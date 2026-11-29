Több rendezvényt szervez Gyulafehérváron Románia nemzeti ünnepe alkalmából a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) – közölte szombaton a párt.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A rendezvénysorozat hétfőn késő este kezdődik: 23 óra 50 perckor indul Bukarestből Gyulafehérvárra az Egyesülés vonata – ismerteti az Agerpres .

a gyulafehérvári vasútállomás elől indul a hagyományos Egyesülés menete, amelyre a szervezők több mint 10 ezer résztvevőt várnak.

A felvonulók román zászlók alatt vonulnak a várba, ahol a párt közleménye szerint 108 évvel ezelőtt „megvalósult a nemzeti egység eszménye”.

Délután 1 órakor kezdődik az AUR kongresszusa, amelyet A románok második egyesülése címmel rendeznek meg Gyulafehérváron. A rendezvény központi témája a nemzeti egység lesz, de megvitatják a párt politikai irányvonalát és Románia jövőjével kapcsolatos célkitűzéseit is.