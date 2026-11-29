Ez a kutya mindenáron közelebbi barátságot szeretett volna

Nyílt napot hirdetett szombatra sepsiszentgyörgyi (szépmezői) kutyamenhely, ahogy azt az utóbbi időben havonta rendszeresen megteszi. A cudar időben is akadt annyi állatbarát önkéntes, hogy a közel 120 kutya mindegyikét megsétáltassák.

Bodor Tünde 2026. november 29., 11:292026. november 29., 11:29

Hatalmas csaholás jelzi már távolról, hogy a számos kutya várja az önkénteseket, akik elviszik őket sétálni. Többségük egy baráti társaság tagja, akik Kézdivásárhelyről járnak le rendszeresen. Ma sem rettentette el őket a novemberhez méltó időjárás, sőt, még többen is jöttek, mint más alkalmakkor. Hirdetés A menhelyen dolgozók jól ismerik őket, felváltva adják a kezükre a kutyákat, néhány kivétellel. Vannak ugyanis agresszívebb, illetve rendkívül bizalmatlan, félős állatok is.

Nagy részük az Őrkőről, a roma negyedből származik,

ahol sajnos nem általános az állattartási kultúra: traumatizált, megvert, dróttól kisebesedett nyakú,

megkínzott állatok sora kerül onnan a menhelyre

– tudtam meg Fejes Timeától, a menhely szolgálatban lévő alkalmazottjától.

Mátyás Melinda, aki sokadmagával Kézdivásárhelyről jár a szépmezői kutyamenhelyre az ebeknek egy kis örömet szerezni Fotó: Bodor Tünde

Jó tudni annak, aki még jelentkezne önkéntesnek kutyasétáltatásra, hogy ez egy külön program lesz, amire fel kell készülni, és amihez megfelelően fel kell öltözni. A kutyák türelmetlenek, izgatottak, az emberre ugrálnak, két lábra állnak, és alig várják, hogy indulhassanak. Én magam is bevállaltam egy kissé harciasabb kutyát. Őt nem volt szabad a többiek közelébe vinni, de

a séta során nem volt baj vele, visszafelé pedig már nyugodtabban sétált.

A menhely melletti szántóföldeken van hely megjáratni az ebeket. Még a medvétől sem kell félni, mert a közelmúltban már kettőt is elvittek a környékről – mondja Mátyás Melinda, aki a kézdivásárhelyi csapat tagjaként hét éve önkénteskedik a menhelyen. Csáki Pálma az állatorvosi egyetem hallgatója, kéthetente jár haza, és ha nem is könnyű, de időt teremt ő is az önkénteskedésre. Nemcsak a sétáltatást kell megoldani, hanem

arra is lehetőséget kell teremteni, hogy a kutyák pórázhoz szokjanak, egymással barátkozzanak.

Múlt hónapban több mint száz ember fordult meg a menhelyen kutyát sétáltatni, de látogatókból és örökbefogadni szándékozókból is közel ennyien érkeztek.

Fejes Timea és az egyik kutyasétáltató önkéntes Fotó: Bodor Tünde

Folyamatos felügyelet és gondoskodás Hét alkalmazott dolgozik a menhelyen, 12 órás műszakokban. A telepen mindig van felügyelet, hiszen egy-egy kutya kiszökhet, vagy összeverekedhetnek, de arra is volt példa, hogy egy ittas vezető autóval áttörte a kerítést, és behajtott a telepre, a kutyák közé – mondta Timea.

A törött csontú, műtétre szoruló, illetve súlyosabb egészségügyi problémákkal küzdő kutyákat Brassóba viszik állatorvoshoz, a kezelés költségeit pedig adományokból fedezik.

Sok állatbarát támogatja a menhelyet lehetőségeihez mérten: van, aki 10-20 vagy akár 100 lejt adományoz, mások tápot hoznak. Ottlétem alatt elérkezett az etetés ideje is. A kutyák mindegyike bőséges adag ételt kapott. Sokszor kutyatáp a menü, most éppen ételmaradékot kaptak, amelyet a kórház, az óvodák, a vendéglők és az egyik bevásárlóközpont biztosítanak rendszeresen. Naponta két, egyenként 60 literes üstben főznek nekik húst, főleg télen.

Az ebek láthatóan jó bőrben vannak, csak a nemrég idekerült példányoknak látszanak a bordái.

A menhelyen a kutyák leginkább a bezártságtól (esetleg a kemény mínuszoktól) szenvedhetnek. Elkülönített helyen várják jobb sorsukat azok az ebek, amelyek hamarosan Hollandiába utaznak új gazdájukhoz. Havonta átlagosan 11-12 kutyát fogadnak örökbe külföldiek. A hollandokon kívül németországi és angliai alapítványokkal is együttműködik a menhely. Ez nagyon jó hír, a kutyák sorsát pedig a későbbiekben is követik az alkalmazottak – tudtuk meg.

Nagyon-nagyon várják a kutyák a társaságot és a sétát Fotó: Bodor Tünde

Kutyasors-könyvek Bár a száznál is több eb között sok hasonló sorsú lehet, néhányuk története egészen egyedi. Nemrég került ide az a kutya, amelyet Sepsiszentgyörgyön, a tömbházak között, rövid láncon tartottak a gazdái. Mint kiderült, a kutyát korábban éppen a menhelyről fogadták örökbe. A menhely képviselői ezúttal a rendőrség állatvédelmi osztályának is jelentették az esetet.

Sanyi, a hatalmas termetű fehér eb egyike azoknak, amelyeket az önkéntesek nem visznek sétáltatni, mert nem annyira barátságos természetű. Ő azért került ide, mert megvédte gazdáját egy haragosának az ütlegelésétől.

Sanyi megharapta a támadót, aminek peres ügy lett a következménye, és a kutyát elvették a gazdájától. Viszont most is csak ő tudja sétáltatni, amikor hetente egyszer, finom falatokkal a tarsolyában meglátogatja, Sanyi pedig szelíd bárányként megy mellette.

Az árva kölykök már nagyon várták az etetési időt Fotó: Bodor Tünde