet, néhányuk története egészen egyedi.
Nemrég került ide az a kutya, amelyet Sepsiszentgyörgyön, a tömbházak között, rövid láncon tartottak a gazdái. Mint kiderült, a kutyát korábban éppen a menhelyről fogadták örökbe. A menhely képviselői ezúttal a rendőrség állatvédelmi osztályának is jelentették az esetet.
Sanyi megharapta a támadót, aminek peres ügy lett a következménye, és a kutyát elvették a gazdájától. Viszont most is csak ő tudja sétáltatni, amikor hetente egyszer, finom falatokkal a tarsolyában meglátogatja, Sanyi pedig szelíd bárányként megy mellette.
Az árva kölykök már nagyon várták az etetési időt
Fotó: Bodor Tünde
Jelenleg három kisebb kölyök van a telepen, amelyeket nemrég még cumisüvegből kellett etetni, mivel anyjukat nem sikerült befogni. Ők a meleg irodában vannak elkülönítve: három kis hógolyó, amelyeket persze a munkatársak is sokat kényeztetnek.
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